La mejor orquesta de España también actuará en Madrid en septiembre: estos son todos los municipios confirmados

Aunque el mes de agosto haya terminado y septiembre sea una realidad, todavía no ha concluido lo bueno. Queda verano por delante que aprovechar. Y es que ahora empiezan muchas de las fiestas populares de la mayoría de los pueblos de la Comunidad de Madrid.

Así que los amantes de este tipo de celebraciones tienen un calendario con el que cumplir, y disfrutar, por delante. Además, podrán hacerlo presenciando algunos espectáculos que son conocidos en toda España como sucede con los municipios que cuentan con la mejor orquesta del país.

Y es que Panorama, la banda de música más conocida de nuestra geografía, tiene en su gira por toda España algunas paradas en la Comunidad de Madrid en un fin de verano que, sin duda, va a ser de lo más intenso para ellos.

La orquesta gallega, que ha extendido ya su éxito por todo nuestro territorio, surgió hace más de tres décadas con el objetivo de llevar la música y la fiesta a todos los rincones de España. Y durante estas próximas semanas va a formar parte de algunas de las celebraciones más importantes de la Comunidad de Madrid.

El primero de los municipios en los que está previsto que actúe el emblemático y famoso grupo es Móstoles, donde estará este 11 de septiembre. Ahí arrancará una pequeña gira madrileña que, eso sí, tendrá algunas excepciones, ya que esta banda no cesa de recorrer todos y cada uno de los rincones de nuestra geografía.

La Orquesta Panorama City en Madrid

Panorama tiene por delante un mes de septiembre que va a ser de lo más exigente. Y es que la conocida como la mejor orquesta de España no va a dejar de girar en las próximas semanas. Aunque lo más interesante es que dentro de su aventura tendrá varias paradas importantes en Madrid.

Algunos de los municipios más importantes de la Comunidad contarán con la presencia de esta impresionante banda que suele llevar la locura a sus gentes. La primera parada dentro de su gira madrileña será Móstoles, a donde acudirán el próximo jueves 11 de septiembre.

Además, esta será la primera escala de una doble parada, ya que el Ayuntamiento de Arganda del Rey ha anunciado que contará con la presencia de la Orquesta Panorama City el viernes 12 de septiembre para amenizar sus fiestas patronales en honor a la Virgen de la Soledad.

Después, la orquesta retomará su calado nacional para regresar a la Comunidad de Madrid el martes 16 de septiembre, cuando llegarán hasta Ciempozuelos. A partir de ahí, la región podrá disfrutar de varias actuaciones de este icónico grupo que ha conseguido traspasar fronteras y generaciones con casi cuatro décadas de música.

El 17 de septiembre estarán en Fuenlabrada, el 18 en Moralzarzal, el 19 en Majadahonda y cerrarán este pequeño, pero intenso, stage madrileño en San Agustín de Guadalix el día 20. Un periplo tan breve como animado para una orquesta que está impresionantemente solicitada y que tendrá, desde el pasado 29 de agosto hasta el próximo 29 de septiembre, un concierto por día recorriendo zonas como Galicia, Castilla-La Mancha, Valencia, La Rioja, Asturias o Castilla y León.