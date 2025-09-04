La Línea 6 de Metro de Madrid abre y cierra: así es el corte que marcará el tráfico en otoño a 400.000 pasajeros diarios

Cómo quedarán las nuevas puertas de andén de la Línea 6 de Metro de Madrid una vez instaladas. Metro de Madrid

Buenas y malas noticias para los usuarios de la Línea 6 de Metro de Madrid -conocida como 'la circular'-. Primero las buenas: a partir de este sábado 6 de septiembre se abre la parte que lleva cerrada desde el pasado mes de mayo. Las malas: ese mismo día cierra el siguiente tramo, con motivo de las obras para su automatización.

De esta manera, este día estará de nuevo disponible para su circulación el segmento que une Moncloa y Méndez Álvaro, por el lado oeste, y se corta el que se encuentra entre Moncloa y Legazpi, por la parte este.

Se adelanta así la fecha prevista inicialmente, la cual se había señalado para el día 13 de septiembre. Coincidirá con la vuelta al trabajo y el regreso de la actividad docente a los colegios.

Utilizada por más de 116 millones de viajeros en 2024 (una media de 400.000 usuarios diarios), afronta un cambio histórico con siete meses de obras. Iniciadas el pasado 31 de mayo, estas labores tenían previsto mantener cerrado el tramo completo hasta el 31 de diciembre.

Durante este tiempo, las estaciones de Moncloa y Legazpi seguirán abiertas para operar como cabeceras de la parte abierta. La estación de Arganda-Planetario será la última de la línea en abrir (el 26 de enero de 2027), ya que ejercerá como centro de coordinación de las labores.

Plano del corte de la L6 de Metro en ambas fases. Metro de Madrid

Además, aunque se recupere el servicio en el tramo oeste, el horario de cierre seguirá adelantándose a las 00.00 horas de domingo a jueves. Una medida que ya comenzó el pasado mes de marzo, con motivo del inicio de los trabajos.

No será hasta el 1 de enero del año próximo que la línea circular reabra por completo en su horario habitual.

Servicio sustitutivo

Ante esto, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha establecido un servicio sustitutivo de autobuses para paliar, en la medida de lo posible, el impacto del proyecto en la movilidad de los usuarios de esta línea. Será gratuito y estará operado por la Empresa Municipal de Transportes (EMT). Este cubrirá en superficie el intervalo afectado con una frecuencia de entre 3 y 5 minutos.

Para garantizar la continuidad del servicio en la franja nocturna (los días que se adelanta la hora de cierre) permanecerá habilitado el Servicio Especial Nocturno (SEN) entre las estaciones del lado oeste desde medianoche hasta el final del servicio.

Cierre de la L6, mapa de la fase 2. Metro de Madrid

Además, se establecerán dos autobuses de servicios sustitutivos para el tramo cortado: el de la zona este.

De esta forma, la línea SE6 replicará todo el segmento cerrado en ambos sentidos. El recorrido contará con 18 paradas intermedias ubicadas en las proximidades de las estaciones de Metro cerradas por las obras. Dotado con 53 autobuses, el horario del servicio es de 6.05 horas hasta las 2.04 horas.

Por otra parte, la línea SE5 actuará como lanzadera entre Cuatro Caminos y Moncloa, para reforzar esta zona tan transitada. Tendrá dos paradas intermedias en Guzmán el Bueno y Vicente Aleixandre, evitando pasar por Ciudad Universitaria. Con una dotación de 6 autobuses, el horario es de 6.05 horas hasta las 2.00 horas.

Asimismo, la línea 180 de EMT mantiene la ampliación de su servicio entre Legazpi y Arganzuela-Planetario.

Las obras

El objetivo final de la renovación es convertir la Línea 6 en la primera de conducción automática de toda la red madrileña, con trenes sin conductor, puertas de andén y una frecuencia de paso de un convoy cada dos minutos.

La reforma integral, con una inversión total estimada en 800 millones de euros, contempla varias actuaciones: sustitución de balasto por placas de hormigón, optimización del trazado, soldadura eléctrica de carriles, instalación de estructuras para las futuras mamparas anticaídas y construcción de nuevas escaleras de evacuación.

Asimismo, se realizarán mejoras adicionales como la implantación de catenaria rígida en las cocheras de Ciudad Universitaria y el desamiantado de túneles en estaciones como Lucero, Alto de Extremadura y Sainz de Baranda.