Piden dos años de cárcel para el dueño de Mad Cool por el ruido generado durante la primera edición del evento en Villaverde

Red Hot Chili Peppers, con su cantante Anthony Kiedis al frente, en su concierto en Mad Cool. Foto: EFE/Kiko Huesca

La jueza de Instrucción número 34 de Madrid ha abierto juicio oral contra el administrador único del festival Mad Cool y contra la mercantil organizadora por un presunto delito contra el medio ambiente, relacionado con el ruido generado durante la edición de 2023.

Así consta en un auto al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se acuerda la apertura de la vista oral y se requiere a los acusados una fianza de 12.000 euros para garantizar las posibles responsabilidades pecuniarias en caso de condena.

La causa se inició tras una denuncia vecinal por contaminación acústica en los conciertos celebrados entre el 6 y el 8 de julio de 2023.

El festival fue el primero que se desarrolló en el recinto Iberdrola Music, situado a escasa distancia de viviendas de Villaverde y Getafe. Un nuevo recinto al que la organización tuvo que trasladarse tras quedar el lugar en el que estaban celebrando el evento, en Valdebebas, inhabilitado para su futuro uso como circuito de Fórmula 1.

La plataforma Stop Madcool, que agrupa a asociaciones vecinales de ambos distritos, se personó en el procedimiento para exigir responsabilidades y ahora reclama una indemnización de 10.000 euros.

En su escrito de acusación, la Fiscalía pide para José Javier A. L., administrador único del festival, una condena de dos años de prisión y una multa de 12 meses, con cuota diaria de 30 euros, además de seis meses de responsabilidad personal subsidiaria.

También solicita su inhabilitación especial durante dos años para ejercer actividades relacionadas con la explotación de locales y la organización de eventos musicales.

Respecto a la sociedad Mad Cool Festival S. L., el fiscal reclama una multa de dos años, con cuota diaria de 100 euros, así como la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, contratar con el sector público o beneficiarse de incentivos fiscales y de la Seguridad Social durante el mismo periodo.