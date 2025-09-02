El Gobierno prohíbe la manifestación de Vox en el centro de menores de Hortaleza tras una violación

La Delegación del Gobierno en Madrid, dirigida por Francisco Martín, ha aprobado una resolución con la que prohibirá la concentración convocada por Vox para las 18.30 horas de la tarde de este martes como muestra de solidaridad con la víctima de la agresión sexual cerca del Centro de Primera Acogida de Hortaleza.

Los informes policiales recabados advierten del riesgo elevado de alteración del orden público y de la posibilidad de incurrir en un delito de odio", informan a través de un comunicado. Finalmente, negará el permiso para que el grupo político pueda llevar a cabo la manifestación.

Además, han tenido en cuenta "los graves hechos ocurridos la noche del pasado domingo, cuando dos individuos encapuchados agredieron a varios menores migrantes no acompañados en las inmediaciones del Centro de Acogida de Hortaleza, resultando uno de ellos hospitalizado".

Es por ello que han determinado que el lugar elegido para la protesta, la puerta del centro, podría vulnerar "el derecho a la intimidad y a un entorno seguro" de los menores que residen allí, tal y como establece la Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.

Han querido recordar que "el ejercicio del derecho de reunión no ampara concentraciones que supongan hostigamiento o señalamiento discriminatorio de colectivos vulnerables, ni aquellas que generen riesgo para la convivencia o la integridad de las personas".

"La legislación permite prohibir una manifestación cuando, de forma razonada, se estima que concurren indicios de que pueda ser constitutiva de delito o generar alteraciones del orden público con peligro para personas o bienes", finalizan.

Convocada por Vox

La manifestación fue registrada ante la Delegación el pasado lunes por el grupo político Vox. Su portavoz, Pepa Millán, aseguró que lo hacen también en "nombre de todas las víctimas de la inmigración ilegal, masiva e incompatible, que ha traído el bipartidismo".

El punto de encuentro seleccionado era la puerta del propio Centro de Acogida de Hortaleza, con comienzo a las 18.30 horas de la tarde.

Millán aseguró que si Vox no llega a convocar esta manifestación "nadie lo iba a hacer y nadie lo iba a denunciar" y envió su solidaridad a la familia de la víctima "violada a pocos kilómetros de aquí, en el barrio de Hortaleza, a manos de un interno del mismo centro de menores".