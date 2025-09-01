Más de la mitad de los municipios de Madrid tendrán un colegio abierto por las tardes y en vacaciones

La vuelta al cole trae consigo cada septiembre el mismo quebradero de cabeza para miles de familias madrileñas: cómo encajar los horarios escolares con los laborales. Según un estudio elaborado por Edenred, el 68% de los padres y madres reconoce tener dificultades para compaginar su vida profesional con el cuidado de los hijos.

En este contexto, la Comunidad de Madrid ha lanzado el programa Patios Abiertos. Una iniciativa pionera que este curso 2025/26 llegará a cerca de 300 colegios públicos de 84 municipios de la región.

Desde octubre, los patios y bibliotecas de estos centros estarán disponibles en horario vespertino, una vez finalizada la jornada lectiva, con acceso gratuito para todos los niños de la localidad.

La iniciativa busca ofrecer a las familias un recurso que combine conciliación y ocio seguro para sus hijos, y se suma a la apertura de colegios en días no lectivos y a las actividades extraescolares, medidas que ya funcionaron el curso pasado.

"El objetivo de este programa es que tanto sus alumnos como otros niños del barrio o del municipio puedan jugar, leer, hacer ejercicio al aire libre y pasar el tiempo en estas instalaciones de forma segura", ha explicado la consejería de Educación en un comunicado.

Ayuntamientos implicados y financiación

Los municipios que se han adherido recibirán parte de los 4,8 millones de euros dispuestos por la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades para sufragar la contratación del personal de vigilancia y supervisión. Este equipo se encargará del control de las entradas y salidas y del correcto uso de las instalaciones.

El programa está dirigido a colegios públicos de Infantil y Primaria (CEIP), a los de Infantil, Primaria y Secundaria (CEIPSO) y a los Rurales Agrupados (CRA).

Los ayuntamientos que participen deben ofrecer obligatoriamente Patios Abiertos y, además, al menos una de las otras dos opciones: colegios abiertos en días no lectivos o actividades extraescolares.

Además, para los padres no tendrá ningún sobrecoste, ya que los monitores para que las instalaciones estén abiertas corren a cargo de la Administración regional. Esto supone un cambio sustancial respecto a las actividades extraescolares donde sí repercute en la economía familiar.

Más allá del patio: días no lectivos y extraescolares

Los días no lectivos —como la semana previa al inicio de curso, las vacaciones de Navidad o de Semana Santa— podrán ofrecerse en función de cada consistorio. De hecho, ya una treintena de centros públicos han abierto esta semana previa al inicio del curso escolar.

Aunque el proyecto inicial de la Consejería de Educación era más restrictivo, finalmente, podrán beneficiarse tanto los alumnos del propio colegio como otros del municipio matriculados en centros distintos.

De forma gratuita podrán jugar en las pistas deportivas y, en su caso, acudir a las bibliotecas de los colegios para la lectura o el estudio.

Por otro lado, las extraescolares arrancarán en octubre y estarán destinadas principalmente a los alumnos del propio centro, aunque podrán participar otros niños del municipio si hay plazas disponibles. Se ofertarán actividades de refuerzo académico, idiomas, deportes o talleres artísticos.

El programa cubrirá desde grandes ciudades como Madrid (donde hasta ahora se hacía a costa de las arcas de la capital), Alcobendas, Getafe, Fuenlabrada, Alcorcón o Rivas Vaciamadrid hasta localidades más pequeñas de la Sierra Norte como Rascafría o Guadalix de la Sierra y municipios de la Sierra Oeste y el Corredor del Henares. En total, 84 municipios han solicitado unirse a esta red de Patios Abiertos.