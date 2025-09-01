Apagones en Madrid: estas son las zonas que se quedarán sin luz por mantenimiento hasta el 5 de septiembre

A partir de este lunes, 1 de septiembre, varios municipios de la Comunidad de Madrid se quedarán sin luz de forma puntual debido a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.

La compañía i-DE, del Grupo Iberdrola, será la encargada de llevar a cabo estas tareas, que se prolongarán hasta el próximo jueves, 5 de septiembre.

En total, son 18 los municipios que se verán afectados por estos apagones temporales. Entre ellos están Alcobendas, Collado Villalba, Fuenlabrada, Getafe, Las Rozas, Majadahonda, Pozuelo, Tres Cantos y Madrid capital.

La capital sufrirá cortes. Istock

No obstante, según ha indicado la compañía también habrá cortes en localidades más pequeñas como Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella o Villa del Prado.

La eléctrica asegura que son trabajos necesarios "para garantizar la calidad del servicio y la seguridad de las instalaciones".

Los cortes se harán sobre todo por la mañana, aunque en barrios de la capital y en Fuenlabrada habrá también apagones nocturnos. La duración variará: desde apenas 30 minutos hasta un máximo de tres horas.

Eso sí, la empresa avisa de que la luz puede volver antes de lo previsto ya que "si el trabajo finaliza antes de la hora indicada restableceremos tu suministro inmediatamente y sin previo aviso".

Por eso, la compañía recuerda que "por favor, durante el periodo de corte evita hacer labores de mantenimiento en tu instalación debido a que el servicio se puede restablecer antes y podría llevar a accidentes graves. Velamos por tu seguridad y la de nuestros trabajadores".

Cómo saber si te toca

Para salir de dudas, Iberdrola recomienda usar la herramienta que ofrece en su Área Clientes. Solo hay que meter la dirección o el código postal y aparece si tu casa, portal o negocio está entre los afectados.

Aunque nadie quiere quedarse sin luz, la compañía insiste en que estos cortes buscan evitar averías más serias en el futuro. Así que, paciencia: serán apagones cortos, puntuales y, en teoría, para mejorar el servicio de todos.

En la ciudad de Madrid ya se sabe cuándo y dónde no habrá luz durante unos minutos u horas. Estos son algunos: