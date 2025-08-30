La mansión de Paula Echevarría (48) de más de 1 millón de euros en este lujoso rincón de Madrid: con 500 m2, piscina y gimnasio

Con el paso de los años, el público va eligiendo a sus personajes preferidos. Sucede así cuando se sigue una serie de televisión. Pero también pasa en la vida real. Y una de las personas que en los últimos años ha puesto a la crítica de acuerdo, pero a su favor, es Paula Echevarría.

La asturiana, que procede del pequeño municipio de Candás, hace años que se consagró como una de las mejores actrices del panorama nacional. Además, por si fuera poco, su excelente estado físico le ha permitido convertirse también en una de las modelos más cotizadas del país.

La intérprete, que goza de una enorme aceptación en redes sociales, donde acumula más de 4 millones de seguidores, se encuentra durante estos días celebración. Concretamente, festejando el 17 cumpleaños de 'su leona', como cariñosamente se ha referido a su hija Daniella en redes sociales.

Ambas disfrutan de su vida desde uno de los rincones más exclusivos y desconocidos de Madrid. Y es que la residencia de la actriz acapara siempre muchas miradas, ya que se trata de una espectacular mansión de 500 metros cuadrados repleta de todas las comodidades.

Esta se encuentra en Villafranca del Castillo, una de las urbanizaciones más reservadas de todo Madrid. Allí, Paula Echevarría dispone de una impresionante casa donde no falta ni una sola de todas las comodidades y donde puede disfrutar, sobre todo en estas fechas, de su enorme y cuidado jardín.

¿Cómo es la casa de Paula Echevarría en Madrid?

Que Paula Echevarría es una de las actrices más importantes del momento es algo que todos o casi todos ya saben. Solo hace falta mirar el impresionante currículum que acumula, especialmente en los últimos años, donde ha participado en proyectos como las películas Rojo intenso o en series como Velvet.

De hecho, su creciente éxito le ha llevado también a estar presente en espacios muy mediáticos de la televisión como el concurso de habilidades Got Talent o incluso a ser una de las españolas con mayor número de seguidores en redes sociales. Solo en Instagram ya supera los 3,7 millones.

Estos logros no solo se han traducido en una prolífica carrera profesional en todos los aspectos, sino que también le han permitido construir una gran fortuna a su alrededor. Una buena prueba de ello es la impresionante casa en la que vive junto a su familia.

Se trata de una gran mansión de lo más particular, con 500 metros cuadrados y todos los lujos y comodidades que podamos imaginar. De su distribución destaca la gran cantidad de estancias que tiene, ya que cuenta con 4 habitaciones y seis baños.

La habitación principal está, además, unida a un impresionante vestidor. También destaca su gigantesco salón, el espacio interior de la casa donde la familia desarrolla buena parte de su día a día. Aunque sin duda alguna, lo más especial está fuera, sobre todo ahora en verano.

En la zona exterior, junto a un precioso jardín con césped, está su enorme piscina, donde Paula se refresca y lucha contra el intenso calor del verano madrileño. Y donde crea mucho contenido que posteriormente sube a sus redes sociales.

Además, también dispone de un impresionante porche cubierto con unas bonitas hamacas en las que descansar disfrutando de las buenas temperaturas. Ideal para esas tardes en familia o incluso para unos desayunos tranquilos disfrutando del aire libre y de los rayos del sol.

Sin embargo, lo que más sorprende de la mansión de Paula Echevarría es la zona donde se encuentra. El exclusivo y poco conocido rincón elegido por la actriz es Villafranca del Castillo, una urbanización situada en el pequeño municipio de Villanueva de la Cañada.

Allí, la intérprete disfruta de la exclusividad y de la tranquilidad que tanto buscan los famosos. Además, esta es una de las zonas más lujosas a la par que recogidas de toda la Comunidad. Y cuenta con un servicio de vigilancia las 24 horas del día.

Sin embargo, a pesar de este hermetismo, Villafranca del Castillo cuenta con todo tipo de servicios como colegios, clubes privados, centros médicos, restaurantes y hasta la propia universidad de Villanueva de la Cañada.