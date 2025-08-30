Confirmado por la Comunidad de Madrid: la nueva medida de Ayuso para que los autónomos ahorren miles de euros al año

La Comunidad de Madrid, especialmente en los últimos años, se ha convertido en una región que intenta facilitar en lo máximo posible que su sociedad crezca. Por ello, se ha identificado siempre como una de las zonas de España en la que más ayudas sociales podemos solicitar.

Uno de los sectores más castigados habitualmente suelen ser los autónomos, quienes debido a la particularidad de sus actividades tienen algo más difícil prosperar. Por ello, el Ejecutivo que lidera Isabel Díaz Ayuso ha decidido aprobar una serie de medidas que están enfocadas en favorecer a estos trabajadores tan particulares.

Recientemente, el Consejo de Gobierno ha aprobado la ampliación de una dotación que va destinada a apoyar a los trabajadores por cuenta propia para lo que resta de año 2025. El objetivo es que estos se puedan ahorrar unos euros a la conclusión del ejercicio.

En concreto, la medida de la Comunidad de Madrid está destinada a seguir facilitando a los nuevos autónomos el 100% de las cotizaciones sin coste. Unas ayudas que son conocidas como la Tarifa Cero y que están destinadas al primer año de actividad.

En líneas generales, las cuentas realizadas por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso informan de que serán unas 5.200 las personas que podrían beneficiarse. Una cifra de ciudadanos muy alta, pero es que la inversión total prevista será de unos 5 millones de euros.

Buenas noticias para los autónomos madrileños

Los autónomos de la Comunidad de Madrid están de enhorabuena. El Consejo de Gobierno ha aprobado la ampliación de las dotaciones que sirven para apoyar a estos trabajadores por cuenta propia de cara a los meses que restan del año 2025.

La Comunidad ha decidido invertir 5 millones de euros para seguir facilitando a los autónomos el 100% de las cotizaciones sin coste. Estas ayudas son las conocidas como Tarifa Cero y están destinadas al primer año de actividad.

La duración habitual de estas ayudas es de doce meses, pero en determinados casos estos plazos son ampliables para aquellas personas que tienen ingresos registrados por debajo del SMI, que son vulnerables o que tienen alguna discapacidad.

Esta inyección no será la primera de este tipo que aprueba la Comunidad de Madrid, ya que el pasado mes de febrero se aprobó otra aportación de 5 millones de euros. Con esas ayudas, el Ejecutivo que lidera Isabel Díaz Ayuso pretende eliminar obstáculos al emprendimiento y generar más oportunidades y empleo.

Dicha dotación procede de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo y financiará este coste a todos los trabajadores por cuenta propia que inicien su negocio durante el presente ejercicio. Además, se ampliará doce meses más a aquellos con ingresos anuales inferiores al Salario Mínimo Interprofesional, a quienes tengan una discapacidad mínima del 33% o a quienes sean víctimas de violencia contra la mujer o víctimas de terrorismo.

Además, estas ayudas también están destinadas para mujeres con derecho a cotización reducida por nacimiento o adopción y que reanuden su actividad dentro de los dos años inmediatamente

siguientes a la fecha efectiva del cese.

Así se refleja en la Estrategia regional de protección a la maternidad y paternidad y de fomento de la natalidad y la conciliación. Como novedad, se añaden los autónomos al cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave durante su reducción de jornada.

Madrid se quiere seguir consolidando como la región que más apoya a sus autónomos, siendo ya un total de 434.807 trabajadores por cuenta propia. Con esta y otras medidas como el incremento de un 46% de las subvenciones para quienes inicien un proyecto empresarial, el objetivo del Gobierno autonómico es que el número de trabajadores por cuenta propia siga aumentando.