La Comunidad de Madrid veta las jornadas de baño canino en Parla y Fuenlabrada por motivos sanitarios

El Gobierno de Ayuso ha anulado las jornadas de baño canino en piscinas municipales que venían celebrándose en distintos municipios del sur de la región.

Tanto Parla como Fuenlabrada, ambos con gobiernos del PSOE, han anunciado la suspensión de los eventos previstos para los próximos días después de que la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid desautorizase su celebración.

El motivo: criterios "técnicos e higiénico-sanitarios" y advirtiese de sanciones en caso de incumplimiento.

Dos eventos

En Parla estaba previsto que este domingo 31 de agosto se celebrara la iniciativa ‘Al agua perros’, una cita que desde 2019 ponía el broche a la temporada veraniega en la piscina de agua salada de la localidad, salvo en el paréntesis de la pandemia.

En Fuenlabrada, la actividad se había programado bajo el nombre de ‘Fuenla Dog Fest’ para el próximo 7 de septiembre. Ambos ayuntamientos han confirmado la cancelación "por causas ajenas" a su voluntad, tras recibir una carta del Ejecutivo autonómico en la que se recuerda que la normativa vigente prohíbe la presencia de animales en las piscinas, salvo en el caso de perros de asistencia.

⚠️🐾 AVISO IMPORTANTE



Por causas ajenas al Ayuntamiento de Fuenlabrada, nos vemos obligados a suspender el Fuenla Dog Fest previsto para el 7 de septiembre en la Piscina Municipal.



Lamentamos las molestias ocasionadas y agradecemos vuestra comprensión. 💙 pic.twitter.com/HlaWBGF957 — Ayuntamiento de Fuenlabrada (@AytoFuenlabrada) August 28, 2025

El alcalde de Parla, Ramón Jurado (PSOE), explicó que Salud Pública invoca el artículo 14 del decreto 99/2024, regulador del uso de piscinas y parques acuáticos en la región. Dicho precepto establece que está "prohibida la presencia de animales en las piscinas, excepto los perros de asistencia".

En su comunicación, la Comunidad argumenta que la participación de mascotas en este tipo de actividades implica riesgos para la salud de los usuarios. Entre ellos menciona la posibilidad de "defecaciones en el agua de los vasos y zona de playa", el "arrastre de suciedad en las patas" y el deterioro de las instalaciones técnicas, como los sistemas de filtración, que "no están diseñados para asumir la carga de contaminación que pueden provocar los animales".

Salubridad garantizada

Desde el Ayuntamiento de Parla sostienen que la salubridad de la actividad estaba garantizada, ya que se realizaba siempre el último día de la temporada de piscina y con acceso exclusivo de los animales al agua. El regidor lamentó la decisión del Ejecutivo regional y aseguró que trabajará para que "en los próximos años se revierta tan injusta decisión".

En la misma línea se expresó el concejal de Bienestar Animal, Alberto Rico, quien recalcó que el baño "nunca" estaba permitido a personas y que la iniciativa se organizaba para fomentar la tenencia responsable y el bienestar de los animales. "Era un día que disfrutaban tanto nuestros vecinos como quienes venían de otras localidades. Lo más importante es que estaba pensado para que nuestros peludetes se lo pasaran en grande en nuestra piscina de agua salada", apuntó.

Suspendido 'Al Agua Perros' previsto el 31 de agosto en la piscina de agua salada *𝓅ℴ𝓇 𝒸𝒶𝓊𝓈𝒶𝓈 𝒶𝒿ℯ𝓃𝒶𝓈 𝒶𝓁 𝒜𝓎𝓊𝓃𝓉𝒶𝓂𝒾ℯ𝓃𝓉ℴ 𝒹ℯ #𝒫𝒶𝓇𝓁𝒶 𝓎 𝒶 𝓁𝒶 𝒶𝒹𝒿𝓊𝒹𝒾𝒸𝒶𝓉𝒶𝓇𝒾𝒶 ℱℴ𝓇𝓊𝓈, concejalía @CasaDeporte_ invita a disfrutar último chapuzón 💧 pic.twitter.com/2hnqDwgJ9D — Ayuntamiento de Parla (@AytoParla) August 28, 2025

El evento parleño llevaba tres ediciones celebrándose con la colaboración de protectoras de animales y se había convertido en una cita destacada para los dueños de mascotas. Fuenlabrada, por su parte, había impulsado en los últimos años su propio encuentro con formato similar. Ambos municipios estudian ya fórmulas alternativas que permitan mantener el espíritu de estas jornadas sin entrar en conflicto con la normativa autonómica.

La Comunidad de Madrid ha advertido de que la organización de este tipo de actividades puede acarrear "multas muy altas" para los consistorios que las mantengan. Mientras, las asociaciones protectoras y los ayuntamientos afectados insisten en que seguirán trabajando para ofrecer propuestas que garanticen espacios de ocio para las mascotas y sus dueños en futuras ediciones.