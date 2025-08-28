Gonzalo Bernardos no se corta y critica lo que pasa en Madrid: "Es horroroso favorecer a los ricos y perjudicar a los pobres"

Es de sobra conocido que la Comunidad de Madrid es una región muy diferente al resto de España. Posee, con diferencia, la ciudad más activa de todo el país, además de la más poblada. Sin embargo, tiene otras particularidades que merece la pena destacar.

Una de ellas es que, salvando las distancias, empieza a ser considerada una autonomía parecida a un paraíso fiscal. Y es que Madrid tiene una política muy particular respecto a estos asuntos. Ninguna comunidad ha conseguido rebajar la presión sobre sus contribuyentes como lo ha hecho la región de Isabel Díaz Ayuso.

Una situación que es analizada de manera constante por muchos expertos. Algunos ensalzan las medidas que se han puesto en marcha en los últimos años, mientras que otros critican un panorama que perjudica a miles de madrileños. Es lo que sucede en el caso del especialista Gonzalo Bernardos.

Este economista, habitual de los medios de comunicación, ha dado su parecer sobre la situación del impuesto sobre las herencias, sobre el cual tiene una opinión bastante rompedora y que contrasta y mucho con lo que dicen otros especialistas.

El profesor de la Universidad de Barcelona ha asegurado que este gravamen es "muy justo" a pesar de que reciba críticas de manera constante. Sin embargo, recuerda que una de las funciones del Estado es reducir las desigualdades, algo que se consigue a través de decisiones como esta.

¿Es bueno el impuesto sobre las herencias?

Gonzalo Bernardos parece tenerlo claro. El impuesto sobre las herencias es una buena medida, ya que permite al Estado imponer medidas para que haya una mayor igualdad dentro de la sociedad. "Una de las funciones principales del Estado es intentar que las personas tengan la menor desigualdad en las oportunidades".

Por ello, este reputado economista considera que aquellas personas que reciben algo en herencia, desequilibran la balanza de oportunidades hacia su lado sin ningún mérito. Y por ende, es necesario que tengan una mayor contribución con la Administración que aquellos que no han recibido ese impulso.

"Aquellos que nacen y ya tienen mucho dinero porque sus padres lo poseen, está muy bien que una parte la dejen a la Administración, para que ayude a aquellos niños cuyos padres no tienen dinero, para que su vida sea mejor que la de sus progenitores".

Con este tipo de impuestos, Gonzalo Bernardos considera que se cierra un poco la grieta y la desigualdad que pueda existir, sin coartar tampoco la libertad de aquellos que más tienen. Y es que este experto afirma que todos, o casi todos, queremos que las personas de nuestro entorno también puedan gozar de buenas oportunidades como nosotros.

"Si todos queremos que nuestros amigos y conocidos vivan mejor, y estamos a favor de la igualdad de oportunidades, el impuesto sobre las herencias es muy justo". Una confesión realmente impactante, ya que muchas personas en España critican cómo está configurado actualmente.

Además, en su defensa de este tipo impuestos, Gonzalo Bernardos señala a alguna región en la que existe una mayor flexibilidad fiscal y que, por ende, permite obtener más rentabilidad cuando se recibe una herencia. Esta es la Comunidad de Madrid, como no podía ser otra.

El economista denuncia que es "horroroso" lo que se produce en la región de Isabel Díaz Ayuso. "Es favorecer a los ricos y perjudicar a los pobres", comenta el especialista tras pasar por el programa Xplica de laSexta.