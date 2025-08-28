Los bomberos mantienen la huelga tras reunirse con la Comunidad de Madrid y Tragsa: "Aumentaremos la presión"

La huelga "con un 90% de brigadas inoperativas" y concentración de "más de 250 bomberos forestales" ante la Consejería de Medio Ambiente el pasado 25 de abril. Bomberos Forestales Comunidad de Madrid

Los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid han anunciado que seguirán adelante con la huelga indefinida tras la reunión a tres bandas con representantes del Gobierno regional y la empresa pública Tragsa, de la que dependen.

Un encuentro que desde el Comité de Empresa de las Brigadas Forestales califican de "insuficiente" y en el que no se ha logrado alcanzar soluciones al conflicto laboral de los trabajadores.

Las tres partes se han reunido este jueves a partir de las 11.00 horas en las instalaciones de Tragsa en Leganés para abordar las reivindicaciones de un colectivo cuya contratación depende de la empresa pública tras recibir un encargo en 2022 por parte de la Comunidad de Madrid y que expira en el mes de diciembre.

En palabras del secretario de Comité de Empresa y miembro del Comité de Huelga, Julio Chana, la reunión ha sido "totalmente insuficiente". Aunque los representantes del Ejecutivo autonómico han mostrado "cierta voluntad de entendimiento", la dirección de Tragsa, por su parte, se mantiene "en la negativa".

Tras más de tres horas reunidos, "salimos bastante decepcionados, sobre todo por la posición de Tragsa", ya que la Comunidad, pese a ser "insuficiente el aumento salarial del 10 % que van a presupuestar, han sido los únicos interlocutores que se han movido algo para intentar arreglar" el conflicto, ha dicho a Efe Javier Villanueva, delegado del sindicato independiente Firet.

En declaraciones a los medios, Chana ha asegurado que la empresa pública no está por la labor de negociar un nuevo convenio colectivo, ni tampoco de mejorar las condiciones laborales, alegando incluso pérdidas económicas. A pesar de que, según él, la empresa obtuvo más de 80 millones de euros de beneficio en 2024, y otros 40 millones el año anterior.

Chana ha precisado que la Comunidad de Madrid ha planteado un incremento salarial vinculado a las nuevas atribuciones recogidas en la ley estatal 5/2024 de Bomberos Forestales, pero que consideran a todas luces "irrisorio". Mientras tanto, han rechazado la propuesta de acogerse al convenio estatal firmado por Tragsa al considerar que no recoge las especificidades de su trabajo.

Por su parte, el también miembro del Comité de Empresa, Villanueva, ha asegurado que Tragsa "no tiene impedimento legal para negociar mejoras", y que el bloqueo se debe realmente a una "decisión empresarial".

"Tiene margen económico, pero ha decidido no solicitar los permisos necesarios para solicitar el nuevo encargo de la Comunidad", ha dicho.

Tragsa sigue "negándose a negociar un convenio" de empresa y "solo van a aplicar lo que marque el nuevo encargo" que les haga la Comunidad desde enero, ya que el actual termina en diciembre, y "no van a hacer ningún tipo de subida salarial de sus márgenes. Se escudan en que tienen que pedir permiso a Hacienda".

Ante el "inmovilismo" de la concesionaria estatal para negociar, "solicitamos al ministro de Hacienda que dé esos permisos", han expresado desde el comité de empresa, integrado por los sindicatos Firet, UGT y CGT, tras la reunión.

Renovación con Tragsa

Por su parte, Tragsa ha señalado que valora "positivamente" la reunión informativa de este jueves en la que se han puesto sobre la mesa "las posibles mejoras que la Comunidad de Madrid está dispuesta a introducir en el nuevo encargo" para las Brigadas Forestales. Así, la empresa ha aseverado que "acatará y aplicará" las nuevas condiciones que se recojan en el nuevo encargo.

"El Grupo Tragsa solicitará las autorizaciones oportunas para materializar las condiciones que establezca el encargo", han abundado desde la empresa pública. Agradece, además, a la Comunidad de Madrid "la confianza depositada" hace cuatro años para firmar un encargo para la gestión del sistema de prevención y extinción de incendios forestales que ahora debe ser renovado.

El Gobierno regional ya ha confirmado a Tragsa su intención de renovar el encargo para las funciones de prevención, valoración, vigilancia, detección y apoyo al Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid en tareas de extinción de incendios forestales y determinadas intervenciones relacionadas con episodios meteorológicos adversos.

El nuevo acuerdo entraría en vigor en 2026 y debería incluir mejoras como un incremento de la partida presupuestaria en cuatro millones de euros para alcanzar los 32 millones anuales; así como una consolidación de más de 425 efectivos que van a estar durante todo el año, de modo que se acabará con las contrataciones eventuales.

Según han trasladado desde el Comité de Empresa, el próximo 15 de septiembre está prevista una nueva reunión ordinaria con Tragsa, aunque los trabajadores no descartan más encuentros extraordinarios en función de las movilizaciones.

"Tragsa no nos deja otra que seguir en las calles, seguir con nuestra huelga. Hemos tratado de llegar a algún acuerdo para poder desbloquear este conflicto, pero no ha sido posible. Entendemos que, una vez más, no nos dejan otra que seguir con nuestro derecho a huelga y manifestaciones", ha remachado Chana.

"Vamos a aumentar la presión en la calle porque esto es insostenible y es una subida totalmente insuficiente. Estamos claramente decepcionados con nuestra empresa que es Tragsa" porque su "inmovilismo es total y actuaremos en consecuencia. La lucha la vamos a continuar", agrega.

Los brigadistas madrileños, en huelga indefinida desde el 25 de agosto con servicios mínimos del 80 %, ya estuvieron en huelga del 15 de julio al 15 de agosto para reclamar mejoras laborales, pero la interrumpieron temporalmente por los incendios devastadores en toda España y para dar una oportunidad a la negociación.