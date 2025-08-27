Ayuso y su batalla judicial por el reparto de menores: "Sánchez es el último transportista de las mafias para traer ilegales"

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso mantiene su pulso contra el reparto estatal de menores migrantes no acompañados. El consejero de Presidencia y portavoz, Miguel Ángel García, ha anunciado este miércoles que la región presentará un nuevo recurso contencioso-administrativo contra el nuevo decreto estatal de reparto de menores inmigrantes no acompañados procedentes de Canarias; aprobado esta semana por el Consejo de Ministros.

Tal y como ha informado el portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, se trata del tercer recurso interpuesto por el Ejecutivo madrileño. En este caso, el recurso se presentará ante el Tribunal Supremo.

"El primero lo presentamos junto a otras comunidades, por falta de justificación en la urgencia. El segundo, en julio, contra el decreto que desarrollaba este real decreto-ley. En este caso, fuimos los únicos en hacerlo", ha añadido.

Ahora, y tras haber conocido un informe de la Abogacía del Estado de la región sobre el citado texto, la Comunidad de Madrid recurrirá el texto ante el Contencioso- Administrativo.

García ha aprovechado su comparecencia para elevar el tono contra Pedro Sánchez, a quien ha responsabilizado de alentar la llegada de inmigración irregular: "Sánchez es el último transportista que utilizan las mafias para traer a los migrantes ilegales hasta nuestro país".

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín.

El consejero ha denunciado que con el texto aprobado por el Consejo de Ministros este martes el Gobierno central invade competencias autonómicas y vulnera derechos fundamentales de los propios menores.

A su juicio, el decreto también infringe los principios de solidaridad y lealtad entre administraciones. Todos ellos, argumentos que usarán en el citado recurso.

"No vamos a ser cómplices", ha insistido el portavoz del Ejecutivo madrileño.

Según datos de la Comunidad de Madrid, desde que Sánchez es presidente se han acogido en la región 11.000 menores no acompañados, de los cuales 2.442 solo en 2024 y 1.300 en lo que va de 2025.

Además, al margen de estas actuaciones judiciales, la Comunidad de Madrid ha exigido al Gobierno central por diferentes vías la remisión urgente de la información utilizada para elaborar el "reparto forzoso" de menores no acompañados entre las distintas regiones, salvo País Vasco y Cataluña, al considerarlo "arbitrario, opaco y discriminatorio".