Los vecinos de este barrio de Alcorcón consiguen llegar a Príncipe Pío en bus, pero dentro de 16 meses

Las autoridades implicadas en el soterramiento de la A-5 han fijado como fecha estimada de finalización de las obras noviembre de 2026. Una fecha marcada en rojo por los vecinos del entorno del futuro Paseo Verde del Suroeste y que ahora cobra aún más importancia para los residentes de Alcorcón.

El Gobierno regional ha presentado el nuevo mapa concesional de la red de autobuses interurbanos y, en él, se recoge la ampliación de la línea 517, que actualmente conecta el barrio de Fuente Cisneros con Cuatro Vientos.

Con la remodelación, esta línea prolongará su recorrido hasta el intercambiador de Príncipe Pío, dando respuesta a una reivindicación histórica de los vecinos.

El nuevo trayecto, sin embargo, no se pondrá en marcha hasta que concluyan las obras de la A-5, previstas para finales de 2026.

Mientras tanto, la noticia ha sido acogida con satisfacción por el Ayuntamiento de Candelaria Testa, que logra no sólo ampliar la 517, sino frenar los planes iniciales del Consorcio de Transportes, que contemplaban suprimir tanto esta línea como la 514. Esta última también mantendrá su recorrido hasta Príncipe Pío.

Cómo cambia el recorrido de los autobuses

Tal y como ha informado el Ayuntamiento de Alcorcón, el mapa concesional definitivo de los autobuses a su paso por la localidad sufrirá diferentes cambios respecto a la idea propuesta inicialmente.

Para empezar, ya no se eliminará la Línea 514 que une José Aranda con Príncipe Pío. Tampoco la 517 que, tras la petición del Consistorio y los vecinos, no sólo seguirá funcionando, sino que llegará hasta Príncipe Pío.

Por otro lado, la línea 510 va a incrementar su oferta de horarios y va a prolongar su recorrido para dar cobertura a la estación de metro ligero de Puerta de Boadilla (Boadilla del Monte).

También se incorpora la línea 510B, de reciente creación, manteniendo el servicio tal y como se presta en la actualidad, y se incrementarán las rutas de la L501 tanto las noches de los fines de semana como las vísperas de festivo. La otra línea nocturna que pasa por el municipio, la N502, también reforzará sus frecuencias en esas fechas y ampliará su itinerario.

¿Príncipe Pío o Cuatro vientos?

La ampliación de la línea llega, además, en un momento de máxima tensión entre el Ayuntamiento de Alcorcón y la Comunidad de Madrid por las obras de la A-5.

El Consorcio Regional de Transportes mantiene que los autobuses interurbanos solo lleguen hasta el apeadero de Cuatro Vientos y no al intercambiador de Príncipe Pío, lo que ha provocado el malestar del municipio.

La alcaldesa, Candelaria Testa, ha dado un mes de plazo al Consorcio para que presente los informes técnicos que avalen esta decisión. De lo contrario, el Consistorio acudirá a los tribunales.

"El muro invisible creado en Cuatro Vientos sigue impidiendo que nuestros autobuses lleguen a Príncipe Pío", denunció la regidora en una información publicada por este diario.

El Ayuntamiento califica la situación de "maltrato institucional" y reclama medidas urgentes: refuerzo de frecuencias, revisión de trayectos, uso del carril BUS VAO hasta Príncipe Pío y creación de aparcamientos disuasorios.