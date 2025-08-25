Apuesta de Rivas por las zonas verdes: peatonaliza el acceso a tres colegios y sigue avanzando para soterrar la L-9 de Metro

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ha adjudicado este mes las obras de peatonalización y renaturalización de los entornos escolares de tres centros públicos del barrio Oeste: el CEIP Mario Benedetti, el CEIPSO La Luna y el CEIP Rafael Alberti.

Se trata de una actuación enmarcada en el proyecto Renatura Rivas, que supondrá una inversión superior al millón de euros y abarcará 8.600 m² de superficie y que confirma la apuesta del municipio para que el peatón sea una prioridad. Hecho que ya confirmaron con su proyecto de soterrar las vías del metro en su localidad, tal y como adelantó Madrid Total.

Las obras permitirán transformar los accesos a estos colegios, eliminando pavimento, recuperando la capacidad drenante del suelo y generando nuevos corredores ecológicos que conecten las parcelas vacías del barrio con el Olivar de la Partija.

También se crearán zonas verdes con vegetación y espacios para la fauna, diseñadas con la participación de la comunidad educativa. En el caso del CEIP Rafael Alberti, por las limitaciones del entorno, la intervención se centrará en la calle San Sebastián, tal y como ha informado el Consistorio en una nota de prensa.

Este proyecto, financiado con fondos europeos del Plan de Recuperación y apoyado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica, persigue la mejora ambiental del barrio y el fomento de la biodiversidad urbana.

Soterramiento del Metro

El render del proyecto Horizonte de Rivas. Ayuntamiento de Rivas

Con todo ello, además de la renaturalización de estos dos espacios, el Ayuntamiento sigue dando pasos clave hacia la transformación del barrio Centro con el avance del Proyecto Horizonte, que prevé soterrar la línea 9 de Metro en un tramo de 2,5 kilómetros entre el polideportivo Cerro del Telégrafo y la estación Rivas Futura.

El pleno municipal aprobó el pasado 18 de julio de forma definitiva el plan, que forma parte de la Agenda Urbana 2030 del municipio y ha contado con el respaldo de todos los grupos salvo la abstención de Vox.

La intervención permitirá crear un gran parque lineal de 30 metros de ancho sobre el trazado soterrado del metro, generando nuevos espacios verdes para el esparcimiento. En paralelo, el Consistorio ha adjudicado el estudio geotécnico necesario para el proyecto, con un presupuesto de 155.000 euros. También se ha aprobado una modificación presupuestaria para destinar 181.500 euros a esta actuación, procedentes del remanente de tesorería.