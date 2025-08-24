Parece Madrid pero será Egipto: la Comunidad elaborará el plan del Metro de Alejandría y "aportará toda su eficiencia"

A pesar de los habituales contratiempos que sufren sus usuarios, la red de Metro de Madrid es una de las mejores del mundo. Este servicio es clave para que millones y millones de madrileños puedan desarrollar su vida y lleguen a todos sus destinos cada mañana y cada tarde.

Tal es la valoración que tiene el suburbano de la capital de España que hay importantes ciudades del mundo que quieren replicar su modelo. Por ello, la Comunidad de Madrid ha firmado un gran acuerdo internacional para exportar su sistema más allá del mar Mediterráneo.

Concretamente hasta Alejandría, una de las ciudades más importantes de Egipto. La localidad portuaria ha anunciado que copiará el modelo de gestión de la capital de España para desarrollar su propia red de suburbano, llevando más allá del Estrecho la experiencia y el plan de gestión desarrollado por Madrid.

Las líneas maestras seguidas por la ciudad española sentarán las bases de este gran proyecto de transporte que pretende llevar a su máximo esplendor a una ciudad que cuenta con siglos y siglos de historia. Pero que recientemente se ha consolidado como uno de los núcleos urbanos con mayor crecimiento del mundo.

Para ello, la Comunidad de Madrid y Egipto han cerrado un convenio que permitirá elaborar un plan de operaciones a presente y futuro para desarrollar el nuevo Metro de Alejandría. Una colaboración que durará unos meses y que situará de nuevo a la capital como un modelo a seguir en el mundo.

Metro de Madrid llega a Egipto

La Comunidad de Madrid va a exportar su sistema de Metro a la ciudad de Alejandría, uno de los núcleos urbanos que registra una mayor expansión en el planeta actualmente. Este proyecto, valorado en 50.000 euros, tendrá una duración de cinco meses.

Metro de Madrid y la empresa de ingeniería española Sener serán las encargadas de desarrollar este gran programa. Además, la primera fase de las obras ya se encuentra en marcha, confirmando una alianza que supone exportar la experiencia acumulada en planificación, operación y mantenimiento de una de las redes más eficientes de Europa.

En total, el nuevo suburbano alejandrino contará con un recorrido de 21 kilómetros y con 20 estaciones. Dicho trazado enlazará el centro histórico de Alejandría con la zona residencial de Abu Qir, al noreste.

La mayoría de la línea se desarrollará sobre viaducto, aunque el tramo de la zona suroeste será en superficie, tomando parte del recorrido del antiguo tranvía. La labor principal de Metro de Madrid aquí será definir una operación que satisfaga las necesidades reales de los ciudadanos.

Algunos de los puntos más importantes de este plan son optimizar frecuencias, organizar el personal operativo y mantener altos estándares de fiabilidad. Al igual que Madrid, Alejandría también es una ciudad con una gran densidad de población. Sin embargo, tiene una distribución demográfica muy particular.

La planificación buscará cubrir la demanda estimada de pasajeros y tener una naturaleza sostenible. Una tarea que no debería imponer ni impresionar a Madrid, ya que la Comunidad está acostumbrada a embarcarse en este tipo de retos.

Las propias autoridades de la ciudad egipcia han anunciado esta colaboración y han celebrado así el importante acuerdo: "¡El metro de Alejandría inaugura su primera fase!".

"El Ministerio de Transporte anunció el inicio de la primera fase del nuevo metro de Alejandría, así como la suspensión del servicio de la actual línea ferroviaria de Abu Qir, para comenzar a implementar la primera fase del proyecto del metro de Alejandría (estación Abu Qir - Misr)".

La expansión mundial del Metro de Madrid

Anteriormente, la Comunidad de Madrid ya había desarrollado programas como este en el Metro de Delhi. Allí implantó el proyecto Última Milla de transporte de mercancías, un plan pionero en la India que buscaba optimizar el reparto urbano reduciendo la congestión y las emisiones contaminantes.

Otro de los grandes proyectos que ha encabezado Madrid es la cooperación con el Metro de Lima en su Línea 2 y el ramal de la Línea 4. Este programa se encuentra ahora en pleno desarrollo, ya que un equipo coordina una operación que abarca 5 kilómetros que se encuentran ya en servicio a la espera de la apertura otros 30 kilómetros.

Estos nuevos trazados, que serán completamente subterráneos, estarán equipados con tecnología punta sin conductor (GoA4) y se espera que los trabajos hayan terminado en 2028. En este caso, Metro de Madrid se va a encargar del diseño, ingeniería, puesta en servicio, operación, mantenimiento y formación en sistemas RAMS, reforzando su figura como socio técnico.

Otro de los puntos donde la red de Metro de Madrid está presente es Lisboa. Allí, expertos llegados desde España trabajarán hasta el próximo año en un profundo proceso de modernización tecnológica en la señalización de varias líneas a través de la implementación del sistema CBTC.

Estas exportaciones demuestran que Madrid es un referente mundial. Por ello, en lo que va de año, hasta 17 delegaciones extranjeras han acudido a la capital de España para estudiar el sistema del suburbano madrileño. Desde Santiago de Chile hasta Medellín pasando por Copenhague. E incluso el gobierno de Qatar.

Pero Madrid no solo es estudiado por grandes ciudades y países en el mundo, sino también por universidades tan prestigiosas como la de Tampa (Estados Unidos) o la de Gustave Eiffel (París).