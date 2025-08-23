Luz verde al mayor proyecto urbanístico del suroeste de Madrid: así será el nuevo barrio sostenible de Alcorcón

Tras más de veinte años de retrasos y crisis inmobiliarias, Retamar de la Huerta inicia por fin su cuenta atrás. Con la aprobación definitiva lograda este agosto, 114 hectáreas en el suroeste madrileño se preparan para acoger 3.500 viviendas bajo un diseño urbano sostenible y ambicioso.

Este nuevo barrio de Alcorcón (el mayor proyecto urbanístico del suroeste de Madrid) se extiende entre Villaviciosa de Odón, Campodón y las carreteras M-506 y M-50. Tras décadas de trámites y la reciente ratificación en pleno extraordinario en agosto de 2025, la urbanización echa a andar oficialmente.

El plan contempla alrededor de 1.100 viviendas de protección pública, más de un tercio del total, impulsadas por el Ayuntamiento de Alcorcón y SEPES. La edificabilidad prevista, de 0,32, supone una baja densidad de 31 viviendas por hectárea, garantizando así un entorno espacioso y equilibrado.

La ordenación limita la altura a cuatro plantas, con calles de al menos 17 metros de anchura. Las manzanas amplias y el escaso grado de ocupación favorecen la permeabilidad visual y aseguran una integración cómoda con los barrios consolidados y los espacios abiertos circundantes.

El diseño paisajístico contempla un parque forestal y corredores verdes para recuperar dos arroyos preexistentes, sumando cerca de quince hectáreas. A estas áreas se añaden más de catorce hectáreas de plazas ajardinadas, bulevares arbolados y paseos peatonales, que estructuran el barrio y fomentan la convivencia vecinal. En materia de aparcamiento, el proyecto prevé 40.000 metros cuadrados de ecoparking.

La preproducción

En marzo de 2025 se aprobó el Plan Especial de Infraestructuras de Conexiones Exteriores, que incluye la reordenación de la M-506, la ampliación a tres carriles por sentido y el soterramiento parcial bajo una nueva glorieta, actuaciones que mejorarán la fluidez del tráfico y la seguridad vial.

Igualmente, está prevista la construcción de una pasarela peatonal sobre la M-50, que conectará de forma segura ambos lados de la autovía. La ejecución de los viales, más de quince kilómetros de calles de distintas secciones, se llevará a cabo por fases para minimizar molestias a residentes y usuarios.

El compromiso con la sostenibilidad abarca no sólo lo paisajístico: la baja densidad y la orientación bioclimática facilitan una ventilación y soleamiento óptimos. Se priorizan materiales de bajo impacto y soluciones de eficiencia energética en todo el desarrollo.

La financiación se apoya en la colaboración público-privada. El Ayuntamiento de Alcorcón y SEPES gestionan la vivienda protegida, mientras que empresas como Culmia, Llave de Oro, Aedas Homes y Realia promueven la vivienda libre, garantizando una oferta tipológica diversa y precios equilibrados.

Inversión en vivienda

La inversión asciende a cerca de cien millones de euros en urbanización, más quince millones en infraestructuras viales, movilizando recursos significativos que dinamizarán la economía local y generarán empleo en toda la comarca madrileña.

Las obras comenzarán en el tercer trimestre de 2025 y se prolongarán durante dos años. Para 2028 se prevé la entrega de los primeros lotes de viviendas, consolidando Retamar de la Huerta como un nuevo núcleo residencial moderno, sostenible y orientado a la calidad de vida.