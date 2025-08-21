El mensaje de Gloria Estefan que calienta el acto 'bomba' de la Hispanidad de Ayuso: "Traigan zapatos cómodos"
La Comunidad de Madrid ha publicado en sus redes un vídeo de la pregonera para las próximas fiestas de la Hispanidad que arrancarán el 3 de octubre.
Más información: Ayuso reivindica en Nueva York la Hispanidad frente a las "mentiras que quieren imponernos algunos"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya tiene su actuación estelar para la celebración de la próxima Hispanidad en octubre, Gloria Estefan y un mensaje claro: todos a bailar.
La cantante cubana ha querido anunciar en las redes del Gobierno regional el concierto gratuito que dará el próximo el 5 de octubre en la Plaza de Colón a la una de la tarde.
Para la Comunidad de Madrid, esta actuación es una forma de dejar claro que "en Madrid caben todos los acentos" y para la artista cubana, un regreso a nuestro país desde un escenario único.
🎉 @GloriaEstefan será la pregonera de #Hispanidad2025.— Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) August 21, 2025
🗓️ Actuará gratuitamente el domingo 5 de octubre, en la Plaza de Colón.
🎵 No te lo pierdas, porque en Madrid caben todos los acentos.
+Info: https://t.co/sUe4bmTrT3 pic.twitter.com/uB90nl3Z3U
Gloria Estefan ha pedido a todos los madrileños que la acompañen en una cita única y les ha dado un consejo clave para disfrutar de esta Hispanidad que compartimos: "Traigan zapatos cómodos, porque vamos a bailar".
Además, la cubana será la pregonera de unos actos que se extenderán hasta el 12 de octubre y tendrá otra aparición estelar el 3 de octubre con el arranque de las fiestas.
Las tres horas que se prevé de preparación y concierto tendrán un coste para la Comunidad de Madrid de 484.000 euros, aunque la asistencia, como ha ocurrido otros años, será gratuita para todos los madrileños.
La tarde del 5 de octubre será también el momento de la Gran Cabalgata, otro de los actos estrella que se han programado para esta celebración, en la que participarán 22 países, incluido en esta ocasión Estados Unidos.
El país invitado para la celebración de este 2025 es Argentina y el desfile se retransmitirá por Univisión para que pueda ser visto en EEUU y México.
150 actos programados
La Comunidad de Madrid, en colaboración con el Ayuntamiento de la capital, ha organizado más de 150 actividades repartidas por distintos puntos de la ciudad.
De esta forma, en los escenarios ubicados en Puente del Rey, la Plaza de Colón, Plaza de España, la Puerta del Sol y la Plaza Mayor se sucederán los conciertos de artistas como Henry Méndez, Miranda!, María José Llergo, Mocedades y Los Panchos, Eliades Ochoa, Babasónicos y Bomba Estéreo, entre muchos otros.
La clausura correrá a cargo del grupo colombiano Bomba Estéreo en el escenario de Plaza de España el día grande: el 12 de octubre.