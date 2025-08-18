Madrid confirma cortes de luz: estas son las zonas que se quedarán sin electricidad hasta el 23 de agosto

Una parte de España va a revivir una situación que hace unos meses provocó un gran caos en el país. Se trata de la Comunidad de Madrid, que va a sufrir nuevos apagones. Sin embargo, en este caso se trata de cortes de luz programados y de los cuales ya han informado las autoridades.

La Comunidad de Madrid e Iberdrola ya han informado de que la capital de España va a sufrir nuevos parones en el servicio eléctrico, algo que ya sucedió hace unos meses. Además, no solo la ciudad se verá afectada durante los próximos días. También municipios de la región.

En total serán hasta 18 localidades diferentes las que sufrirán estos apagones que podrían generar algunos inconvenientes a las personas afectadas. No obstante, Iberdrola ha informado que todos estos cortes se van a producir en horario diurno, para generar las menores molestias posibles.

Además, la empresa también ha informado de que estos apagones puntuales y controlados no se deben a ningún fallo ni a ninguna incidencia en la red. El motivo de estas interrupciones temporales es realizar trabajos de mantenimiento y mejora de las instalaciones eléctricas.

Estos cortes han comenzado este lunes 18 de agosto. Sin embargo, los más importantes se van a producir a partir de este martes 19, afectando a varias calles importantes de la ciudad de Madrid. Y se van a prolongar durante las próximas jornadas, finalizando el sábado 23.

¿Dónde se van a producir los cortes de luz?

La compañía i-DE Grupo Iberdrola ha confirmado que, una vez más, va a someter a algunas zonas de la Comunidad de Madrid a cortes programados de luz para llevar a cabo tareas necesarias de mantenimiento y mejora de sus instalaciones.

Unos trabajos que están programados y que van a afectar a 18 municipios de la Comunidad de Madrid, incluida la capital. Y que se van a alargar, en diferentes franjas horarias, durante 6 días. No obstante, los más importantes comenzarán a partir de este martes.

Los municipios afectados van a ser los siguientes: Valdeolmos-Alalpardo, Arroyomolinos, El Álamo, Fuente el Saz de Jarama, Getafe, Leganés, Madrid, Móstoles, Navalcarnero, Paracuellos de Jarama, Pinto, Pozuelo de Alarcón, Sevilla la Nueva, Torrejón de Ardoz, Torrelodones, Tres Cantos, Valdemorillo y Valdemoro.

A través de un comunicado que se puede consultar en la web de Iberdrola, la compañía explica que estos afectarán a calles y bloques concretos, y no a localidades enteras. Además, como sucede en estos casos, si las labores concluyen antes del horario previsto, el suministro se restablecerá inmediatamente y sin previo aviso.

¿Cuáles son las calles de Madrid afectadas?

La duración de estos parones será muy diversa, ya que irán desde los más breves, con previsión de una afectación de solo 15 minutos, hasta los más largos, que podrían rozar incluso las 4 horas.

No obstante, los trabajos están diseñados para minimizar las molestias. Por ello, se realizan principalmente en horario diurno. En el caso de zonas industriales, colegios o centros de salud, Iberdrola asegura que se toman medidas específicas para mitigar el impacto.

Cortes de luz programados en Madrid. Iberdrola.

Cortes de luz programados en Madrid (II). Iberdrola

Cortes de luz programados en Madrid (III) Iberdrola

Cortes de luz programados en Madrid (IV) Iberdrola