Analistas comprueban por qué los madrileños ya no quieren vivir en la capital: el 67% se iría a "entornos más asequibles"

Madrid es una de las mejores ciudades del mundo. Así lo dicen gran infinidad de rankings que se encargan de valorar diferentes aspectos como la calidad de vida. Además, se trata de una urbe que ha cambiado mucho en los últimos años, intentando adaptarse a los nuevos tiempos.

Sin embargo, la capital de España ofrece visiones diferentes. Generalmente, suele ser una localidad que gusta mucho a las personas que llegan desde fuera, las cuales se quedan impactadas con sus luces, con su diversión, con su ambiente y con su movimiento.

No obstante, las opiniones están más divididas cuando se trata de las personas que residen de manera habitual en Madrid. Y es que así lo indica un estudio reciente realizado por el Grupo Mutua Propietarios, quienes decidieron hacer un experimento para saber dónde desean vivir los españoles.

En este proyecto participaron más de 2.300 personas de diferentes puntos de España que fueron entrevistadas según sus preferencias. Y los resultados son especialmente sorprendentes para los habitantes de algunas zonas del país. Sobre todo de la Comunidad de Madrid.

Los datos y las conclusiones que arroja este estudio son claras: los madrileños, en su mayoría, huirían de Madrid si pudieran. Además, una buena parte de ellos saben a dónde lo harían: Andalucía. Sin embargo, los motivos por los que buscarían un nuevo entorno son variados.

¿Por qué se quieren ir de Madrid los madrileños?

El II Barómetro de la Vivienda 'Planeta Propietario', elaborado por Grupo Mutua Propietarios, muestra que el 67% de los españoles están contentos residiendo en España. Un dato que ha subido respecto al registrado en el ejercicio anterior.

Según los expertos, esta "subida discreta, pero significativa" indica "una mayor satisfacción con el lugar en el que vivimos". Sin embargo, esta satisfacción no se reparte por igual en todo el territorio, ya que hay zonas del país cuyos habitantes preferirían hacer una mudanza.

El caso más llamativo es la Comunidad de Madrid, considerada por este estudio como la más desapegada de España. Según el citado informe, sólo el 25% de los madrileños aseguran que no se cambiarían de comunidad y un 8% expresa que tiene dudas sobre si lo haría o no.

Esto evidencia que a un 67% de los madrileños no les importaría cambiar de aires con relativa prontitud. Además, de esos casi 7 de cada 10 residentes en Madrid a los que les gustaría hacer las maletas, un 12% tiene claro que se mudaría a Andalucía.

Es precisamente la comunidad del sur de España la que tiene la tasa de apego más alta con el 59%. Otro destino que encandila a los madrileños es Asturias (9%), mientras que el tercero sería la Comunidad Valenciana (8%). El denominador común es que el madrileño siempre busca la playa.

Conocidos los deseos, falta saber los motivos. Y aunque en este aspecto no se pueden sacar conclusiones tan claras, lo cierto es que sí hay algunas hipótesis en el aire bastante consolidadas. Y es que Madrid expone varios problemas: un estilo de vida muy ajetreado y unos costes elevadísimos.

Por ello, los madrileños que tienen el deseo de mudarse lo harían para buscar paz, tanto para ellos como para su bolsillo. "El ritmo acelerado de vida, el coste de la vivienda y la congestión urbana llevan a parte de la población a buscar entornos más tranquilos o asequibles", aseguran estos expertos.

Además, otro factor es que por norma general, el madrileño no destaca por ser un ciudadano con mucho apego por su tierra, algo que se relaciona más con sociedades como la andaluza, la catalana, la vasca o la gallega, donde hay una mayor "identidad cultural".