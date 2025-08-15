Los ecologistas piden a Rascafría que elimine los fuegos artificiales de sus fiestas en plena ola de incendios

Una de las mayores preocupaciones que mantienen al país en vilo este mes de agosto es la ola de incendios que lleva asolando estas semanas diversas provincias de España. En la Comunidad de Madrid, en concreto, estos últimos días han estado determinados por el terrible fuego que arrasó más de 2.000 hectáreas en Tres Cantos; además de otros focos, como fue el incendio de Torrelodones.

Por esta razón, y ante el temor de que surjan nuevos focos, Ecologistas en Acción ha pedido al Ayuntamiento de Rascafría que elimine los fuegos artificiales del programa de sus fiestas patronales.

Y es que, como la mayoría de localidades, el municipio madrileño que se encuentra al noroeste de la región celebra sus festejos en verano, justo coincidiendo con la época de mayor riesgo de incendios.

En concreto, Rascafría homenajea a su Virgen de Gracia y San Roque durante este fin de semana. Como suele ser común, para cerrar estos días, como parte de la agenda anunciada, se encontraba la cita con los fuegos artificiales.

Están programados para este domingo en la Plaza de la Villa a las doce de la noche. Ante esto, los ecologistas piden "responsabilidad" tanto al Ayuntamiento de Rascafría como a la Comunidad de Madrid y que "suspendan su lanzamiento".

"Según establece el Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA), la época de peligro alto se inicia el 15 de junio y se mantiene hasta el 30 de septiembre. Y en esa época hay una serie de usos relacionados con el fuego que quedan prohibidos por su riesgo de generar incendios forestales, como son los fuegos artificiales", añaden desde la organización.

Recuerdan que Rascafría, además, se ubica en la Sierra de Guadarrama, formando parte del Valle Alto del Lozoya -también conocido como Valle del Paular-, a unos 85 kilómetros de la ciudad de Madrid.

"Una simple chispa puede convertirse en un incendio de enormes proporciones. Y, en el caso de prender en la vegetación agostada y provocar un incendio en el bosque, puede hacer peligrar también la vida de personas, propiedades y partes del Patrimonio como el Monasterio de El Paular", explican.

Según la asociación, hay otros pueblos de Madrid en los que se ha desistido este año de la cita con los fuegos artificiales para sus fiestas.

Asimismo, advierten y piden al Gobierno regional que "valore la aplicación de sanciones al Consistorio de producirse esos fuegos de artificio".