Ayuso pide a los políticos "estar en el sitio oportuno para ser útiles" en "una España abandonada" por el Gobierno

"Los políticos tenemos que estar en el sitio oportuno para ser útiles". Con esta frase, Isabel Díaz Ayuso zanjaba la polémica de si los presidentes regionales tienen que estar en los incendios, suspender sus vacaciones o pasearse por las zonas afectadas cuando el foco está aún en llamas.

En un momento histórico por los feroces fuegos, Ayuso insiste en que lo que hay que hacer es "prestar la ayuda necesaria, como estamos haciendo nosotros".

"Nuestra responsabilidad ante estos incendios es poner a punto nuestros servicios de emergencia, que estén coordinados, que tengan los medios necesarios", insiste.

En la celebración por la festividad de La Paloma, la líder del PP madrileño ha asegurado que más que una cuestión de medios, el problema de los incendios tiene que atajarse muchos meses antes, con la prevención y la planificación.

"La Comunidad de Madrid cuenta con la mayor inversión en prevención por hectárea de España, con los mejores medios de Europa. La prevención es la clave en todo ello" porque "tres o cuatro aviones no cambian el efecto devastador del fuego", ha explicado.

En su mensaje también ha querido denunciar la presión de algunos grupos que imponen agendas ideológicas que impiden realizar unas labores de prevención mucho más efectivas: "Lo que hay que hacer es mantener los campos mucho más limpios, dejarse de burocracia rígida, muchas veces por grupos de presión que nos impiden limpiar márgenes de los ríos, desbrozar y que se dejan llevar por agendas ideológicas que no son nada efectivas".

"España abandonada"

Y junto a este panorama desolador que estamos viviendo, para Ayuso el desastre va más allá de las imágenes del fuego o de los terrenos arrasados porque "España está abandonada" y nada funciona.

"España está ahora mismo abandonada totalmente por un Gobierno que mide su supervivencia en atacar, impedir la alternancia, en todo lo que todos conocemos de jueces, medios, todas esas triquiñuelas, pero nunca en afrontar los problemas reales", ha advertido Ayuso.

Arrancando por un problema grave de inmigración, que según la líder del PP, se repite cada año con la llegada masiva de ciudadanos por Barajas y por las costas, y siguiendo por "el abandono de la demografía en un país donde cada vez nacen menos niños, donde cada vez tenemos una población más envejecida, donde las empresas tienen cada vez menos herramientas para salir adelante, menos competitividad".

Y ha seguido señalando los puntos de ese desastre nacional: "La clase media abandonada, las pymes perseguidas y abandonadas por la burocracia y por los altos impuestos; los salarios no han crecido en los últimos 20 años; se construye menos de la mitad de vivienda que en el año 2000, las infraestructuras públicas las estamos viendo, faltan médicos...".

Además, la presidenta regional ha presentado una serie de medidas que se van a poner en marcha en Madrid para conseguir revertir los efectos del fuego de Tres Cantos lo antes posible y ayudar a los afectados. "En eso es en lo que hay que trabajar ahora".