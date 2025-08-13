Este es el municipio de Madrid que tiene mayor riesgo de sufrir un incendio como el de Tres Cantos: "Es una emergencia"

Madrid está afrontando un verano realmente complicado en cuanto a la proliferación de incendios. Son decenas ya los diferentes focos que han estado activos en algún momento durante las últimas semanas en puntos como Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, Getafe o Zarzalejo.

Sin embargo, ninguno de ellos ha sido tan grave como el que se ha generado este lunes en las inmediaciones de Tres Cantos. Un incendio cuya extensión podría estar entre las 1.500 y las 2.500 hectáreas.

Desde hace ya decenas de horas, diferentes dotaciones de bomberos autonómicos y municipales, la UME y agentes forestales trabajan para controlar y sofocar unas llamas que se han cobrado la vida de una persona y que han dejado cuantiosos daños materiales en la urbanización de Soto de Viñuelas.

Sin embargo, en paralelo a estos trabajos, muchas personas y expertos miran al futuro más próximo para analizar en qué otros puntos de la Comunidad de Madrid se podría desarrollar un problema similar. El objetivo ahora también es realizar una labor de prevención para no tener que lamentar otro incendio de las mismas proporciones.

Es por ello que dentro de la región surgen dos municipios en los que por su localización y situación se podría producir un incendio muy parecido al de Tres Cantos: Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. De esta forma, urge enfocar parte del trabajo en evitar que estas situaciones se repitan y multipliquen.

Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, en riesgo

La Comunidad de Madrid se encuentra en alerta máxima debido a la situación de ola de calor que padece. Justo ahora que estas altas temperaturas parecían remitir en cierto modo, la Agencia Estatal de Meteorología ha advertido que a partir del jueves podría hacer acto de presencia una nueva crecida súbita de los mercurios.

Es precisamente en estas épocas de ola de calor cuando las tormentas secas se convierten en el peor enemigo por varios factores. En primer lugar, por el proceso de desecado y deshidratación previo de la vegetación y del terreno.

En segundo lugar, porque estas tormentas van acompañadas de componente eléctrico muy potente, que termina generando chispas con mucha facilidad. En tercero, porque al ser 'secas', son carentes de precipitación a nivel terrestre, facilitando que esa chispa prenda con rapidez.

Y en última instancia, porque una vez originado el fuego, los vientos huracanados hacen que se propague a toda velocidad y que sea muy difícil de controlar. Esto es lo que ha sucedido en la zona de monte bajo de Tres Cantos, pero también en Alcalá de Henares, en las últimas horas.

Ambos son dos puntos que estaban considerados como de "gran riesgo" por las autoridades. Zonas en las que se suelen producir estas fuertes rachas de aire, que presentan puntos de difícil acceso en caso de producirse un incendio y que cuentan con una vegetación que no ha sido eliminada con anterioridad.

En este último caso, la ausencia de personas que trabajen el campo y que limpien este tipo de áreas, y también la reducción del número de ganaderos cuyos animales colaboran en estas funciones al comerse el pasto, hacen que el entorno sea más propenso a sufrir este tipo de desastres.

Por ello, ahora se mira hacia otros puntos de la región que podrían estar en condiciones similares. Y la atención se centra en dos de los municipios más cercanos a Tres Cantos. Uno de ellos es Alcobendas, mientras que el otro es San Sebastián de los Reyes.

Ambos son dos localidades que cuentan con grandes franjas de vegetación que rodean todo su entorno. Espacios que se caracterizan por su abundante masa vegetal y por tener un clima seco, más aún en plena salida y entrada de dos olas de calor.

Todos estos territorios, en cuanto se superan los 35 grados, se convierten en zonas de riesgo, tal y como se ha podido comprobar en Tres Cantos, donde vecinos y expertos ya habían vaticinado que "una desgracia de este tipo era cuestión de tiempo que sucediera".

A pesar de que este incendio se ha producido, casi con total seguridad, por causas naturales, las autoridades advierten también de los peligros que suponen hacer fuego en entornos naturales o arrojar colillas o basura que puede dar lugar a estos incidentes de manera involuntaria.

Mapa de las Zonas de Alto Riesgo por incendios de la Comunidad de Madrid. Imagen cedida

En estos momentos, la Comunidad mantiene activo el Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales (INFOMA) a través del cual se coordina todo el protocolo de vigilancia y rápida actuación para prevenir y combatir este tipo de escenarios.

Además, tal y como informa Jesús Molina, Bombero Forestal de la Comunidad de Madrid y Presidente de su Comité de Empresa, existe una lista con hasta 59 municipios que se consideran Zonas de Alto Riesgo en base a su peligrosidad potencial, su importancia de protección y su dificultad de extinción.

Estas zonas se sitúan en la parte norte de la Comunidad de Madrid, en áreas como Somosierra o La Hiruela, en puntos un tanto más septentrionales como Miraflores de la Sierra, Canencia y Lozoya, y en toda la zona sureste, desde pueblos como Moralzarzal hasta Cenicientos pasando por zonas como San Martín de Valdeiglesias, Valdemorillo, Torrelodones, Las Rozas, Galapagar, Aldea del Fresno o San Lorenzo del Escorial.