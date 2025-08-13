El colegio británico de la élite se salva del fuego: de Victoria Federica a los gemelos de Cayetano Martínez de Irujo
El incendio en Tres Cantos ha afectado a 2.000 hectáreas de terreno y el King's Collage sólo ha sufrido cortes eléctricos y de comunicación telefónica.
Más información: Una tormenta seca y el fuerte viento, posible causa del feroz incendio de Tres Cantos: un hombre ha muerto quemado
La élite escolar de Madrid ha podido escapar de las llamas del virulento incendio causado en Soto de Viñuelas y Tres Cantos, que ha afectado a unas 2.000 hectáreas de terreno.
Se trata del King's Collage, situado en un entorno natural excepcional de 12 hectáreas con establos para hípica y piscina, es conocido entre las familias de la alta sociedad española y ha acogido a alumnos de numerosos países, como la hermana del rey de Jordania Abdalá II bin Al Hussein, los gemelos de Cayetano Martínez de Irujo o Victoria Federica, nieta de los reyes eméritos de España.
A pesar de la cercanía, el fuego se ha frenado a las puertas de este exclusivo colegio privado, quemando a su alrededor sólo los árboles que adornaban la entrada del Paseo de los Andes, en Soto de Viñuelas, y una parte del terreno situado detrás del colegio, que sí que sufrió algunos desperfectos.
Según ha informado personal del King's Collage que se encontraba en las instalaciones a Madrid Total, el edificio del colegio no ha sufrido daños, salvo cortes eléctricos y de comunicación telefónica.
Por otro lado, en un comunicado, el centro ha afirmado que el colegio es seguro y está preparado para recibir a los estudiantes con total normalidad al inicio del curso tras realizar una inspección completa del campus.
En concreto, se ha llevado a cabo una revisión de los edificios principales, la residencia y las áreas deportivas y de recreo. Según han trasladado desde el colegio, ninguna de ellas se han visto afectadas.
"Aunque una parte del terreno situado detrás del colegio sufrió algunos daños, el fuego fue contenido con rapidez, sin representar en ningún momento riesgo alguno para los edificios o los espacios de aprendizaje", han subrayado desde el King's College. Además, su director, Christopher Ramsey, ha destacado que el curso académico comenzará en la fecha prevista.
Por último, la dirección del colegio ha transmitido su solidaridad a las familias de las zonas afectadas por el incendio y ha expresado su agradecimiento a todas las autoridades y equipos de emergencia "que han trabajado para evitar una tragedia mayor". "La rápida, coordinada y valiente actuación de los servicios implicados ha permitido contener las llamas y garantizar la seguridad del colegio", han concluido.
Máximo lujo
Esta escuela de élite, que sigue el currículum de Inglaterra y Gales y es uno de los más prestigiosos de España, proporciona una educación que facilita el acceso a las mejores universidades internacionales.
La lista continúa con Sofía Bono, hija de Ana Rodríguez Mosquera y el exministro José Bono, los hijos de Rafael del Pino (presidente de Ferrovial) y Astrid Gil Casares, la hija de Lara Dibildos (actriz y presentadora).