Un hombre muere en el incendio "explosivo" de Tres Cantos: fue hallado con el 98% de su cuerpo quemado

Un agente de Policía local evacúa a personas en el incendio que se ha declarado en la tarde de este lunes en la localidad madrileña de Tres Cantos EFE

Hacia las doce de la noche se conocía la peor noticia del incendio de Tres Cantos: un helicóptero había trasladado al Hospital de La Paz a un hombre con el 98% de su cuerpo quemado en estado crítico.

El varón había sido rescatado por una unidad de la Guardia Civil de una de las fincas afectadas por las llamas cerca de la urbanización de Soto de Viñuelas. En una de las zonas más agrestes y que más se ha visto afectada.

Se trataba de un varón de 83 años y vecino de la urbanización de Soto, muy afectada en el incendio. Durante toda la noche, los servicios de la Unidad de Quemados de La Paz trabajaban para salvarle la vida pero a primera hora de la mañana se confirmaba lo peor: su muerte.

Los vecinos alertan de que hay varios negocios agropecuarios que estarían quemados y en concreto aseguran que también habrían muerto varios animales entre caballos, ovejas y vacas.

También hay otra persona atendida por los servicios sanitarios por un fuerte dolor en el pecho. Se trata de un hombre de 83 años que ha sido igualmente llevado al hospital pero cuya vida no corre peligro.

Detalles del incendio

Las llamas han obligado a activar el nivel 2 del Plan de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid (INFOMA), debido a la proximidad de las llamas a las viviendas.

Para su extinción trabajan 23 dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid y 11 del Ayuntamiento de la capital, trabajos a los que se ha sumado la UME.

Según ha podido saber Madrid Total el fuego, que ha arrancado a las 19.45, ha alcanzado algunas casas de la urbanización Soto de Viñuelas, cercana a un encinar y caminos pecuarios. Se ha desalojado tanto esta como la de Fuente El Fresno.

"El fuerte viento en la zona lo está empujando con fuerza", señalaban las autoridades en la tarde del lunes.

A medianoche, el Consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, informaba de que el incendio tiene "una característica explosiva debido a una tormenta seca que ha generado vientos por encima de los 70 km/h", algo que ha generado una gran velocidad de avance.

Es por ello que prevé que los trabajos sigan durante toda la noche.

En los trabajos contra las llamas han participado tres helicópteros pero se han tenido que retirar por falta de luz cuando ha anochecido. El puesto de mando de la intervención se ha instalado en el recinto ferial de Tres Cantos.

Dos urbanizaciones desalojadas

El incendio de Tres Cantos se ha extendido rápidamente por el fuerte viento que hace en la zona. De hecho, en muy poco tiempo, las llamas han llegado a las puertas de dos urbanizaciones: Soto de Viñuelas y Fuente El Fresno, que han sido desalojadas.

El portavoz del 112 ha insistido a los vecinos de Tres Cantos que se queden confinados en sus casas y con las persianas bajadas para evitar cualquier mal mayor y que no salgan a ver las llamas.

Por su parte, el Ayuntamiento ha habilitado el Centro Deportivo Enrique Más para alojar a los afectados por las llamas, según ha apuntado en un mensaje en redes sociales, hasta que se estabilice la zona.

Muchos testigos aseguran que el fuego habría calcinado una hípica que hay cerca de la urbanización de Soto de Viñuelas y que también habría arrasado con las instalaciones de un colegio privado que está ubicado en la zona.

Según Novillo, la afectación ha sido mayor en la urbanización de Soto de Viñuelas y ha confirmado que ha afectado, aunque no en su totalidad, tanto al colegio como al Castillo.

El consejero también ha adelantado que es posible que no se puedan perimetrar las llamas hasta las dos de la mañana cuando se espera que baje la intensidad del viento y se pueda atacar mejor con todos los servicios madrileños de incendios.

Novillo ha insistido en que se trata de un fuego "muy explosivo", que ha avanzado en 40 minutos seis kilómetros por lo que entiende el Gobierno regional que no se va a poder apagar esta noche aunque sí se espera que se controle para que no traspase la carretera 607.