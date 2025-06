La ciudad a 30 minutos de Madrid que se convierte en la más rica de España superando a Mallorca y Barcelona

Los encantos de Madrid son infinitos. La capital de España es una ciudad que abarca una gran extensión, no solo en territorio, sino también en cuanto a la enorme capacidad que tiene para hacernos sentir emociones. Y eso lo logra gracias a la enorme variedad que en ella se abre.

De lugares que visitar, de restaurantes en los que comer o de zonas por las que salir. Y es que en Madrid se disfruta tanto una noche de fiesta como un paseo por el parque. Además, Madrid es una ciudad en la que gusta estar porque todo desprende aroma de grandeza.

La capital de España es una ciudad muy viva. Con edificios impresionantes y en la que se presupone un alto nivel de vida en muchas de sus áreas. Sin embargo, en contra de lo que mucha gente piensa, Madrid no es la ciudad más rica del país.

No obstante, no hay que viajar muy lejos para encontrarla. De hecho, no hace falta ni que salgamos de la Comunidad. Ya que el municipio con la renta per cápita más alta está a solo unos minutos del centro de la capital.

Sin embargo, no se trata de Boadilla del Monte, el municipio en el que muchas personas piensan por su alto nivel de vida y por la gran cantidad de urbanizaciones de lujo que tiene a su alrededor. La ciudad más cara de España es Pozuelo de Alarcón, con una renta per cápita de 61.396€.

¿Cuáles son las ciudades más caras de España?

España es un país que tiene riqueza en muchos aspectos. Por ejemplo, desde el punto de vista de la cultura. Pero también en aspectos como el paisajístico. O incluso desde el prisma de la gastronomía.

Y es que las maravillas de España se podría decir que son infinitas. En esa variedad también figura la diversidad de territorios. Y es que en nuestro país podemos encontrar lugares y rincones de todo tipo. También aquellos en los que prima el lujo.

En nuestro país hay una serie de municipios que son conocidos, sobre todo, por albergar a algunas de las personalidades más adineradas de nuestro territorio. Ciudades y pueblos que dan cobijo a las personas más ricas.

Por lo tanto, localidades que tienen una renta per cápita muy alta. En un informe realizado por el diario SPORT en base a datos del Instituto Nacional de Estadística se reúnen cuáles son las ciudades más ricas de España.

Y lo realmente sorprendente es que muchas de ellas se reúnen en muy pocos territorios. Concretamente, se reparten entre tres comunidades autónomas. La ciudad más rica de España está en la Comunidad de Madrid. Aunque no es la capital.

Se trata de Pozuelo de Alarcón, una de las habituales en este tipo de clasificaciones. Un municipio situado a una media hora del centro de Madrid y que, como decíamos, tiene una renta per cápita de 61.396 euros.

Hay personas que todavía piensan que Pozuelo es un pueblo de Madrid. Sin embargo, su población roza ya los 90.000 habitantes, los cuales se superarán próximamente. Otro municipio de Madrid que se sitúa bien posicionado en este ranking es Boadilla del Monte.

Esta ciudad de 65.839 habitantes tiene una renta per cápita de 49.281 euros. Por lo tanto, la Comunidad cuela a dos de sus localidades en el Top5. Esta es una circunstancia que solo iguala Cataluña, quien también tiene a dos representantes.

Sin embargo, el municipio que se sitúa en segundo lugar es Valldemossa, en Mallorca. Su renta media anual es de 56.365 euros. No obstante, su particularidad es que se trata de un pueblo más pequeño que los municipios madrileños.

Solo tiene 2.000 habitantes, muy cerca del tercer municipio de la lista que es Cabrils, en Barcelona. Sus 7.767 habitantes tienen una renta media de 49.459 euros. Y por último, cierra este Top5 San Just Desvern, en Barcelona, y sus 47.821 euros de renta per cápita.