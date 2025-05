Primera victoria del decano del Colegio de Arquitectos: podrá ser votado en las elecciones salvo que lo impida un juez

Tensiones, versiones opuestas, giros de guion... El futuro de las elecciones del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) sigue siendo incierto. El proceso no ha parado de enredarse en las últimas semanas. Tanto, que aún se desconoce el número de candidatos que se presentará a las urnas. Y todo ello a escasos días del 27 de mayo, día de la cita electoral.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 18 de Madrid estimó el pasado viernes las medidas cautelares que pidió el actual decano, Sigfrido Herráez, para anular temporalmente la resolución que le apartó del proceso. La Mesa Electoral del COAM, el mismo órgano que dejó fuera de juego al decano, sí que le permitirá concurrir temporalmente a no ser que haya un dictamen judicial definitivo que diga lo contrario.

Este diario no ha podido corroborar si la Mesa ha alegado contra la decisión del juez. Mientras tanto, el lío de las candidaturas ya ha retrasado el arranque de la votación telemática.

Después de los vaivenes de las últimas semanas, este martes se decidió posponer el 'pistoletazo' de la votación a distancia a este martes a las 14 horas. Sin embargo, el colegio avisó en el último momento de que se posponía la elección digital por una cuestión técnica. "Se informará de la nueva fecha de apertura", advierte.

En conversación telefónica con este periódico, la arquitecta colegiada Elena Sarabia asegura que el COAM borró minutos antes otro comunicado que justificaba el aplazamiento con una redacción distinta.

Sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM). Alfredo Sánchez Romero Wikimedia Commons

El mensaje, que ha podido leer este periódico gracias a una captura de pantalla, decía lo siguiente: "En aras de salvaguardar los derechos de todos los colegiados y de todos los candidatos se ha alcanzado un principio de acuerdo que se materializará en los próximos días y supondrá un nuevo acto de proclamación de candidaturas con ajuste de los plazos electorales, de manera que todas las candidaturas puedan concurrir al proceso electoral en igualdad de condiciones y de oportunidades".

En el texto que ahora está colgado en la web del COAM no se habla en ningún momento de nuevos "plazos electorales" ni de "igualdad de oportunidades". Sí que se explica que el proveedor del sistema de voto digital, Indra Minsait, indica que "no es viable" incluir de forma inmediata la nueva candidatura. Sarabia, muy crítica con Sigfrido Herráez, desconfía: "Lo que quiere [el decano] es que no se celebren las elecciones o que haya otro calendario".

Herráez, por su parte, defiende que su candidatura, la coalición TODOS COAM, quiere "votar lo antes posible" pero contar con "las mismas ventajas" y que haya 10 días de votación telemática. Según detalla, Indra Minsait estima un "tiempo de preparación mínimo de cuatro días" para integrar los cambios ordenados por la Justicia.

Cabe añadir que, en paralelo, otro tribunal ha dado temporalmente la razón a otros candidatos que se presentaron a la Junta de Representantes (otro órgano del COAM diferente a la Junta de Gobierno, que lidera el decano) y que fueron invalidados inicialmente por la Mesa Electoral por la misma razón que Herráez.

Anulación, acusaciones y recursos

Estos episodios son un buen reflejo de la tónica de las últimas semanas. Todo comenzó el lunes 5 de mayo, cuando la Mesa Electoral no admitió la candidatura del actual decano, que lleva desde 2020 en el poder. Los estatutos marcan que un decano -o miembro de su Junta- no podrá serlo más de dos legislaturas. Eso sí, si acceden al puesto en el último año del trienio, no se computa como un mandato completo. Pero Herráez accedió al cargo por primera vez cuando quedaba aún curso y medio de legislatura. El decano entiende, en cualquier caso, que sus cuatro años y medio no deberían pesar lo mismo que seis.

El dirigente colegial se quejó desde el primer momento y se respaldó en tres informes jurídicos que -según explicó- avalaban la validez de su candidatura. El decano recurrió internamente la decisión de la Mesa Electoral y acudió al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, que ha acabado admitiendo las cautelares. Si el juez cambiara finalmente de opinión, el único candidato que aspira a convertirse en el próximo decano será Jesús San Vicente, representante de NEXO COAM.

Por otro lado, el actual decano del Colegio de Arquitectos dice que el presidente de la mesa electoral, Luis de la Rica, el mismo que desbarató su tercera candidatura, es el tío de Jesús San Vicente. Un supuesto lazo familiar que supone un "conflicto de intereses" que debería impedir que el candidato de Nexo COAM "siguiera adelante" en las elecciones, según Herráez.

El aspirante a sucederle, en cambio, aclara que De la Rica es el tío político de su mujer y no guarda "parentesco ni consanguinidad" según la ley. Además, San Vicente subraya que el presidente de la mesa ha fallado en su contra en "todos los recursos" que ha presentado en los últimos años.

Elena Sarabia, que representa a otra facción del COAM (Renovación Más Humana) y apoya públicamente a San Vicente, recurrirá en el Juzgado el hecho de que se hayan admitido las cautelares de Herráez sin contar con un dictamen previo del órgano interno. San Vicente tomará el mismo camino: "No se puede admitir un recurso contencioso sin haber agotado la reclamación administrativa ante el órgano que dictamina la exclusión de TODOS COAM. Es completamente irregular y el Juzgado no debería admitir su recurso". Sobre este asunto, Sigfrido Herráez ya argumentó ante este diario que la Mesa Electoral nunca le contestó a su queja interna.