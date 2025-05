Ángela Millán, líder de Más Madrid en Sanse, anuncia que tiene cáncer: "Fui a la sanidad privada, la pública no me citó"

Ángela Millán, portavoz de Más Madrid en San Sebastián de los Reyes, ha anunciado este lunes que tiene cáncer de mama en estadio dos. La política, responsable regional de la cartera de feminismos de su partido, ha explicado que le diagnosticaron la enfermedad hace un mes. A través de una carta compartida en sus redes sociales, Millán ha explicado que, por culpa del "grave deterioro que sufre la sanidad pública madrileña", nunca llegó a ser citada después de que su médica del centro de salud solicitase una prueba al detectarlo "ciertos indicios" hace seis meses.

"Pese a presentar reclamaciones, no obtuve respuesta, y durante meses no hubo ningún horizonte de solución. Ante la incertidumbre y preocupación, me vi obligada a acudir a la sanidad privada para realizarme la prueba por mi cuenta", relata a continuación Millán, que ya cuenta con un plan de tratamiento en un hospital público.

"Afortunadamente, ya he iniciado un plan de tratamiento en la sanidad pública, que como muchas personas saben, puede ser duro y que, en mi caso particular, dejará visibles efectos secundarios en los próximos días. No es fácil enfrentar un diagnóstico así, pero estoy tranquila, rodeada de las excelentes profesionales médicas y enfermeras del servicio de Oncología del Hospital Infanta Sofía: profesionales de un sistema sanitario público que debemos seguir defendiendo".

Desde hace días quiero compartir algo importante y personal. Me han diagnosticado cáncer de mama.



Además de su carrera política, Ana Millán trabajó durante más de 15 años en el sector de la consultoría, donde ejerció labores de jefatura y gestión de proyectos. Su militancia política comenzó de manera activa en 2015. Según Más Madrid, la edil de San Sebastián de los Reyes es una activista feminista que ha participado en la Comisión del 8-M.

En su misiva, Millán asegura que "desde hace tiempo casi 800 mujeres están en lista de espera" en el hospital de referencia de San Sebastián de los Reyes para realizarse una mamografía. A ellas hay que "sumar el resto de personas que esperan para realizarse pruebas diagnósticas de las que depende su salud y, algunas veces, su vida".

"Soy consciente de que es un privilegio haberme podido permitir pagar esta prueba fundamental, pero me siento profundamente indignada también porque las personas que esperamos para esas pruebas corremos el riesgo de ser diagnosticadas tarde", critica.

A renglón seguido, acusa directamente al Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso de "hacer política con estas cosas" y desvíar las críticas a su gestión hacia los trabajadores sanitarios, los mismos a los que "maltratan".

"Conseguir acceder a estas profesionales que nos cuidan no es fácil, porque las decisiones sobre cómo se gestiona ese acceso, quién llega y quién no, no las toman las profesionales sanitarias, sino que son decisiones políticas, y el PP de la Comunidad de Madrid decidió hace mucho tiempo que su modelo sanitario se basa en el 'sálvese quien pueda, quien tenga'", apunta la portavoz de Más Madrid en el municipio madrileño.

"Este modelo de sociedad que recorta la sanidad, la educación o el cuidado de las personas mayores no es un error ni una casualidad: es un plan premeditado, consciente y voluntario. Y cuesta vidas", agrega.

Respecto a su enfermedad, Millán ha detallado que seguirá trabajando pero que necesitará "ajustar" su ritmo y prioridades para cuidar su salud. "Puede que haya momentos en los que necesite parar, descansar, o delegar tareas", añade. "Este proceso me une aún más a tantas mujeres y hombres que viven o han vivido esta enfermedad (...) Por ellas, por mí y por todas, seguiré defendiendo una ciudad más justa, solidaria y humana".

Además, la concejal dedica unas palabras a los trabajadores del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes y a los grupos políticos, de los que ha recibido un "trato excelente": "Han antepuesto el trato humano por encima de todo".