Más Madrid denuncia que 30.000 niños se han quedado sin beca comedor en la capital: "No llega a quien lo necesita"

El grupo político Más Madrid ha ofrecido apoyo jurídico a una familia ante la denegación de la beca de comedor de sus hijas por no justificar ingresos en 2022. Así lo ha anunciado la portavoz del partido en la Asamblea, Manuela Bergerot, este miércoles en declaraciones a los medios.

"Hoy venimos a acompañar esta denuncia por la denegación de una beca comedor por parte de la Comunidad de Madrid. Un caso más que refleja precisamente que la burocracia de Ayuso es un muro para las familias", ha manifestado.

En el caso particular de Maribel, la madre de las dos niñas afectadas, la razón por la que no han podido acreditar sus ingresos es la falta del permiso de trabajo en el año 2022. "No teníamos un trabajo y me dicen que si no presento el documento, no me la pueden aceptar. Yo veo algo que no está bien. No puede ser que le denieguen un plato de comida a mis hijas", ha argumentado también.

Ha añadido que llevan seis años viviendo en Madrid -ya que son latinoamericanos-. En ese momento, "carecían tanto de permiso de residencia como de permiso laboral". Fue en abril de 2023 cuando la madre de la niña "obtuvo ambos permisos, por lo que puede documentar sus ingresos desde entonces".

Actualmente, es solo ella la que tiene un permiso de trabajo y un empleo. "Mi marido no tiene, pero yo pago todos mis derechos y aun así me recuerdan que en el año 2022 no tenía. Yo siento que mis hijas se sienten excluidas".

"30.000 niños"

Bergerot ha puntualizado que el caso de Maribel es uno de los "30.000 que ha habido este año". Y es que este es el número de peticiones a dicha ayuda que, según sus datos apuntan, han sido denegadas en la capital durante este curso por no poder acreditar sus ingresos, de los casi 80.000 solicitantes. "La escasez de ingresos de sus familias les impide poder hacer frente a los 120 euros mensuales que cuesta la cuota".

Además, la formación asegura que el total denegado por no cumplir los requisitos ha sido de "47.556 casos en la región". A su juicio, esta situación ha provocado que "miles de familias se hayan visto obligadas a renunciar a posibles empleos porque no podían dejar a sus hijos a comer en el colegio".

"Esta burocracia, precisamente, hace que las familias con una situación económica precaria tengan que justificar esa precariedad que cuanto más precaria, más difícil es de documentar. Esto ha supuesto que la mayoría de esas familias sean migrantes, con lo que vemos ese racismo institucional del gobierno de Ayuso", ha continuado Bergerot.

Asimismo, ha pedido que "se acabe con este fracasado sistema de becas comedor que es excluyente y no llega al que lo necesita" y exigen desde la formación a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y al alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, "garantizar un derecho básico".

Por otra parte, reclaman un modelo de comedor escolar gratuito y sin requisitos para poder optar a él. "Debemos avanzar hacia ese modelo gratuito y universal que, además de garantizar los derechos de la infancia y ayudar a las familias, lo que haría sería acabar de forma masiva con esos trámites burocráticos", ha dicho la portavoz.

128.000 alumnos en total

En contraposición, desde la Comunidad de Madrid han respondido que "la realidad de los datos es que este año se han dado becas comedor a 128.000 familias en la región, lo que supone 20.000 más que en el ejercicio anterior". "Todas las que han podido acreditar los requisitos han recibido en tiempo y forma la beca comedor", ha explicado el portavoz del gobierno de la región, Miguel Ángel García, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este miércoles.

"Más Madrid, una vez más, llega tarde y mal". Ha recordado que, además, se ha subido la renta per cápita para poder acceder a estas becas, de 4.200 a 8.400 euros, y se han lanzado otras ayudas a personas que pertenecen, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a las familias numerosas.

Ante la petición de convertirla en una prestación universal, también ha comentado que quieren "atender aquellos casos que de verdad sean necesarios, porque es algo que pagan todos los madrileños". "Ayudamos a todos aquellos que tengan dificultades para llegar a fin de mes y cumplan los requisitos, con precios reducidos o sin ningún tipo de coste".