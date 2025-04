El sindicato de médicos denuncia la falta de doctores en 3 de cada 4 centros de salud de Madrid: "No más parches"

La Asociación de Médicos Titulados y Superiores de Madrid (Amyts) ha publicado este lunes un análisis que destaca que hay unas 775.000 personas en la Comunidad, el 11,22% del total, que no tiene a día de hoy asignado un Médico de Familia o Pediatra.

Añaden, también, que se presenta un déficit en Atención Primaria de 329 profesionales de estas categorías para poder atender de manera adecuada a la población de la región (272 Médicos de Familia y 57 Pediatras).

En concreto, se trata del informe 'Situación real de los Médicos de Familia y Pediatras en los centros de salud de la Comunidad de Madrid' realizado por el mencionado sindicato médico y la plataforma APSeMueve -que reúne a médicos y pediatras de este primer nivel asistencial- en base a datos obtenidos en 267 centros de salud y sus consultorios (el 100% de la región).

En el estudio se analizan las plazas de Medicina de Familia y Pediatría en la comunidad, los centros de salud con plantilla médica incompleta o los centros de difícil cobertura -entendidos como aquellos que tienen vacantes estructurales y ausencias no cubiertas de larga duración (2 o más meses), iguales o superiores al 20% de la plantilla-.

También se ofrecen datos sobre la población de la Comunidad de Madrid sin médico de familia o pediatra, los centros obligados a compartir médicos con otros y la estimación de la plantilla total necesaria para cubrir las necesidades de médicos de familia y pediatras en los centros de salud.

Según estos datos, recogidos durante el mes de marzo por los propios profesionales, del total de 3.812 plazas de Medicina de la Familia ofertadas en la región, el 11,1% está sin cubrir. Es decir, 424.

Estas plazas son de tres tipos: vacantes (plazas sin titular, en las que la población no tiene asignado a ningún médico), ausencias no cubiertas (plazas con un médico asignado, que por algún motivo no está y no se suple durante dos o más meses) y reducciones de jornada de los profesionales titulares sin cubrir.

Así, del total sin cubrir, el 4,38% corresponde a vacantes (167 profesionales), un 5,94% son por ausencias de larga duración (226 médicos de familia) y otras 31 serían por equivalencia a las 3.100 horas de reducciones sin cubrir.

Por direcciones asistenciales, de las siete en las que se divide la región, destacan la Dirección Asistencial Sur (un 17% de ausencias), y la Dirección Asistencial Oeste (con un 15%).

En el caso de las plazas de Pediatría, con un total de 963 en el conjunto de la Comunidad, hay 139 sin cubrir. Es decir, el 14,5%. De ellas, 64 son por vacantes (6,65% del total) y 71 por ausencias de larga duración (7,37%). Finalmente, las 394 horas reducidas sin cubrir equivaldrían a la actividad completa de 4 pediatras. La media de ausencias está alrededor del 15% exceptuando la Dirección Asistencial Este, con un 21%, y Centro, con casi 18% por encima de la media.

Igualmente, el informe resalta los llamativos resultados de la Dirección Asistencial Centro en Pediatría, donde las vacantes estructurales doblan a las ausencias no cubiertas, y de la Dirección Asistencial Noroeste en el caso de Medicina de Familia, donde resalta la práctica ausencia de vacantes estructurales, "dentro de las pocas ausencias en general en esta zona".

Plazas cubiertas: 27,3% de centros

Existen, además, 194 centros de salud sin plantilla de Medicina de Familia completa (con una o varias plazas de medicina no cubiertas), el 72,7%, frente a los 73, el 27,3%, que sí la tiene.

También se analizan los centros denominados de "difícil cobertura", con 124 en la región, que deberían ser considerados como tal al contar con una plantilla médica en ambas categorías inferior al 80%. En detalle, son 43 centros de salud en Medicina de Familia -frente a 22 del año pasado- y 81 en Pediatría, según el informe.

Destacan centros de salud como Parque Coimbra, en Móstoles, con ocho ausencias de 23 plazas, o Panaderas, en Fuenlabrada, con ocho de 24. En el caso de Pediatría, llama la atención Canal de Panamá, en Ciudad Lineal, con un pediatra de cuatro; Villamil, en Tetuán, con dos ausencias de sus dos plazas; Argüelles, en Moncloa, el único que hay, o Sanchinarro, en Hortaleza, con seis de nueve.

A ellos se sumaría, según estos datos, una treintena de centros de salud que "comparten" profesionales: 27 en el caso de Medicina de Familia (10,11%) y tres en el de Pediatría (1,12%). Una "insólita y novedosa" forma de contratación en el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) en el que profesionales que trabajan varios días en un centro son "obligados" a acudir el resto de jornadas a otros centros. "Puro trilerismo", en opinión de Amyts, para que los números cuadren y así "no existan" centros de difícil cobertura.

Horas extra

Conforme a datos solicitados en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid, el informe apunta a las necesidades de plantilla para una correcta atención en base a las horas extra realizadas en 2024 y los acuerdos de salida de la huelga de la pasada legislatura, que fijaron 10 minutos por paciente (seis cada hora) y un máximo de 34 para Medicina de Familia y 24 para Pediatría.

De este modo, con 382.569 horas extra para la categoría de Medicina de Familia en 2024 (248 días laborables), se necesitarían 272 profesionales. En el caso de Pediatría, con 56.743 horas extra, se precisarían 57 pediatras más.

En este sentido, Mar Noguerol, portavoz de APSeMueve, ha reclamado una Oferta Pública de Empleo (OPE) extraordinaria y abierta a toda España para cubrir esas plazas vacantes. Desde 2019 no se han creado nuevas plazas de Medicina de Familia y Pediatría en este primer nivel asistencial. "Médicos hay, pero hay que atraerlos a la Atención Primaria", ha resaltado.

Por su lado, Isabel Vázquez, presidenta de Atención Primaria de Amyts, ha recalcado la necesidad de una mayor inversión en este primer nivel asistencial, que actualmente Madrid tiene un gasto "bajísimo", y ha pedido un "esfuerzo" inversor en nivel sanitario. "Es dinero, sí, pero dinero muy bien empleado", ha remarcado.

El informe se ha trasladado al Gobierno regional y se ha solicitado una reunión urgente a Consejería y a la propia presidenta, Isabel Díaz Ayuso, para analizarlos y tomar medidas. Si no se atiende esta petición, se remitirá a otras instituciones como el Defensor del Pueblo. Entre otras medidas, han llamado a "dejar atrás los parches" y apostar por soluciones.

PP: "No responde a la realidad"

La Consejería de Sanidad ha recalcado que este informe "no responde a la realidad" de la Atención Primaria en Madrid. Recalcan así que en los dos últimos años se ha registrado un incremento de los recursos humanos en el primer nivel asistencial del 7%, con un 4% en Medicina de Familia. Además, ha bajado un 4,6% el número de plazas sin cubrir, según los datos facilitados por el departamento de Fátima Matute.

También ha comentado que lleva reclamando desde hace casi dos años a la ministra de Sanidad, Mónica García, un Plan Nacional de Recursos Humanos, "al que se comprometió la ministra y del que hasta la fecha no hay absolutamente nada", así como los esfuerzos para que de los 22 centros de difícil cobertura identificados como tales el pasado año, "en todos se haya mejorado la cobertura estable".

Igualmente, han indicado que todos los usuarios son atendidos en su centro de salud y Madrid es la región que ofrece mayor amplitud horaria pese al déficit de profesionales", con agendas de Medicina de Familia y Pediatría diarias de 3.600 y 900 huecos, respectivamente.

Sobre este tema, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este lunes, ha defendido que la sanidad madrileña "ha cambiado radicalmente" en los últimos dos años.

Isabel Infantes / Europa Press Sanidad de la comunidad de Madrid asegura que su Gobierno "no ha derivado recursos a la sanidad privada"

En cambio, su homóloga de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha afirmado que la "desigualdad territorial" sí puede implicar que no tenga "garantizado el derecho a la salud". "Son informes muy necesarios para romper con esa normalidad que nos han traído desde la pandemia la Consejería de Sanidad del Partido Popular en la que lo normal es esperar dos semanas para ver al médico de cabecera", ha planteado.

Por su parte, la portavoz del PSOE, Mar Espinar, ha reprochado a Ayuso su "abandono de la sanidad pública" con una actitud que cree que traslada también a "todos los pilares que mantienen el Estado del bienestar". Entiende que apuestan "por lo privado desatendiendo a lo público".

En último lugar, la líder de Vox en la Cámara, Isabel Pérez Moñino, ha reclamado que los recursos se destinen "a lo importante" y ha puesto en el foco también los "abandonos reiterados" del Ejecutivo regional a la sanidad.