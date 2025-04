Dos universidades de Madrid descabezadas por la 'desidia' de alumnos y profesores: sin rector tras las elecciones

No es una, son dos las universidades públicas en la Comunidad de Madrid que, a día de hoy, se encuentran sin la figura de máxima autoridad académica: el rector. Y es que tanto la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) como la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) han celebrado elecciones para este cargo en estos últimos días.

Unas elecciones que han acabado con un resultado que ha presentado un problema para ambas: nadie ha salido elegido. Esto es así porque ninguna de las candidaturas de ambas instituciones ha cosechado el 50% de los votos, el porcentaje mínimo requerido en una primera vuelta, según la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

En el caso de la Universidad Autónoma, la cual celebró sus comicios este martes, solo hubo una única candidata. Por lo tanto, la catedrática de Lingüística Inglesa, Amaya Mendikoetxea, la única presentada y actualmente en el cargo, ha perdido frente al voto en blanco. El total que ha alcanzado ha sido el 44,67% de los votos emitidos válidamente.

Por su parte, en la Universidad Rey Juan Carlos se presentaron dos candidatos a las elecciones que tuvieron lugar el pasado miércoles. En concreto, se trata del vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia, Fernando García Muiña, y del catedrático en Computación e Inteligencia Artificial, Abraham Duarte.

En esta ocasión, el primero ha sido el candidato más votado, con el 49,11% de los votos, mientras que Abraham Duarte ha cosechado el 46,60% de los sufragios. El voto en blanco ha supuesto el 4,29% de los votos.

Segunda vuelta

En la Rey Juan Carlos la segunda vuelta está prevista para el próximo 29 de abril. Según explican fuentes consultadas por este periódico, al haber dos candidatos ya no se necesitaría el porcentaje mínimo para ganar y saldría elegido quien más votos tuviera. Por lo tanto, ese día uno de los dos será el rector definitivamente.

Pero la Autónoma no lo tiene tan fácil. A esta universidad se le presenta un problema: solo hay una candidata. Desde la institución aseguran que "se está estudiando" cómo proceder. La segunda vuelta estaba prevista para el 13 de mayo, pero al darse esta situación, no se tiene claro cuál debe ser el procedimiento a seguir. Por de pronto, en conversación con Madrid Total explican que se repetirán los comicios en un plazo de tres meses.

Baja participación

En ambos casos, los porcentajes de participación son bastante bajos con respecto al número de total de votantes. En la UAM se han emitido un total de 4.700 sufragios, lo que supone un 15% del censo total (31.187 personas).

Divididos por sectores, la participación ha sido del 48,3% entre el personal docente investigador con vinculación permanente, del 15,6% entre el profesorado no permanente, del 17,5% entre el personal docente e investigador en formación, del 11,3% entre los estudiantes y del 59% entre el Personal Técnico de Gestión y Administración y Servicios (PTGAS).

Desde la Autónoma no saben dar una respuesta a por qué se ha producido la situación de esta manera. Pero la Rey Juan Carlos aclara que la baja implicación por parte del alumnado es una "situación generalizada". De hecho, no es la primera vez que han tenido que repetir las elecciones. Las últimas de 2021, en las que salió elegido Javier Ramos -el cual ocupa el cargo desde 2017, por lo que ya no puede volver a presentarse-, también tuvieron dos vueltas.

"La participación de los estudiantes en las elecciones es tradicionalmente muy baja. No tienen la percepción de que el resultado pueda incidir en su futuro o en su esfera de intereses, así que no suelen votar", explican desde la candidatura de Abraham Duarte.

Sin embargo, con respecto a las elecciones pasadas, la participación este año ha sido "inusualmente alta". De esta manera, si en 2021, con cinco candidatos, votaron un 4,51% de 51.000 estudiantes, en estas elecciones ha votado el 13,74% de los 49.000 estudiantes. "La explicación más plausible es el impacto en redes sociales de las respectivas campañas electorales", comentan desde esta misma candidatura.

Con respecto al resto de grupos de esta universidad, en estos comicios los profesores con vinculación permanente han registrado una participación del 87,42%, en el sector del resto del personal docente han participado el 48’5% de los electores y por parte del PTGAS la tasa de participación ha ascendido hasta el 92’37%.

De esta forma, en cada universidad, volverán a ser llamados todos ellos a las urnas, cuyo voto se ponderará con el valor correspondiente según los estatutos de cada centro: el profesorado permanente oscilando entre el 53% (URJC) y el 55% (UAM), el resto de personal docente, entre el 9% (UAM) y el 15% (URJC); el alumnado, entre el 21% (URJC) y el 27% (UAM), y el PTGAS, entre el 9% (UAM) y el 11% (URJC).