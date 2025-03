Abono Transporte gratis en Madrid: esta es la fecha a partir de la que todo cambia (y todo lo que necesitas saber)

Una de las cuestiones que más preocupa siempre en Madrid, tanto en la capital como en la Comunidad, es la situación que vive su transporte público. Y es que el día a día de millones de madrileños depende en gran medida de esta red que permite moverse por toda la región ya sea por cuestiones de ocio u obligación.

Y es que, por ejemplo, cada mañana millones de personas llegan hasta su puesto de trabajo en metro, tren o autobús. O cada fin de semana salen a comer, cenar o tomar algo utilizando estos métodos de transporte. Sin embargo, utilizar estos servicios acarrea un gasto frecuente y constante que reduce el poder adquisitivo de los madrileños.

Por ello, cada variación que se produce con las diferentes tarifas en torno a estos abonos de transporte genera un enorme revuelo, ya que la época en la que bajan y suben los precios son realmente tensas para muchos habitantes de la región. Y ahora, el Abono Transporte de Madrid ha sufrido una importante actualización que todos merecen saber.

Y más que eso, saber cómo funciona, a quién afecta y cómo podemos aprovecharnos de los cambios, los cuales tienen ya una serie de fechas marcadas. El Consejo de Administración del Consorcio Regional de Transportes ha aprobado un nuevo programa de gratuidad que afectará a un importante sector de la sociedad, el cual deberá cumplir con una serie requisitos y realizar unos trámites para poder acceder a estos beneficios.

Esta medida, ya aprobada, se espera que beneficie a más de medio millón de personas. Sin embargo, tardará en hacerse realidad unos meses, que es cuando entra en vigor esta nueva decisión adoptada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

¿Quiénes tendrán abono gratis en Madrid?

Los madrileños están de enhorabuena. Y más especialmente, el sector de la sociedad que se va a beneficiar de estas nuevas ayudas del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Y más concretamente, del Consejo de Administración del Consorcio Regional de Transportes.

Esta nueva decisión consiste en la ampliación de la gratuidad del Abono Transporte de Madrid, la cual va camino de hacerse efectiva muy pronto tras su aprobación. Hasta ahora, el abono infantil posibilitaba a los menores de entre 4 y 7 años viajar gratis en toda la red de transporte público de la Comunidad. Sin embargo, a partir de la segunda mitad del año 2025, serán muchos más jóvenes los que puedan hacer eso con su nuevo abono.

Concretamente, la Comunidad de Madrid ha ampliado la gratuidad del abono infantil hasta los 14 años. De esta forma, se duplica, ya que anteriormente solo estaba disponible hasta los 7 años. Según cuentas oficiales, está previsto que esta nueva medida ayude a unos 600.000 jóvenes madrileños, quienes podrán ahorrar unos eurillos al mes.

Esta medida no será inmediata, ya que es necesario un periodo de cierta transición. El contador echará a andar a partir del próximo 1 de julio. Por lo tanto, esa será la fecha a partir de la que todo cambie de manera drástica. Aunque este grupo de edad no será el único que se siga beneficiando de este tipo de ventajas, ya que esta ampliación no traerá consigo recortes por otro lado.

Al mismo tiempo, las personas mayores de 65 años siguen conservando su gratuidad para todos sus desplazamientos por la red de transporte público de Madrid. Esta es una medida que beneficia a más de un millón de personas. Sin embargo, no todo son buenas noticias para los madrileños, ya que hay una serie de cambios que llegarán próximamente que provocarán el descontento de muchas personas.

Estos cambios son la eliminación de las ayudas que hacen ahora más llevadero el pago del Abono Transporte con reducciones en el precio del 60% en el caso de los títulos mensuales y del 50% en el caso de la tarjeta multiviaje en la Comunidad de Madrid. Estas se harán realidad a partir del próximo 30 de junio. Y es que el verano llegará cargado de importantes cambios.