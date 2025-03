Se buscan vecinos en este pueblo a 25 minutos de Madrid: sueldo de 1.800 euros y casas en venta por sólo 50.000

Uno de los grandes problemas que tiene Madrid es que es una ciudad que, año tras año, se ha ido masificando con la llegada de cada vez más personas. La capital supera ampliamente los tres millones de habitantes y la Comunidad va camino de superar los ocho. Esta situación provoca que haya mercados que se encuentren casi colapsados como sucede con la vivienda o por ejemplo con muchos sectores laborales.

Una problemática que obliga a las autoridades a prestar cada vez más ayudas a aquellos miembros de la sociedad más castigados y que sufren dificultades, por ejemplo, para llegar a fin de mes. Ante las dificultades que se producen a la hora de encontrar una vivienda o un trabajo, hay una tendencias que se está arraigando con fuerza en diferentes partes de España.

Se trata de las personas que deciden huir de las grandes ciudades para buscar acomodo en municipios cercanos, generalmente más pequeños, más tranquilos y en los que abundan las oportunidades dependiendo del sector. Y es que cada vez hay más pueblos y localidadades que tras sufrir el éxodo de parte de su población buscan ahora vecinos para huir de su despoblación y empobrecimiento.

Madrid es una ciudad que está rodeada de pequeños y grandes municipios que intentar resurgir. Unos más llenos de vida que otros. Es lo que sucede por ejemplo con Alcalá de Henares, uno de los pueblos más famosos y reconocidos de Madrid, convertido ya desde hace mucho tiempo en una gran potencia como ciudad.

Ahora, Alcalá de Henares está buscando nuevos vecinos en un momento en el que el mercado laboral de la localidad se está moviendo de manera considerable. En estos momentos se ofertan puestos de trabajo de tan sólo 4 horas por unos 900 euros. Es decir, que la jornada completa serían unos 1.800 euros. Además, en esta localidad podemos encontrar casas podemos encontrar pisos en venta desde 50.000 euros.

¿Qué trabajos se ofertan en Alcalá de Henares?

Alcalá de Henares es un municipio que se encuentra a tan solo 25 minutos de Madrid. Por lo tanto, constituye una oportunidad perfecta para aquellos que vivan en la capital, pero que no encuentren oportunidades labores en ella y que, por lo tanto, necesiten salir más allá de sus fronteras para encontrar un nuevo camino.

Esta gran localidad, que ha construido buena parte de su enorme legado en los últimos años y que ha crecido de manera exponencial, supone el lugar perfecto para explorar un nuevo mercado laboral sin dejar de vivir en la capital. Y para aquellos que quieran dar un giro de 180 grados a su vida, tienen la oportunidad de buscar allí su nueva residencia, ya que según el portal especializado Idealista podemos encontrar casas y pisos desde 50.000 euros.

Si buscas trabajo y Alcalá te parece un buen lugar, la empresa Aldeas Infantiles SOS España está buscando nuevos empleados. La organización de atención directa a la infancia más grande del mundo ofrece contratos indefinidos. En un principio los trabajos serían para realizar unas cuatro horas de jornada por un salario que entre fijos e incentivos se situaría en los 900 euros al mes. Sin embargo, si se ampliara a estancia completa, este ascendería hasta los 1.800 euros al mes.

Las vacantes que esta empresa tiene abiertas ahora mismo son para puestos de azafato-promotor de calle y stand. Por lo tanto, no se trata de un puesto para el que sea necesario reunir una gran preparación acadécima. Además, dentro de las atribuciones propias del trabajador podría estar la de realizar viajes al extranjero, los cuales estarían completamente cubiertos.

Las labores generales son muy sencillas, ya que basta con intentar atraer a nuevos clientes a través de la palabra y atender a los interesados en el stand de la compañía. Desde allí deberemos informar a todos sobre la importancia de nuestros proyectos.

Para no empezar de cero ni en el negocio ni en el mercado, el empleado contará siempre con el control de un supervisor que al comienzo será el encargado de ofrecerle una formación necesaria para el grupo. Una de las condiciones más importantes de estos puestos es que se necesita estar disponible para incorporación inmediata y trabajar de lunes a viernes en horario de mañanas. No se pide experiencia previa, si no solo buena capacidad de comunicación y trabajo en equipo y residir en la Comunidad de Madrid.

Para aquellas personas que no sean españoles tendrán que presentar un permiso de trabajo en regla. Si estamos interesados en optar a este puesto deberemos entrar en la plataforma de empleo de esta organización e inscribirnos en la oferta que más no interese tras registrarnos.