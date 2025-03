Los ayuntamientos aprueban 'por los pelos' en eficiencia energética: sólo Boadilla tiene un plan para el alumbrado

Como ocurre en el día a día de los miles de madrileños que viven en la Comunidad de Madrid, las Administraciones públicas deben ponerse 'las pilas' en lo que respecta a la eficiencia energética. Planes de movilidad sostenible, proyectos para el ahorro en el alumbrado público o una mayor eficiencia en sus edificios públicos son algunos de los 'deberes' que algunas entidades como los ayuntamientos acumulan desde hace años.

Ahora, la Cámara regional de Cuentas ha elaborado un Informe de Fiscalización de las medidas de ahorro y eficiencia energéticas adoptadas por las entidades locales a las que da un aprobado 'raspado' y concluye que Boadilla es el único municipio de la región con planes de ahorro energético en el alumbrado público y en los edificios municipales

De hecho, y según dicho documento, Boadilla del Monte es el único municipio de más de 20.000 habitantes de la Comunidad de Madrid que dispone de un plan de ahorro energético en los edificios públicos y, junto a Las Rozas, de un plan de ahorro en el alumbrado público, que incorpora distintas medidas.

El estudio realizado por la Cámara de Cuentas, en el que ha recabado información de 35 ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, analiza la planificación y seguimiento de las medidas de ahorro y eficiencia energética adoptadas por las entidades locales.

En documento se centra en el análisis de los planes de acción para el clima y la energía aprobados por las entidades adheridas al Pacto de Alcaldes, o planes generales de ahorro energético.

Entidades con proyectos de planificación medioambiental. Cámara Regional de Cuentas

Para ello, se desgrana en dicho documento que "Arroyomolinos, Collado Vilalba, Navalcarnero, Paracuellos del Jarama, San Fernando de Henares, Valdemoro y Villaviciosa de Odón" no disponen de "medidas generales ni sectoriales" para el ahorro energético pese a que deben de tenerlas por formar parte del conocido como Pacto de Alcaldes.

Precisamente, en este sentido, el estudio asegura que de los 35 municipios de más de 20.000 habitantes de la Comunidad de Madrid, 16 de ellos (el 46%) se había adherido al Pacto de Alcaldes desde 2008. "De estos 16, seis ayuntamientos se encuentran en suspenso por no haber cumplido los compromisos y solo cinco tenían un PACES aprobado". Estos cinco son: Boadilla, Fuenlabrada, Getafe, Madrid capital y Pinto.

Además, también es muy relevante la puesta en marcha de un Plan General de Agenda Local Urbana, relacionada directamente con los objetivos 2030. En este sentido, el 60% de las entidades locales de más de 20.000 habitantes, no cuentan con ningún documento de planificación general ni Plan General de Agenda Local Urbana a 30 de junio de 2023.

Planes de movilidad de los grandes ayuntamientos de Madrid. Cámara Regional de Cuentas

"La mayor parte de las entidades locales que no contaban con planificación general habían aplicado medidas sectoriales de eficiencia y ahorro energético, fundamentalmente, sobre movilidad y transporte, edificios públicos y alumbrado público, lo que supone que estaban realizando actuaciones sin planificación general alguna", señala la Cámara de Cuentas.

Sólo Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Madrid, Rivas-Vaciamadrid y Torrejón de Ardoz tienen aprobada alguna Ordenanza General en materia de movilidad, publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad.

La Cámara de Cuentas insiste en que los ayuntamientos de Alcalá de Henares, Las Rozas de Madrid, Madrid, San Sebastián de los Reyes, Torrejón de Ardoz y Tres Cantos, cumplían la totalidad de los requisitos del artículo 14 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética.

Boadilla del Monte

En el caso específico del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, hay que recordar que en los últimos años ha implementado distintas medidas que permiten ahorrar en la factura de la luz y avanzar en fuentes de energía más sostenibles, entre ellas, el cambio de luminarias a tecnología LED en todo el municipio, la instalación de placas fotovoltaicas en edificios municipales, la telegestión de todos los cuadros de mando, la revisión de potencias en muchos puntos o la modificación de tarifas en algunos de ellos.

Tal y como ha publicado este diario. El alcalde de Boadilla, Javier Úbeda, se enorgullece de lo privilegiado de su municipio que, además de estos proyectos medioambientales, cuenta con 800 hectáreas de monte a su alrededor, el 31% de su superficie urbana.

Ayuntamientos sin medidas puestas en marcha. Cámara regional de Cuentas

Úbeda también ha resaltado la eficiencia en el gasto municipal, lo que permite que Boadilla sea la ciudad de España con la carga impositiva más baja. "La invasión rusa de Ucrania, en febrero de 2022, supuso el incremento desproporcionado del coste de la energía, por lo que nuestra máxima prioridad es lograr la mayor independencia energética posible respecto a factores externos, es decir, depender de nosotros mismos".

Para ello, el Ayuntamiento puso todos los medios a su alcance, como demuestra el cambio de alumbrado a LED, las placas solares, la telegestión del alumbrado público, etc.

"No queremos que ninguna circunstancia nos vuelva a pasar factura, nunca mejor dicho, y por eso este 2025 todos los edificios municipales y todos los colegios públicos tendrán placas solares, y todo el alumbrado público será de tecnología LED, no quedando ninguna luminaria con vapor de sodio. Boadilla va a ser de las primeras ciudades de España, si no la primera, que disfrute de esta situación energética", ha concluido.

Ahorro fiscal

Uno de los sistemas mediante los cuales los ayuntamientos tienen en su mano incrementar su eficiencia energética es la colaboración ciudadana. Es decir, motivar la puesta en marcha de medidas por parte de sus vecinos mediante modificaciones fiscales y rebajas en sus tributos.

Precisamente, la Cámara de Cuentas pone el foco en este hecho. Desde el análisis de los datos se ha observado que la mayor parte de las entidades locales, el 66%, no ha establecido beneficios fiscales en sus tributos, ni ha aprobado ordenanzas dirigidas a impulsar actuaciones dirigidas a intervenir en el cambio climático, el ahorro y la eficiencia energética.

Precisamente, los beneficios fiscales aplicados por las entidades locales que sí que los aprobaron, afectaron, principalmente, al impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) y al impuesto de vehículos de tracción mecánica (IVTM). Ambos impuestos, hay que recordar, suelen verse beneficiados por la compra de coches eléctricos o la instalación de placas en los tejados de las viviendas.