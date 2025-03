El pueblo a una hora de Madrid 'tomado' por okupas: sin Policía ni Guardia Civil y con el 35% de las casas con inquilinos ilegales

Uno de los grandes problemas que tiene España es el de la vivienda. Una circunstancia que afecta gravemente a la sociedad, pero especialmente en grandes ciudades como Madrid. Sin embargo, los inconvenientes respecto a esta cuestión no solo están relacionados con los elevados precios tanto de compra como de alquiler. También giran en torno a otros factores como la 'okupación' ilegal.

Esta lacra, que no sólo afecta a Madrid, si no también al resto de España, es especialmente grave en un municipios cercanos a la capital. Y es que un pueblo a una hora de Madrid vuelve a ser protagonista. Pero esta vez por cuestiones negativas. Nada relacionadas con el ocio y el disfrute, si no con los problemas de la toma ilegal de viviendas que tan de cabeza traen a miles de españoles hoy en día.

El municipio tocado por este problema legal que tanto conflicto genera, ya sea en ámbitos políticos o sociales, es Chozas de Canales. Un pueblo de la provincia de Toledo que se encuentra a menos de una hora de Madrid. Esta localidad sin apenas protagonismo se ha convertido en noticia en los últimos años por una circunstancia cuanto menos desagradable.

Este pueblo cuenta con menos de 5.000 habitantes. Sin embargo, muchas de sus casas se encuentran 'okupadas'. Tanto es así que las cifras que se manejan hablan de que una de cada tres viviendas estaría tomada por inquilinos que no son los propietarios y que, lógicamente, no tienen un contrato de alquiler, generando un problema monumentalmente grande a sus propietarios.

Desde la localidad de Chozas de Canales denuncian esta situación que ha ido in crescendo en los últimos años y que amenaza con convertirse en un problema fuera de todo control. Y es que, para más inri, debido a su pequeño tamaño es un pueblo que no cuenta con fuerzas del orden in situ, ya que no hay ni comisaría de Policía ni cuartel de la Guardia Civil, lo que hace aún más complicado el control de estos 'vecinos ilegales'.

Chozas de Canales, el pueblo 'okupado' a una hora de Madrid

La ocupación ilegal es uno de los mayores problemas que tiene España en estos tiempos. Además del propio perjuicio que sufren cientos de inquilinos en nuestro país, esta cuestión se ha convertido también en un arma arrojadiza entre políticos que, lejos de poner cura a la herida, discuten de espaldas a la realidad.

Si España es un problema que sufre de cerca la lacra de la 'okupación' es por el día a día tan complicado que se vive en municipios como Chozas de Canales, un pueblo de la provincia de Toledo que se podría decir que ha sido tomado por inquilinos ilegales.

Este municipio de La Sagra, de unos 4.800 habitantes, lleva años bajo el dominio de tramas y mafias que viven de la 'okupación'. Consiguen meter a este tipo de personas en viviendas ajenas para así obligar a sus propietarios a deshacerse de ellas, rebajando su valor o impidiendo que puedan usarlas para su beneficio y disfrute.

Los datos son demoledores. Y es que el 35% de las viviendas de Chozas de Canales se encuentran tomadas por 'okupas'. Es decir, más de una de cada tres. Un tercio del municipio padeciendo los caprichos de personas que se han metido en casas ajenas y que se niegan a abandonarlas, generando enfrentamientos, disputas y siendo un verdadero dolor de cabeza para los vecinos.

Además, una de las grandes quejas en este sentido de los vecinos de Chozas de Canales es que se sienten olvidados por parte de las instituciones y de las autoridades. De hecho, su drama no es solo que estos 'okupas' campan a sus anchas, si no que la impunidad es total al no haber fuerzas del orden que puedan ponerles freno.

Un vecino del municipio denunciaba así a través de un video difundido en redes sociales esta situación: "No hay Guardia Civil, no hay Policía Local, hay cuatro plazas aprobadas para policía local, pero por la razón que sea no viene nadie".

Eduardo Parra / Europa Press [Ayuso, alertada por los datos de inquiokupación en Madrid, enviará una carta al Defensor del Pueblo con casos concretos]

La dramática situación que vive este humilde pueblo de Toledo no solo se centra en el problema que ya supone que un propietario no pueda acceder a su vivienda o hacer lo que quiera con ella. Si no que además, la tensión que reina en la localidad ha provocado enfrentamientos e incidentes graves con estos 'okupas'.

"A un jóven le pegaron una paliza nueve personas que le confundieron con un técnico del suministro de agua potable por si venía a comprobar los contadores". Nuria Robledo, alcaldesa del pueblo, denunció recientemente su situación en el espacio En boca de todos, programa de Cuatro, evidenciando el drama que padecen día tras día sus vecinos: "Era un pueblo que todo valía, era muy fácil empadronarse y tiene diversos factores más que favorecen la ocupación ilegal".

Estas complicadas circunstancias han provocado que las quejas de los vecinos hayan tenido un gran eco político. Milagros Tolón, delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, expresó que "comprende la inquietud" del municipio y aseguró estar dispuesta a reunirse con los alcaldes de la provincia de Toledo para intentar tratar el problema y buscar una solución con prontitud.

Preguntada por la falta de efectivos de seguridad en la localidad, la delegada del Gobierno aseguró que en los últimos siete años, las plantillas de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han subido en un 8,2% en la provincia de Toledo. En dicho periodo de tiempo, la plantilla de la Policía Nacional ha aumentado un 15,6% y la de la Guardia Civil un 6,2%.

Mientras lo políticos aplazan el momento de buscar el final de este túnel, Chozas de Canales ha quedado en manos de la 'okupación', las mafias y la delicuencia. Los criminales y los inquilinos ilegales campan a sus anchas sin que los vecinos puedan hacer nada.