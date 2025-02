López Esteban, alcaldesa de San Lorenzo de El Escorial: "El 84% del pueblo está protegido y no se pueden edificar ni 100 casas"

Carlota López Esteban nació y creció en San Lorenzo de El Escorial. Hizo vida en el municipio junto a sus hermanos. Da igual que pasen los años y que la capital le pille a "45 minutos" en coche, López Esteban sigue aferrada a su municipio. Primero fue concejal del Partido Popular. Después, en 2019 y tras un acuerdo alcanzado de madrugada, se convirtió en la alcaldesa de su pueblo. En 2023 los vecinos volvieron a confiar en ella, esta vez con un margen mayor, aunque necesitó integrar en su Gobierno a una edil de Vox.

Ahora se acerca al ecuador de una legislatura con "varios proyectos en marcha". Uno de ellos arrancará en solo unos días: las obras del Paseo Juan de Borbón y Battenberg, la vía que rodea al Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Porque la localidad tiene el privilegio de albergar uno de los monumentos que mejor recorren la historia de España y, de manera especial, la del reinado de Felipe II.

Consciente de esta virtud del municipio, el Ayuntamiento preparó para FITUR un vídeo donde presume de su enorme construcción patrimonial, situada en la ladera del monte Abantos. Las mismas imágenes sirven como telón de fondo durante la entrevista de Carlota López Esteban con Madrid Total.

Carlota López (San Lorenzo de El Escorial): ''Queremos aumentar en 100 euros nuestro cheque bebé” Cristina Villarino

Durante cerca de 50 minutos, la alcaldesa aborda sus retos en lo que le queda mandato, habla de sus peticiones para que refuercen las líneas de autobuses interurbanos y asegura que el Gobierno regional se ha comprometido a mantener el refuerzo de la plantilla del Hospital de El Escorial ante la "falta de médicos y enfermeros". También lanza una promesa: "Si el presupuesto lo permite, seguiremos aumentando el cheque bebé en 100 euros para 2026".

PREGUNTA: Llegó a la Alcaldía en 2019 gracias a un acuerdo con dos partidos. En 2023 logró mayor respaldo vecinal y solo necesitó el apoyo de una concejal de Vox. ¿Cómo interpretó los resultados?

RESPUESTA: Fue una muestra mayoritaria de la confianza de los vecinos a la gestión que realizamos del 2019 al 2023, que fueron unos años muy complicados, no solo porque tuvimos que gobernar en minoría, obligados a llegar a acuerdos absolutamente para todo, sino por el Covid o el temporal Filomena, en las que hubo que abordar situaciones de gestión muy complicadas.

P: San Lorenzo encadenó varias legislaturas populares. Pero, en los últimos años, os habéis acostumbrado a llegar a más pactos. ¿Cómo es la relación con la concejal de Vox que forma parte del Gobierno?

R: Es una relación de colaboración mutua. Ella es una más del equipo de Gobierno. Los acuerdos que se fijaron para esta legislatura se están cumpliendo. Los objetivos son comunes. Todos trabajamos por el cumplimiento del programa y, sobre todo, por los intereses de los vecinos de San Lorenzo El Escorial.

P: ¿Y con los grupos de la oposición?

R: Es cordial, intentando llegar a acuerdos en cuestiones de carácter institucional y con las diferencias lógicas que hay con cualquier partido de la oposición en un municipio.

P: En otros ayuntamientos ha crecido la crispación... ¿En San Lorenzo también?

R: Sí. No solo en esta legislatura, sino en los últimos años. Antes de ser alcaldesa fui concejal y sé que la crispación va en aumento y está muy marcada por la que existe a nivel nacional.

Carlota López Esteban durante su entrevista en las oficinas de El Español. Cristina Villarino

P: Cuénteme cuáles son sus grandes proyectos para esta legislatura.

R: Tenemos varios proyectos en marcha, como la rehabilitación del mercado municipal, que está bastante avanzada, y del Cine Variedades que adquirimos en la pasada legislatura, convirtiendo todo ello en un eje de dinamización junto al Cuartel de Inválidos, sede permanente de la Universidad Complutense de Madrid. Esta última actuación [la del Cine] nos permitirá disponer de un espacio propio de teatro y un centro de actividades, con el mercado municipal como punto de apoyo y de dinamización del turismo y del comercio.

P: Hablemos de vivienda. El acceso al hogar es un problema nacional, regional y municipal... ¿Cómo lo afronta un municipio que roza los 20.000 habitantes?

R: El desarrollo de vivienda en San Lorenzo es muy complicado porque el 84% del término municipal está protegido. Nuestra posibilidad de edificar es limitada comparada con la de cualquier otro municipio del entorno. No obstante, estamos trabajando en intentar sacar vivienda, sobre todo, para jóvenes de San Lorenzo que no quieren desplazarse a Madrid o buscar una vivienda fuera. Estamos empujando promociones en los poquitos espacios que nos quedan: parcelas municipales a las que hay que darles un uso residencial para edificar sobre ellas.

P: ¿De cuántas nuevas viviendas estaríamos hablando?

R: Todavía no tenemos la cifra de pisos que podrán salir. Comparado con municipios como Alcobendas o Getafe, será menor. No llegará a las cientos.

P: ¿Y la localidad aspira a seguir creciendo en población?

R: Ahora mismo estamos en torno a los 19.000 habitantes. Con el crecimiento exponencial llegaremos a los 20.000-21.000. No creo que tengamos capacidad de crecer mucho más.

P: Me imagino que la población se duplica en los veranos y en las vacaciones, ¿el pueblo está preparado para ello?

R: Sí. Hay mucha gente que tiene una vivienda propia en el municipio como segunda residencia y, junto al turismo, hace que la población se duplique, o más, durante el verano. Estamos preparados y, de hecho, está pasando y lo estamos asumiendo. Eso no quita que haya momentos puntuales en los que exista un poco de saturación. Es otra de las líneas en las que trabajamos: hacer de San Lorenzo un municipio sostenible a nivel turístico que permita la convivencia entre el residente con el turista de fin de semana.

P: ¿Qué situaciones de saturación os encontráis en vacaciones?

R: En momentos puntuales, los aparcamientos están saturados, la movilidad de los vehículos es complicada y el acceso a los restaurantes o a los bares es limitado porque están llenos de turistas y visitantes. A veces el vecino se siente un poco desplazado de sus lugares habituales por el público que nos visita.

P: ¿Y cómo avanzan hacia ese turismo sostenible?

R: Estamos diversificando la oferta para que no se concentre solo en el casco urbano y se aprovechen todos los recursos del municipio. El entorno natural es espectacular. El turismo de naturaleza ha subido en los últimos años, algo que hemos notado en San Lorenzo, y nos permite ofrecer visitas guiadas por el monte, actividades para familias con asociaciones con las que tenemos convenios... También hemos hecho iniciativas para desestacionalizar la oferta y que no se concentre en verano o en Navidad.

P: Es cierto que San Lorenzo tiene la 'ventaja competitiva' del Monasterio y en sus alrededores siempre hay muchísima gente. ¿Qué ofrece San Lorenzo más allá de la visita al monumento y su entorno?

R: Se necesita más de un día para conocer y disfrutar plenamente del pueblo. Hay rutas teatralizadas, programación cultural, los conciertos y ciclos de teatro del Real Coliseo Carlos III... La actividad municipal comienza con el Belén Monumental, continúa con fiestas como las de San Antonio o San Sebastián, la Semana Santa, los festejos patronales de agosto, la Romería de la Virgen de Gracia y toda la actividad de la Navidad. Con el evento 'Vivan los Vinos' [que se celebró el fin de semana pasado], se acercan a los vecinos los vinos que tenemos en la región. Al final, hablamos de entre dos y dos millones y medio de visitantes anuales al municipio.

P: ¿Cómo está la localidad en términos de sanidad y centros de salud?

R: San Lorenzo de El Escorial tiene un centro de salud, que es el de referencia para varios municipios de la comarca. Además, al lado está el centro de especialidades, que permite a los vecinos no tener que desplazarse a ningún hospital para ir a un médico especialista. Aparte disponemos del Hospital de El Escorial que está en nuestro término municipal y que nos evita ir al Puerta de Hierro o al de Villalba.

La alcaldesa ha pedido al Consorcio Regional refuerzos de las líneas de autobuses en hora punta, en la noche y en fin de semana. Cristina Villarino

P: Los sindicatos han alertado de que las Urgencias del Hospital de El Escorial se han saturado recientemente por la gripe y han denunciado la falta de médicos.

R: El incremento de médicos y de enfermeros, sobre todo para las Urgencias, es algo que viene demandando el personal del Hospital. En los últimos meses, y así se lo hemos trasladado a la Consejería de Sanidad, la realidad está siendo complicada por la cantidad de demanda [de pacientes] que hay. Es verdad que hay una falta importante de médicos y de enfermeros y una oferta muy amplia... Hay profesionales que prefieren irse a Madrid en vez de acabar en el Hospital de El Escorial. Por parte de la Consejería existe el compromiso de hacer este refuerzo de personal.

P: ¿Os ha dado algún plazo para ese refuerzo?

R: Han reforzado el personal por la gripe e intentarán mantenerlo cuando acabe la campaña. Se trata de una persona por turno en el servicio de enfermería y un médico más.

P: Cambiando de tema. Para los jóvenes de San Lorenzo tenéis cheques bebé para cada hijo nacido, ¿en qué consiste esta ayuda?

R: Tiene un doble objetivo. Por un lado, ayuda a las familias que tienen un bebé con los primeros gastos del nacimiento. Somos un ayuntamiento pequeño y la cuantía que podemos asumir es de 300 euros por familia. Se entrega en un cheque simbólico y se ingresa en un monedero virtual que puede gastarse en comercios adheridos al programa. Con lo cual, conseguimos también ayudar al comercio local, en farmacias, tiendas de ropa de niños, librerías infantiles o productos para bebés. Es una ayuda única y, desde que se les adjudica, los perceptores tienen tres meses para hacer el gasto. Desde que se puso en marcha en 2022 hemos entregado casi 300 cheques.

P: ¿Tienen pensado elevar el cheque?

R: Acabamos de aumentar ahora la cuantía de 200 a 300 euros y, si el presupuesto municipal lo permite, la seguiremos aumentando.

P: ¿La subida podría ser de 100 euros más?

R: Sí, puede ser un objetivo para 2026.

P: La tasa de basuras está siendo un tema polémico en los municipios, pero ustedes se anticiparon...

R: La aprobamos en 2023 para que entrase en vigor en 2024. El incremento ha sido menor que en otros municipios de la zona. En nuestro caso, la tasa que ya existía estaba bastante ajustada al coste de servicio, que es lo que establece la Ley estatal de Residuos. Hicimos unas adaptaciones y la subida ha sido de entre 10 y 14 euros. La tasa media es de unos 100 euros por vivienda. En los establecimientos ha sido más alta.

P: ¿Cómo han recibido la subida los vecinos?

R: Nadie recibe bien una subida. Hemos ido explicando y atendiendo a todos los vecinos que han solicitado información. No se ha generado un ruido excesivo. También se han aplicado bonificaciones a los mayores de 60 años con rentas bajas, bonificaciones por compostaje o por aportaciones al punto limpio.

P: Como Gobierno municipal, ¿cómo han recibido el tributo?

R: No lo hemos recibido bien. Subir una tasa por imposición legal no nos ha hecho ninguna gracia, pero entendemos que hay que cumplir la ley. No se nos ha dado otra opción. El Estado debería haber regulado de otra forma la implantación de la directiva europea.

P: Hay otro asunto de actualidad que está preocupando a los ganaderos de la zona: los ataques de lobos como el de la finca de El Campillo, en el entorno de San Lorenzo de El Escorial. ¿Hasta qué punto ha crecido la amenaza?

R: Son dos los ataques que ha habido: uno en diciembre y otro ahora, recientemente. Se habla de manada y no nos consta que haya una manada, sino que se trata de ejemplares sueltos a los que se está intentando hacer seguimiento. La Comunidad de Madrid pondrá las medidas que puedan en base a la legislación estatal.

P: Uno de los argumentos de los ganaderos afectados es que se sienten desprotegidos por la legislación estatal.

R: Así es. El lobo es una especie protegida; con lo cual, parece que cualquier medida que tomes fuera de lo habitual puede ser cuestionada. Entiendo la preocupación de los ganaderos. Han perdido animales de sus rebaños y se sienten desprotegidos. La Comunidad de Madrid nos ha trasladado que están intentando hacer seguimientos de los lobos para intentar poner medidas que legalmente sean posibles. Como administración local, nosotros no tenemos competencias. Estamos a expensas de lo que nos digan los agentes forestales regionales. Por nuestra parte, nos ponemos a disposición para colaborar con las actuaciones que nos digan.

López Esteban entiende que los ganaderos estén preocupados por los ataques de lobos: "Se sienten desprotegidos" Cristina Villarino

P: En cuanto a las conexiones de transporte, la localidad se encuentra a unos 50-60 kilómetros del centro de Madrid capital. ¿Cómo funcionan las comunicaciones?

R: Estamos muy bien comunicados con Madrid y los municipios del entorno. Hay varias líneas de autobuses interurbanos y la estación de Cercanías está en El Escorial, el municipio vecino. Eso no quita para que la gente demande más líneas de buses. Todas las solicitudes las hemos presentado como alegaciones al nuevo plan del Consorcio Regional de Transportes. Somos optimistas en que nos las puedan conceder. Se traduciría en aumentos de frecuencias o refuerzos de las líneas existentes en horas puntas, cuando la gente va a trabajar o estudiar a Madrid. Al margen del refuerzo, habría un aumento de frecuencias de vuelta a Madrid a partir de las 22 horas y el fin de semana.

P: ¿Qué alternativas de ocio tienen los jóvenes de San Lorenzo? ¿La oferta es suficiente?

R: Es mejorable. Sobre todo, para aquellos jóvenes de 16 hasta los veintipico años. No tenemos discotecas, aunque sí locales de música. En cualquier caso, los jóvenes se desplazan a otros municipios o a la ciudad de Madrid para disfrutar de esas actividades.

P: ¿Cómo están trabajando para fomentar este tipo de ocio?

R: Estamos demandando una línea que conecte con el centro comercial Gran Plaza de Majadahonda y que pase por zonas de ocio y comerciales de Villalba o Galapagar, municipios más grandes y con una oferta distinta. El Ayuntamiento tiene varios programas de fin de semana dedicados a menores y a mayores de 13 años con actividades en la Casa de Juventud, además de los campamentos de verano y al margen de toda nuestra oferta deportiva.

P: ¿En qué estado se encuentran las obras previstas en el Paseo Juan de Borbón y Battenberg?

R: Las obras no han empezado. Es la vía principal que rodea al Monasterio y se encuentra bastante deteriorada. La Comunidad de Madrid ha asumido el coste, que es de unos 2.800.000 euros, y comenzará las obras a finales de febrero o a principios de marzo como tarde. Mejorará la estética del Paseo, su accesibilidad y la compatibilidad de peatones y vehículos. Los trabajos están planificados para que duren entre seis y nueve meses.

P: Los fondos regionales ya han sufragado otras actuaciones en San Lorenzo, ¿qué más le pide a la presidenta Isabel Díaz Ayuso?

R: Estamos pendientes de una pista de atletismo que desarrollaremos con El Escorial y que también financiará la Comunidad de Madrid. La actuación estaba un poco atascada, pero nos comunicaron el alta en enero, con lo que se empezará con la licitación. Esperemos que pueda utilizarse en esta legislatura. Era una actuación muy demandada. Nuestro proyecto inicial era más modesto y la Comunidad de Madrid hará una puesta en valor para que sea homologada para campeonatos federativos.

P: También tenéis deportistas de élite. ¿Cómo explica este fenómeno?

R: Creo que nuestro entorno y nuestra oferta deportiva, con una gran variedad de modalidades en las que competir, está provocando que estén saliendo deportistas de alto nivel, incluso olímpicos. Es el caso de los atletas Lucía Rodríguez o Guillermo Rojo, que fueron a los Juegos de Tokio. También tenemos a Carlos Verona, que es ciclista, y a Marta Valbuena, portera de fútbol sala y que acaba de ser seleccionada por España.