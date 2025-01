Los otros tres hospitales con las Urgencias colapsadas por la gripe: sin camas y con biombos para una "mínima intimidad"

"Las Urgencias de la mayoría de los hospitales del Sermas en la Comunidad de Madrid están al límite o directamente ya se encuentran superadas por la alta frecuentación de usuarios".

Esta es la denuncia que ha puesto este jueves sobre la mesa el Sindicato de Enfermería SATSE en la que, además, han demandado la falta de las plantillas enfermeras necesarias para atenderlas, "bien en la propia Urgencia o en las plantas de hospitalización".

De hecho, en SATSE aseguran que con los picos de la gripe, algún hospital, como el de Móstoles, hay controles de hospitalización que no pueden ser abiertos debido a la falta de enfermeras para atenderlos.

Un día más, el Sindicato de Enfermería ha realizado su tradicional 'parte' hospitalario con los centros, asegurando que a los grandes hospitales que ya estaban colapsados (La Paz, el Príncipe de Asturias y el Hospital de Fuenlabrada, el Marañón y el Clínico) se le suman el Ramón y Cajal, Móstoles y el Infanta Leonor.

En este sentido, han puntualizado que en el Hospital Ramón y Cajal ya hay, al menos, 50 pacientes pendientes de ingreso sin cama en el centro.

"Hay más de 30 enfermeras y auxiliares de baja y las que trabajan reciben cada día una llamada para ir a cubrir incidencias a cambio de nada, ya que la dirección ha decidido que no se pagan horas extras ni doblajes. No hay profesionales de Enfermería en bolsa y las que hay no quieren contratos de 1 mes. Prefieren trabajar en otras CCAA donde la retribución es mayor y el contrato de más duración", denuncian las delegadas de SATSE Madrid en dicho centro hospitalario.

Móstoles e Infanta Leonor

En el caso de Hospital de Móstoles, la situación es similar y ya hay unos 15 pacientes pendientes de ingreso.

"El día 9 ha amanecido en este centro con pasillos heredados del turno de noche por lo que muchos pacientes llevan ya demasiadas horas esperando poder disponer de una cama en hospitalización que no pueden ser puestas en funcionamiento debido a que no hay enfermeras disponibles y que son imprescindibles para su puesta en marcha", han explicado ahora desde el sindicato.

En el Hospital Infanta Leonor la situación es similar, con casi todos los huecos cubiertos ya a primera hora de la mañana y donde los profesionales de enfermería "han tenido que recurrir a instalar biombos en algunas estancias para ofrecer una mínima sensación de intimidad a los pacientes".

La afluencia de pacientes es "cada vez mayor". En el sindicato ponen como ejemplo que "los boxes convencionales que han sido triplicados para poder acoger a más pacientes".

"Lo que no ha hecho la Consejería de Sanidad ha sido contratar a más enfermeras. La plantilla habitual en este espacio es de dos enfermeras, aunque han visto cómo los pacientes se han incrementado considerablemente", añaden.

En el Hospital Gregorio Marañón la situación es similar a la de días precedentes, "con la salvedad de que son ya varios servicios con tres camas en lugar de las dos que deberían estar". "Por otro lado, la plantilla de enfermeras sigue siendo la misma", finalizan.