Bruselas da a alas a la rebeldía de los alcaldes en Madrid con la tasa de basuras: varios no la aplican y Almeida pide quitarla

A partir de este 2025, los vecinos de todos los municipios de la Comunidad de Madrid (y de España entera) tendrán que pagar el 100% del coste de recoger, transportar y tratar la basura. Una obligación que se ha plasmado en una tasa de basuras puesta en marcha de manera independiente por cada ayuntamiento y que, ahora, puede terminar en la papelera.

Y es que el vicepresidente de la Comisión Europea, Maroš Šefčovič, ha puntualizado que, como se refleja en el "anexo IV bis" de la directiva europea de la que emana esta tasa de basuras, da muchas opciones para cumplir con el principio de que "el que contamina paga". ¿El problema? El Gobierno de Pedro Sánchez, en una decisión unánime y sin contar con las localidades, decidió que la única fórmula era la tasa. Pero ahora Europa dice que esto no es del todo así... y se ha montado el lío.

Los diferentes ayuntamientos de la región han puesto el grito en el cielo tras conocer la respuesta del vicepresidente a una pregunta registrada por el PP Europeo y han empezado a activar su maquinaria. Algunos dicen que la van a parar, otros nunca pusieron en marcha la citada tasa y, los más soñadores, hablan de una unión con las izquierdas para solicitar al Gobierno nacional que retire la obligatoriedad de la tasa.

Tras conocerse la noticia, todas las miradas en la región han ido directas a San Sebastián de los Reyes.

Su alcaldesa, Lucía S. Fernández, se ha negado a poner en marcha una tasa y, aunque no ha desvelado cuál es su secreto para desafiar la directiva, se muestra orgullosa de esta respuesta parlamentaria.

Desde su Consistorio insisten en que "una vez más" el Gobierno de Pedro Sánchez queda en evidencia "con el invento de la tasa de recogida de residuos". Además, acusan al Ejecutivo de eludir su responsabilidad, generando una "gran desigualdad entre municipios". "Máxime cuando desde el Gobierno central no se ha establecido de forma clara qué hacer ni cómo hacerlo".

"En San Sebastián de los Reyes ya dijimos que para conseguir los objetivos de la Unión Europea no era obligatorio imponer un nuevo tasazo que lo único que hace es aumentar la presión fiscal de los ciudadanos", ha recordado la alcaldesa en declaraciones a Madrid Total.

Almeida y Madrid

Obviamente, una de las tasas de basuras que más expectación ha generado has sido la de la capital de España. El alcalde José Luis Martínez Almeida retrasó la decisión hasta el final, consciente del coste que va a suponer para sus vecinos y la poca compatibilidad del mismo con la política del PP de bajar la fiscalidad.

Aun así, la aprobó, como mandaba la ley. Ahora, y tras conocer la respuesta parlamentaria de su grupo en Europa, abre la posibilidad a dar marcha atrás. Precisamente, este miércoles ha anunciado su intención de presentar una iniciativa en el próximo pleno de la capital que inste al Gobierno a dar marcha atrás en la imposición del "tasazo".

"He visto que tanto Rita Maestre [portavoz municipal de Más Madrid] como Reyes Maroto [PSOE] piden la retirada de la tasa de basuras diseñada por este Ayuntamiento y les ofrezco un punto de encuentro. Retiremos la tasa de basuras del Ayuntamiento de Madrid y no pongamos tasa de basuras y llevemos esta propuesta al Gobierno de España. Me comprometo a ir con Maestre y Maroto al Gobierno de España, al Ministerio de Transición Ecológica, para decirles que los tres grupos municipales, junto con Vox, pedimos la retirada de la tasa de basuras y que no sea obligatoria para los ayuntamientos", ha explicado el alcalde.

La jugada de Almeida tiene dos vertientes. Por un lado, quedar ante sus vecinos como el que no quiere poner la tasa que le impone Europa y, por el otro, utilizarlo como una 'lucha' contra el Gobierno de España. Usando, además, a su propia oposición para ello.

De esta forma, también se guarda las espaldas y se protege de las declaraciones de las portavoces de su oposición, Reyes Maroto y Rita Maestre, quienes le han acusado de diseñar mal la tasa y le han pedido retirarla. "¿Irían conmigo al Gobierno de España a pedirle que la tasa de basuras fuera no obligatoria para los ayuntamientos y, por tanto, que cada ayuntamiento pudiera libremente decidir si quiere establecer la tasa basuras?", se ha preguntado.

Además, ya ha adelantado que si el Ejecutivo nacional da marcha atrás, el Ayuntamiento de Madrid será el primero en retirar la tasa de basuras. "Inmediatamente", ha insistido.

Torrelodones

Por otro lado, están los que se han declarado en 'rebeldía' obligada y, pese a las noticias publicadas esta semana, van a seguir adelante. Este es el caso de Torrelodones, que no han podido aprobar en pleno la tasa de basuras como consecuencia de las fricciones de su gobierno de coalición entre Vox y el PP.

La situación ha provocado que el Consistorio tenga que esperar al año que viene para aprobar dicha tasa y, consiguientemente, su puesta en marcha, no será efectiva hasta 2026. Con este stand by entremedias, este diario se ha puesto en contacto con el Consistorio de Almudena Negro que, pese a todo, asegura que va a llevar la tasa a pleno para intentar aprobarla.

Ellos aseguran que lo harán por "obligación constitucional", ya que, como ellos mismos desarrollan, lo que ha hecho Europa con su respuesta es reconocer que el Gobierno tenía otras alternativas, "no que el tasazo de Sánchez no sea obligatorio".

"No ha dicho que la tasa no sea obligatorio, sino que se ha mentido (y mucho) acerca de que el tasazo era una mera trasposición de una directiva europea", concretan. Desde la concejalía de Hacienda de Torrelodones explican que, al tratarse de una ley del Gobierno y pese a no estar de acuerdo con ella, tendrán que aplicarla.

Su postura no es única. Este diario se ha puesto en contacto con varios ayuntamientos, gobernados por el PSOE y el PP, que han criticado esta tasa y que, aun así, la mantendrán. "Retirar la normativa aprobada es prevaricar", insisten.

Desde el Partido Popular de la región y la Federación Madrileña de Municipios, de los primeros organismos en poner el grito en el cielo, todavía no hay un pronunciamiento claro. Este diario se ha puesto en contacto con ambos organismos que, de momento, piden "tiempo" para poder organizarse.

El único en pronunciarse ha sido el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, quien ha acusado a Sánchez de mentir y ha denunciado, de nuevo, la imposición de la tasa. Aun así, no ha planteado ninguna iniciativa conjunta de todos los municipios, como podría ser una moción para instar al Gobierno a cambiar de herramienta.

"Fue voluntad de Pedro Sánchez y todos sus ministros el escoger de esa lista la herramienta más dañina para los madrileños, que es imponer una tasa obligatoria a cada uno de los españoles", ha finalizado.