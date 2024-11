La paz entre Almeida y Puente solo dura 33 días: Madrid acusa al Gobierno de "desleal" y no retrasará las obras de la A-5

Reunión fallida. Hace poco más de un mes, el Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Transportes se reunieron para abordar las afecciones que causarán las obras del soterramiento de la A-5. Aquel encuentro terminó bien. Ambas administraciones se entendieron y emplazaron a futuros encuentros para definir un plan conjunto de movilidad. Este martes, el resultado ha sido distinto.

El delegado municipal de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha acusado al Ministerio de Óscar Puente de "deslealtad" por las "filtraciones" aparecidas en medios de comunicación antes de celebrarse por la tarde la nueva reunión. Además, ha rechazado tajantemente retrasar las obras, tal y como ha pedido Transportes para terminar unas obras en Atocha que supondrían un refuerzo "extra" al servicio de Cercanías en las zonas afectadas por el soterramiento.

"Los datos que nos han aportado dicen que tienen capacidad para 47.700 plazas adicionales sin ejecutar la obra. Hay capacidad suficiente para poder empezar ya la obra del soterramiento de la A-5 con los desvíos de tráfico", ha expresado Carabante.

Tampoco se ha llegado a un acuerdo sobre la gran exigencia de Cibeles: la gratuidad de la Radial 5. Desde el Consistorio llevan semanas reclamando que esta autovía de peaje sea gratuita en las horas punta de los días laborables. El Ministerio, sin embargo, ofrece un convenio entre todas las administraciones implicadas para cofinanciar la gratuidad.

"Nosotros queremos que a Madrid se le trate igual que al resto, igual que a los municipios de Alicante, donde la AP-7 es gratuita y la paga íntegramente el Ministerio", ha argumentado el delegado. Ante tal afirmación, el secretario general de Transportes, Álvaro Fernández Heredia, ha dicho que, en el caso de la AP-7, se trata de una medida piloto y temporal que el Gobierno asume al ser el promotor de la obra, algo que no es en el caso de la A-5.

Cercanías

El secretario general ha asegurado que mantiene su "clima de colaboración" y ha insistido en que acometerá desde el momento en el que comiencen las obras un refuerzo de Cercanías de entre el 25 y el 40%.

"Quiero poner en resonancia la importancia de este esfuerzo, porque hemos oído cómo Metro de Madrid refuerza con un 10%, cómo EMT refuerza con un 9% o cómo los interurbanos, lejos de reforzarse, resulta que se va a recortar el servicio y que no van a entrar en Madrid en el carril bus, como venían haciendo hasta ahora", ha censurado, en declaraciones recogidas por Europa Press.

Para su apuesta de Cercanías, ha explicado al importancia de que se pudiera aplazar a marzo la puesta en marcha de estas obras para tener una capacidad extra y un carril más en Atocha para la C-5 que permitiera incrementar el servicio.

"Parece que hay una hoja de ruta que no pasa por escuchar al resto de administraciones, que no pasa por escuchar a los vecinos, que no pasa por poner las mejores soluciones, sino simplemente en avanzar sin llegar a un consenso", ha criticado.