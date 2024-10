Arenillas, ex jefa de gabinete de Errejón, no será diputada adscrita y recurre su expulsión a Más Madrid

La parlamentaria de Más Madrid en la Asamblea y ex directora de Gabinete de Íñigo Errejón, Loreto Arenillas, ha aclarado este miércoles que no pasará a ser diputada no adscrita.

Así lo ha indicado en redes sociales después de que se conjeturase con la posibilidad de que pasase a ser no adscrita al no haber entregado aún su acta tras haberlo adelantado el viernes.

Este cambio hubiera provocado varios efectos en la Cámara: desde la pérdida de fondos de Más Madrid hasta el paso del PSOE al liderazgo de la oposición al resolverse en su favor el empate en la izquierda que arrojaron las elecciones de 2023.

Alejandro Martínez Vélez Europa Press La ex jefa de gabinete de Errejón se rebela contra Más Madrid por el caso de 2023: "Yo no oculté nada"

"Quiero aclarar que yo no pasaré al Grupo Mixto. Además, agradezco a la Comisión de Garantías de Más Madrid admitir a trámite mi denuncia", ha trasladado Arenillas en sus redes sociales.

Este lunes Arenillas anunciaba que llevaría al Comité de Garantías del partido el "acoso" al que dice que le ha sometido la dirección de Más Madrid desde el estallido de las presuntas agresiones machistas de Errejón. Le cesaban de todos sus cargos orgánicos el viernes y le reclamaban su acta en lo que ella ha interpretado como una manera de convertirla en "chivo expiatorio".

En su comunicado indicaba además que la Ejecutiva no tiene la capacidad ni de cesarla dentro del organigrama del partido ni de exigirle la renuncia de su condición de parlamentaria regional, algo que solo puede exigir el citado Comité de Garantías.

Fuentes de Más Madrid han explicado a Europa Press que la admisión a trámite de la denuncia es "lo normal en cualquier procedimiento" y forma "parte de la normalidad garantista del derecho".