Ayuso a Más Madrid: "Feliz Navidad en Maduroland. Felicidades, amigos de las dictaduras"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al Gobierno de España de seguir la senda de "Maduroland", la "tierra prometida", porque es "la idea de Gobierno que tienen".

La mandataria autonómica ha arrancado su intervención felicitando la Navidad a Más Madrid, después de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, adelantara estas fiestas a octubre. "Ya es Navidad en Maduroland. Felicidades, amigos de las dictaduras", se ha mofado Ayuso ante la risa de su bancada.

"Siempre se están fijando, no pierden la oportunidad, en aquellos países donde se multiplica la pobreza, la miseria, la persecución al adversario político, al éxodo, a los apagones y la utilización del más débil, como hace con el pueblo de Venezuela su líder áurico. Ahora ya podremos tomar medidas para copiarle", ha lanzado Ayuso a Más Madrid, en la sesión de control al Gobierno del Pleno de la Asamblea.

Ya es Navidad en Maduroland, la tierra prometida de los amigos de las dictaduras. pic.twitter.com/dQiI50hHoq — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) October 3, 2024

La presidenta ha criticado que se "escapen del radar" de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, un total de 773.000 personas que a la hora de computar parados "ya no se sabe si son fijos discontinuos o ya no". Ha remarcado que España tiene la tasa de paro y de pobreza infantil "más alta de Europa" con el "peor mes de septiembre de los últimos años".

A continuación, ha subrayado también que la brecha de la renta de los españoles con Europa se ha "disparado un 18%" con el Gobierno de izquierdas y que el 10% de las familias "ya no pueden afrontar el gasto energético".

"Tienen a decenas de miles de ciudadanos de todo el continente americano aquí, señalándoles a ustedes, mientras nos llevan a ese destrozo de las instituciones, de la justicia y de los medios", ha advertido Ayuso, quien les ha recordado que en Madrid no se ha votado "las políticas de ultraizquierda" y que por eso no aplicarán las medidas de los gobiernos que a Más Madrid le "inspiren".

Ha defendido la acción del Ejecutivo regional en materia de conciliación, destacando, por un lado, la voluntad de aumentar los horarios escolares, el apoyo a la natalidad o los apoyos fiscales a aquellas familias que necesiten contratar a personas en su hogar.

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha asegurado que el PP llega "tarde" a las políticas de conciliación y ha tachado de "oportunismo" las medidas en este campo planteadas por el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, estas semanas.

"No tiene políticas de familia porque no tiene las políticas para garantizar lo que se necesita para formar una, tener tiempo y tener casa. Ustedes gobiernan solo para las familias que tienen una interna con uniforme, para esas que no se tienen que preocupar para hacer malabares", ha planteado la portavoz de Más Madrid.

Bergerot también ha cargado contra la "ocurrencia" del permiso de paternidad con "libertad" y ha negado que un padre esté en las condiciones como para poder "negociar con la empresa si puede cuidar a su bebé". "Es como la libertad del inquilino para negociar el precio del alquiler con su casero", ha comparado.