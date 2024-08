Valdemoro elimina los puntos violeta de sus fiestas y aconseja a las mujeres gritar "fuego" si hay agresión sexual

Polémica en Valdemoro. El Ayuntamiento, gobernado por PP y Vox, ha eliminado los puntos violetas en las fiestas del municipio madrileño, que tendrán lugar del 6 al 9 de septiembre, y ha aconsejado a las víctimas gritar 'fuego' o pedir ayuda en caso de sufrir una agresión sexual.

En declaraciones a los medios, el alcalde de la localidad, David Conde (PP), ha defendido el compromiso de la corporación con la lucha contra la violencia machista y ha desvinculado este tema con "cualquier ideología", en relación al pacto entre su partido y Vox y las críticas vertidas en este sentido por los partidos de la oposición.

En un mensaje en redes sociales, el PSOE de la localidad ha tachado de "absolutamente intolerable" la eliminación de los puntos violeta y ha acusado al equipo de gobierno de reírse de las mujeres y de la violencia con estas recomendaciones.

"¿Les parece a ustedes una solución gritar 'Fuego'? Parece que se ríen de las mujeres, de la violencia ¿Les tienen que rendir pleitesía a sus socios de gobierno? Vergonzoso, e injustificable", ha recalcado en su mensaje.

Algo que ha sido negado por el regidor de la localidad. "Los puntos violetas estaban sin contratación, por lo tanto, venían con reparación por parte de Intervención, con reparos por parte del interventor y por lo tanto no podíamos seguir con esa contratación. En estas fiestas no ha habido y no los hubo en las anteriores", ha defendido el regidor.

En esta línea, ha recalcado que la prevención de la violencia machista "se hace en el Ayuntamiento durante todo el año" por parte de profesionales, con medidas como cursos de defensa para mujeres, actuaciones de concienciación o un minuto de silencio cuando hay una víctima de violencia de género.

"Un tema técnico"

"Es un Ayuntamiento absolutamente concienciado y en las fiestas quien se ocupa de prevenir estos delitos son los magníficos profesionales que hay desarrollando esta labor como son la Guardia Civil y la Policía Local, absolutamente concienciados para evitar este y cualquier otro tipo de violencia durante la celebración de los festejos", ha recalcado.

En cuanto a aconsejar a las víctimas para que griten 'fuego' o pidan ayuda, el alcalde ha explicado que se trata de una recomendación que se propuso desde el área de Igualdad, apoyado por Policía Local, y que se incorporó al programa de fiestas.

"Es un tema meramente técnico. Hay muchos estudios que dicen que cuando se grita esa palabra en una posible agresión sexual, la gente se moviliza más, estamos atentas, se asoma a ver qué pasa para evitar ese posible delito", ha defendido.

Ante las críticas recibidas, Conde ha tildado de "francamente triste y lamentable" usar este tema para "hacer política". "Me parece absolutamente lamentable que la izquierda pretenda hacer ruido en un tema tan delicado como son las agresiones sexuales", ha lamentado.

"No es un acuerdo con Vox"

En la misma línea, ha desvinculado cualquier relación que esta decisión pudiera tener con la presencia de Vox en el equipo de gobierno. "Esto no tiene nada que ver con ningún acuerdo con Vox. Es más, no tiene que ver ni debería tener que ver con ningún tipo de ideología, porque evidentemente en prevenir las agresiones sexuales creo que estamos todos y debemos de estar todos, independientemente del enfoque que le dé cada uno".

En su opinión, las críticas recibidas son "una muestra más de la impotencia de la izquierda para generar algún tipo de propuesta para Valdemoro más allá de la polémica". "Al final lo único que hace es desprestigiar el trabajo de mucha gente que se toma todo esto muy en serio para que estas cuestiones no sucedan", ha zanjado.

Igualdad responde

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha criticado el "modelo de PP y Vox" por "ridiculizar la violencia machista" y "faltar el respeto a las mujeres" de forma "radical" con acciones como la promovida en el Ayuntamiento de Valdemoro, donde han eliminado puntos violeta y recomendado a las mujeres que griten "fuego" si sufren una agresión.

Así lo ha expresado Redondo en declaraciones recogidas por Europa Press en el marco de su visita a Palencia, donde ha acompañado a la alcaldesa, Miriam Andrés, en la presentación de los puntos violeta que se instalarán con motivo de las fiestas de San Antolín.

La titular de Igualdad ha advertido de que la "ridiculización" de estos "elementos de protección a las mujeres que se sienten amenazadas" en Valdemoro, es una "manifestación machista, de negacionismo de un problema importante" como es el de la violencia de género.

"Me parece que con la situación que vivimos en relación con el machismo, con la violencia de género, esta ridiculización es realmente negativa", ha apostillado, para recalcar la importancia de la "lucha colectiva" contra esta lacra.

En este sentido, ha instado a la sociedad a "arrinconar a los machistas y a los violentos", lo que implica una "colaboración ciudadana" que también se realiza a través de los puntos violenta, un "buen instrumento".

De este modo, ha reclamado al Ayuntamiento de Valdemoro a que se "replantee" su acción y "reincorpore nuevamente los puntos violeta" para las fiestas. "Es esencial", ha defendido, para recordar que la violencia machista es "uno de los mayores problemas de Derechos Humanos".