La 'llamada' de Ayuso contra Maduro: moviliza a su cúpula para protestar en Sol "contra el fraude electoral" en Venezuela

Isabel Díaz Ayuso regresó el jueves a primera línea mediática. Apareció de nuevo para asistir a la festividad de la Virgen de la Paloma junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Cuando tuvo ocasión de hablar ante los periodistas, la presidenta regional comenzó a 'calentar' la protesta de este sábado contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela: "No podemos pactar ni se puede blanquear una dictadura... Animo a todo el mundo a acudir a la manifestación".

El acto de este sábado se celebrará en la Puerta del Sol a las 20 horas. Forma parte de la convocatoria mundial impulsada por la oposición venezolana. De hecho, la líder antichavista María Corina Machado ha cifrado en 300 las ciudades del mundo que se sumarán durante esta jornada. Todas ellas defenderán que fue Edmundo González Urrutia, líder de la oposición mayoritaria, el vencedor de las presidenciales del 28 de julio y no Nicolás Maduro.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró ganador al mandatario chavista. Casi tres semanas después, este organismo sigue sin publicar los resultados y la presión internacional sobre Maduro sigue creciendo. El objetivo de las manifestaciones simultáneas es avanzar -en palabras de Machado- hacia una "transición a la democracia" que resulte en un cambio político en el país sudamericano.

El apoyo del PP a la protesta del sábado no sólo se circunscribe a Madrid. La formación de Alberto Núñez Feijóo estará en "las 31 ciudades españolas donde se va a llevar a cabo esa defensa política", como parte del respaldo a González y Corina Machado que vienen ejerciendo desde "antes de las elecciones" y "después". Así lo aseguró el viernes la vicesecretaria de Organización del partido, Carmen Fúnez.

En el caso de Díaz Ayuso, la presidenta pidió expresamente al PP de Madrid que se involucrara en toda la campaña de la oposición venezolana desde primeros de julio. Y este sábado no será una excepción: según indican desde el equipo de la baronesa, los populares madrileños han organizado la concentración simultánea de Sol "junto al equipo" de los dos contrincantes de Maduro. Desde la Delegación del Gobierno de Madrid señalan que el convocante es un particular y, por tanto, no puede facilitar su identidad.

Junto a la presidenta regional, en la protesta de la capital estará una amplia representación del comité ejecutivo del PP de Madrid con su secretario general, Alfonso Serrano, a la cabeza. En una nota enviada a los medios de comunicación, los populares de la región enumeran las iniciativas en las que han participado desde principios de julio.

Entre ellas, han llevado a cabo más de 380 acciones en redes sociales promocionando actividades de la oposición demócrata, vídeos específicos sobre el sistema de votación e información a electores sobre puntos de votación. Además han publicado vídeos de apoyo del propio Serrano. En este despliegue, han participado tanto dirigentes, como alcaldes y concejales del PP en la región.

Igualmente, el PP de Madrid se atribuye la organización, el diseño y la coordinación de diversos actos. Entre ellos, destaca el convocado en la misma jornada electoral del 28 de julio en Colón con los representantes del 'Comando Venezuela' en Madrid para seguir los comicios y el apoyo a la concentración de Sol del 29 de julio.

El 3 de agosto, el partido de Díaz Ayuso organizó en la misma Puerta del Sol la "protesta mundial ante el fraude electoral" de Maduro, una movilización en la que participaron "10.000 venezolanos". El grupo municipal del PP de Madrid, liderado por Martínez-Almeida y cuyo portavoz es Carlos Izquierdo, ayudaron en la logística de una nueva concentración que se celebró en la Plaza de Cubetas, frente al Ayuntamiento.

En su intervención ante los medios de comunicación el pasado jueves en la Paloma, Ayuso señaló que lo que está ocurriendo en Venezuela "compete a todos" los españoles. Es más, defendió que España ha de situarse "al frente de la libertad" y de la "democracia" de una "nación hermana": "Si no lo hace España y no se pone a la cabeza, ¿Quién lo va a hacer?".