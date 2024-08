Testa, alcaldesa de Alcorcón: "Ayuso tiene que dejar de competir por fiscalidad y hacerlo por calidad de vida"

Cuando a Candelaria Testa la pusieron al frente del PSOE de Alcorcón para mantener el bastón de mando, supo que iba a ser una aventura. Ella estaba acostumbrada a "muchos Excel y pliegos de contratación" desde su papel de concejal en el Consistorio y la 'echaron' a los leones.

Su rival no era menor: Antonio Terol, el que, para ella, era el "candidato más fuerte del Partido Popular" que desembarcó en su municipio sin ni siquiera empadronarse. "Nos puso a todos las pilas, activó la campaña", recuerda ahora.

Y no es para menos. El resultado de las elecciones del 28-M en su municipio fue el que más dio de que hablar, pues, tras varias revisiones solicitadas por los populares, a la candidatura de Antonio González Terol y a la de Candelaria Testa sólo les separó un puñado de votos.

Candelaria Testa Romero alcaldesa de Alcorcón

El partido lo terminó ganando la alcaldesa socialista que, aunque echa de menos a Terol en los plenos, intenta mantener el mayor talante y "rebajar la crispación". "Las sesiones duran menos de 3 horas. Vamos a lo importante y ya está. La gente está harta de ver cómo se insultan políticos", sintetiza.

PREGUNTA: ¿Cómo valora su primer año al frente del Gobierno de Alcorcón?

RESPUESTA: Ha pasado muy rápido y nos ha servido para sentar las bases del futuro del Alcorcón. El PSOE, Ganar Alcorcón y Más Madrid formamos este gobierno con unos objetivos muy claros y una relación personal magnífica.

P: ¿Cuáles son los objetivos a corto y a largo plazo para el municipio?

R: La agenda urbana tiene que ser una prioridad y los objetivos de Desarrollo Sostenible son nuestra herramienta para el cambio. Procuramos que todas las decisiones, vengan del área que vengan, respondan a tres objetivos: a una cohesión social, que sean sostenibles y, por supuesto, que tengan una transición ecológica justa. Además, somos un gobierno de escucha activa que quiere tener en cuenta a todos los vecinos.

"Tenemos que competir con las grandes capitales de Europa en captación de talento joven y para eso hace falta calidad de vida"

P: ¿Qué grandes proyectos tiene para esta legislatura?

R: Tenemos muchísimo terreno por desarrollar y estamos con la revisión del Plan General de Ordenación Urbana. Queremos que la gente no mire al norte en cuanto a oportunidades económicas, sino que empiece a mirar hacia el sur. Somos una zona con mucho talento y queremos que la gente tenga oportunidades de trabajo y de vivienda.

P: Esa vivienda, imagino, será asequible. ¿Cuáles son sus proyectos para intentar recortar los precios de la vivienda? ¿Qué herramientas tienen?

R: Aquí en la Comunidad de Madrid tenemos un problema en todos los municipios en cuanto a vivienda asequible. Tenemos que competir con las grandes capitales de Europa para la captación de talento, porque los chavales buscan trabajo en todo el mundo, y para eso tenemos que darles calidad de vida. Creo que la Comunidad de Madrid, en lugar de competir por fiscalidad, tiene que competir por calidad de vida. Y lo primero, la necesidad más básica, es tener una vivienda donde habitar.

Los 30 años de gobierno del Partido Popular han convertido la vivienda en un bien de mercado, un negocio especulativo que no deja de subir. Nosotros, desde la izquierda, queremos todo lo contrario. Por eso hemos hecho una Ley estatal de Vivienda que la configura como un derecho y el 5.º pilar del Estado de Bienestar.

P: Pero, como alcaldesa de Alcorcón, ¿qué puede hacer?

R: En 2013 el Gobierno de Mariano Rajoy nos quitó competencias en muchas materias, incluidas la de vivienda. Ahora, lo que tenemos que hacer es trabajar con el Gobierno de España y la Comunidad de Madrid, que son quiénes más competencias tienen, para desarrollar el suelo que tenemos para hacer vivienda.

Tenemos tendida la mano del Gobierno de España, con quién tenemos una gran colaboración, y nos falta la ayuda de la Comunidad de Madrid. Queremos, como ya hemos reclamado muchas veces, marcar un mercado tensionado en función de la Ley de Vivienda, pero la competencia es de la Comunidad. En lo que está en nuestra mano, que es el plan general, lo que queremos es poner mucho suelo disponible para promover, en el medio-largo plazo, vivienda pública. A corto plazo, vamos a desarrollar 1.123 viviendas en el Mar de la Huerta, precisamente con el apoyo y el impulso del Gobierno de España.

La alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa, durante su entrevista con Madrid Total. Ani Ardoiz.

P: Toda esa vivienda, que busca dar calidad de vida a sus vecinos, precisa de servicios. ¿Qué tal están las dotaciones sanitarias y educativas en la Comunidad de Madrid?

R: Pues, por ejemplo, en el tema de infraestructuras, el ministro de Transportes ya nos ha dado a conocer la remodelación de la línea C-5 de Cercanías para intentar conectar nuestros barrios. Luego, en lo que respecta a la sanidad o la educación, que es algo de la Comunidad de Madrid, tenemos poco feedback. Nuestros colegios son muy antiguos, de los años 60. Tenemos que adaptar esos centros, también al cambio climático. Nosotros podemos actuar en nuestras escuelas infantiles, pero ellos tienen que remodelar la parte de los colegios.

¿El problema? No han actuado. Entonces hemos pedido que nos cedan la competencia para poder ejecutar la adaptación aunque la financien ellos, evidentemente. Estamos a la espera de que nos contesten.

P: ¿Y en Sanidad?

R: Tenemos muchísimos centros sanitarios que tienen bastantes menos profesionales de lo que se deberían. Algunos están como a mitad más o menos. También tenemos a 36.500 personas que no tienen adscrito a un médico, de las cuales 9.500 son niños. Eso significa que no tienen pediatra adscrito de una manera normalizada.

También tenemos un problema de espacios. Hace 15 años cedimos a la Comunidad de Madrid dos parcelas, una para hacer un centro de salud en el Parque Oeste y otra en el Ensanche Sur. El primero se inauguró este diciembre con muchísimo retraso y, el segundo, aunque lo prometen y en los presupuestos siempre hay una partida para ese proyecto, nunca lo ejecutan.

"Lo único que puedo decir de Natalia de Andrés es el profundo orgullo de que sea mi compañera y una persona en la que me he mirado muchísimo"

P: Cuando cedieron esas parcelas, gobernaba en Alcorcón su compañera, Natalia de Andrés, exalcaldesa inhabilitada para la administraciones de bienes ajenos, por una sentencia que la acusaba de haber arruinado una empresa pública. ¿Sus resultados tan ajustados con el PP en las elecciones cree que son consecuencia de su condena?

R: Estoy convencida de la inocencia de todos mis compañeros, porque no es una cuestión de Natalia de Andrés, sino de los miembros en el Consejo de Administración. En 2010 y 2011 tomaron una serie de decisiones contables y administrativas en el seno de una sociedad mercantil, con informes a favor tanto de la parte jurídica de los abogados como de la parte de intervención, y se ha generado ese proceso mercantil. El tratato que se les ha dado es injusto porque ellos estaban totalmente asesorados y los informes iban a favor en ese sentido.

Ese procedimiento mercantil fue buscado por el Partido Popular en cuanto llegaron al gobierno en 2011. Primero quisieron cerrar la empresa de vivienda y luego hicieron bandera política de esta situación contra mis compañeros. Además, insisto, sigue en la fase de recursos. No están condenados. Lo único que puedo decir de Natalia de Andrés es el profundo orgullo de que sea mi compañera y una persona en la que me he mirado muchísimo.

P: Pero Alcorcón era un municipio de un marcado carácter socialista y un candidato del PP, que ni siquiera estaba empadronado en la ciudad, ni la conocía, casi les quita la alcaldía. ¿No cree que eso es consecuencia de la situación procesal?

R: Los resultados fueron ajustados, no por ninguna cuestión de procesos mercantiles, sino porque el 28 de mayo hubo un tsunami que nos arrastró a muchísimos ayuntamientos, como en 2012, y perdimos muchas diputaciones provinciales, muchos ayuntamientos, muchísimas comunidades autónomas, porque había mar de fondo y había una necesidad de cambio.

Pedro Sánchez lo leyó perfectamente, convocó al día siguiente de las elecciones, vio que esto era un peligro para la gente, para la gestión local. Por eso, el 23 de julio tuvimos un gran resultado y ahí está el presidente del Gobierno gobernando todos los años que pueda porque, que sea nuestro presidente, es una oportunidad buenísima para España.

La alcaldesa de Alcorcón cree en la vivienda asequible como una forma de dar calidad de vida. Ani Ardoiz.

P: Hablaba antes de ese antiguo ayuntamiento del PP en Alcorcón y se me viene a la cabeza un proyecto: Eurovegas. ¿Es un fantasma del pasado o una ilusión del futuro?

R: Cero ilusión. No queremos pelotazos ni especulación. El desarrollo norte para Alcorcón tiene que ser una oportunidad para regenerar la parte urbana que se desarrolló en los años 60, 70 y 80, que está muy pesada para el coche, junto con proyecto innovadores centrados en la investigación y las nuevas formas de energía.

Toda esa zona nos va a dar oportunidades para regenerar lo que ya está consolidado. No queremos dos ciudades desconectadas, como planteaban Eurovegas, sino un proyecto unificado, regenerado y verde. Con vivienda asequible, con oportunidades económicas y cohesión social.

P: ¿Ha hablado con alguna empresa ya?

R: Tenemos magníficas conexiones tanto con la capital de España como con otros municipios. Tenemos Renfe, Metro... Estamos teniendo mucho contacto con el tejido empresarial de la ciudad y también con el potencial que pueda venir de otros municipios y de otros lugares del mundo. Queremos hacerlo todo muy participativo. La revisión del Plan General de Ordenación Urbana no se va a decidir con políticos ni con empresarios. Lo va a hacer la ciudadanía.

Una vez tengamos esa base de la participación ciudadana, nos vamos a poner las gafas moradas de urbanismo para implantar la visión de la mujer. No es lo mismo cómo nos movemos las mujeres en las ciudades en cuanto a dimensiones, en cuanto al uso de transporte público, en cuanto a qué necesitamos por seguir siendo cuidadoras...

"El nicho de mercado que queremos atraer es tecnológico y sanitario para ligarlo a la facultad de Medicina de la Rey Juan Carlos"

P: En Leganés, con la universidad se han focalizado en un sector, Las Rozas trabajan mucho el tejido de las start ups... ¿Qué nicho quiere atraer Alcorcón?

R: Tecnológico, fundamentalmente. Nos están preguntando y estamos teniendo reuniones. Necesitan también conexión, sobre todo de grandes líneas de electricidad y eso lo estamos hablando con los compañeros de urbanismo.

Tenemos también la Rey Juan Carlos con toda una facultad de Medicina y demás. Allí van a empezar además a hacer investigación sobre genética y creo que va a ser un puntal fundamental para que, con nuestro hospital, trabajemos en áreas relacionadas con la salud. Así que, principalmente, tecnológica y salud.

P: Para todo este proyecto, el soterramiento de la A-5 es un punto imprescindible. ¿Cómo avanza su parte?

R: De momento están hablando más de la parte que corresponde a la ciudad de Madrid y no tanto de la de Alcorcón. Nos reunimos con el ministro Óscar Puente y hablamos de ello. Una de nuestras problemáticas más actuales son las barreras arquitectónicas de la C-5, que tenemos que pinchar tanto por arriba como por abajo.

Vamos a conectar, con la ayuda del Gobierno de España, el barrio de Bellas Vistas y también la zona de los nuevos desarrollos, que son la parte de Tres Aguas. También vamos a hacer transitables para el peatón todos los puentes por debajo de la C-5, tanto para bici como para peatón. Espero llegar a todo esto para 2027 porque hay Fondos Europeos en la financiación.

P: Alcorcón tiene un problema de okupación de algunas viviendas del Sareb. ¿El hecho de que el Gobierno haya rechazado la Ley antiokupación le parece bien? ¿O cree que esa no es la solución?

R: La ocupación no es un problema, es una realidad. Aunque, si miras los porcentajes en frío, son bastante pequeños. En lo que respecta a los de la Sareb, hay cantidades de bancos que han dejado viviendas vacías después de la crisis inmobiliaria y, al final, las han ido ocupando gente que ha recurrido a ese tipo de actitudes.

Nosotros hemos tenido varias reuniones con los propietarios para que se realicen los procedimientos judiciales oportunos. El objetivo es centralizar porque, al ser viviendas superadas, si vamos con procedimientos individuales, es difícil atajar el problema. Además, estamos reforzando la limpieza y la policía de la zona.

La alcaldesa ha renombrado su centro de seguridad ciudadana en homenaje a 'Alfredo Pérez Rubalcaba'. Ani Ardoiz

P: Hablando de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Poner el nombre de Alfredo Pérez Rubalcaba a su centro de seguridad es un movimiento político como le acusa la oposición?

R: Alfredo Pérez Rubalcaba era un político socialista, pero sobre todo era un hombre de Estado y fue un magnífico gestor y un servidor público. Tanto en su faceta más particular como profesor de Químicas en la universidad, que también es servicio público, como en su faceta política. Fue el ministro que acabó con ETA, ni más ni menos, y tuvo una vinculación muy fuerte con Alcorcón.

A mí no se me calentó el boli cuando firmé el decreto para darle su nombre al Centro Unificado de Seguridad. Si este espacio existe en Alcorcón es gracias a él. Él fue el que pensó unificar en un mismo edificio los servicios de Policía Nacional, junto con Policía Municipal y junto con el Servicio de Extinción de Incendios y la Protección Civil. Durante los 15 años que ha funcionado nos ha hecho que vayamos mejorando muchísimo los datos de seguridad ciudadana. Por eso tiene que llevar su nombre. Política hicieron los concejales del PP y Vox que, cuando estaba hablando la viuda, abandonaron el acto.

P: El CREAA, Centro de Creación de las Artes de Alcorcón, es un gran proyecto al que usted le va a dar una vuelta con un hub audiovisual. ¿Cómo va este proyecto?

Por un lado, va a ser el epicentro de la lucha contra la violencia machista a nivel estatal puesto que se ha construido en parte de su estructura el mayor centro de España contra la violencia de género. Es una oportunidad para nuestra ciudad y también una forma de ayudar a erradicar una lacra. En poco tiempo estará abierto.

Y, a partir de ahí, queremos seguir dando contenido al tejido empresarial de Alcorcón, tenemos muchísimo potencial y hemos visto el tirón que tiene el sector audiovisual. Por eso, seis de los nueve edificios del CREAA van a ser un hub audiovisual, no solo para la producción de películas, de series o incluso de videojuegos, sino también para la formación profesional. Que en lugar de que un chaval estudie electricidad, se forme en un sector que mueve 9.000 millones de euros a nivel mundial. Con este espacio nos vamos a convertir en el segundo plató de todo de toda Europa y el tercero de todo el mundo.

"En materia de derechos de LGTBI las administraciones tenemos que hacer muchas cosas y, sobre todo, coordinarnos"

P: ¿Y tienen fechas? Por ejemplo para una FP en esta área...

R: Tenemos que adjudicar las obras, que duran unos ocho meses, y a partir de ahí el proyecto irá muy rápido. Tenemos que seguir viendo la financiación. Pero sí, queremos tener un centro de formación profesional enfocado a esta área. No podemos comprometer tiempo porque luego la vida te pasa por encima.

P: Recientemente se creó una polémica respecto a su programación durante la semana del Orgullo LGTBIQ+. ¿La Comunidad de Madrid es un lugar seguro el colectivo?

R: Tenemos que hacer muchísimas más cosas y, sobre todo, nos tenemos que coordinar. Creo que en todos los retos que tenemos con la violencia de género, con ese tipo de agresiones, con los retos que estamos hablando no sólo de vivienda, sino también económicos para transformar la Comunidad de Madrid tenemos que hablar mucho y tenemos que ir de la mano todas las administraciones. Separados no vamos a ningún lado.

Eduardo Galeano dijo que si vas solo vas a llegar rápido, pero si vas acompañado llegarás más lejos. Yo siempre ofrezco las dos manos. Una al Gobierno de España y otra al Gobierno de la Comunidad de Madrid. A ver si consigo que en la Comunidad de Madrid me la aprieten bien fuerte y podamos hacer cosas muy buenas para la ciudad de Alcorcón y, por supuesto, para los madrileños y Madrid.