Leguina: “El PP no es fascista, que se lo pregunten a Puigdemont, ese sí que es un fascista de mierda”

Joaquín Leguina, expresidente de la Comunidad de Madrid, ha defendido este martes al Partido Popular al tiempo que lanzaba un ataque a Carles Puigdemont, al que ha llamado "fascista de mierda". Las palabras del ex del PSOE llegan tras ser propuesto por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso como consejero de la Cámara de Cuentas.

El político, que estuvo en la Presidencia de la Comunidad durante 12 años, hasta 1995 fue expulsado del PSOE en 2022. Según ha asegurado desde entonces, los socialistas “no han vuelto a tocar pelota”.

En una entrevista en el programa Cuatro al Día para ha hablado de la propuesta, alegando que no quiere ser presidente de la Cámara de Cuentas, ya que es "uno más". La Cámara, explica, es un sistema de control de las inversiones y gastos de la Comunidad que cumplirá objetivamente con sus labores "y no a las órdenes del Gobierno".

Joaquín Leguina: “El PP no es un partido fascista, que se lo pregunten a Puigdemont, que ese sí que es un fascista de mierda”.

Su nexo con el PP

Por otro lado, ha detallado su relación con la agrupación: "No soy del Partido Popular, no lo he sido nunca ni lo voy a a ser. Otra cosa es que considere al PP un partido democrática, de centroderecha, perfectamente integrable en cualquier democracia europea".

Dicho esto, ha pasado a diferenciarlo de "la fachosfera": "En el PP habrá de todo pero no es un partido fascista para nada. Que se lo pregunten a Puigdemont que ese sí que es un fascista de mierda".

Leguina fue propuesto el lunes consejero de la Cámara de Cuentas. Los grupos parlamentarios del Parlamento madrileño tenían de plazo hasta este lunes, 25 de marzo, para presentar sus propuestas para conformar este órganos fiscalizador: el PP propondrá cinco consejeros; Más Madrid y el PSOE, a uno, y Vox, a ninguno. Según detalló el Grupo Popular, han propuesto para la Cámara de Cuentas a Joaquín Leguina, a Francisco Cabrillo, a Carlos Salgado, a Graciela Soledad García, y a Ana Cossio.

Por su parte, Más Madrid ha propuesto a Verónica López y el PSOE ha designado a Otilia Armiñana, quien formaba parte de la Ejecutiva del partido madrileño en la secretaría de Formación pero ha dejado sus funciones al ser "incompatible" con la Cámara de Cuentas, han indicado fuentes socialistas a EFE.

Retribuciones y trámites

Según se indica en la sección de transparencia de la Cámara de Cuentas, las retribuciones para sus miembros alcanzan los 100.000 euros anuales.

Una vez presentadas estas propuestas a la Mesa de la Asamblea se activa el trámite parlamentario para su ratificación en el Pleno de la Cámara, han explicado fuentes parlamentarias .

El proceso de nombramiento de los consejos de la Cámara de Cuentas fue modificado en diciembre al aprobarse la ley ómnibus, con la que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso reformó de una tacada quince normas autonómicas, entre ellas las leyes que regulan estos dos organismos.

Así, se aumentó el número de sus consejeros de 3 a 7, y se redujo la mayoría reforzada de dos tercios de los diputados de la Cámara a mayoría de tres quintas partes, es decir, absoluta.

Actualmente el PSOE-M prepara un recurso contra la ley ómnibus ante el Tribunal Constitucional, que irá dirigido a las modificaciones del Consejo de Transparencia, de la Cámara de Cuentas o de Radio Televisión Madrid.