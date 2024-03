Los abortos en Madrid crecen un 8,8%: Ayuso insiste en el derecho a la vida frente a la nueva legislación francesa

El debate sobre el aborto siempre está presente. Esta misma semana Isabel Díaz Ayuso se ha pronunciado sobre derecho a esta práctica tras convertirse Francia en el primer país del mundo en incluir el derecho al aborto en su Constitución. Y este sábado se han dado a conocer datos revelan un aumento significativo en las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) durante el año 2022 en la Comunidad de Madrid.

Este incremento del 8,8% respecto al año anterior es especialmente relevante considerando las cifras de años anteriores. Los informes del Estado de Salud de la Población de la Comunidad de Madrid 2023 cuentan que se realizaron un total de 19.042 IVE en 2022, el último año estudiado, lo que representa un aumento notable con respecto al año anterior.

El informe se ha realizado en base a datos de seis clínicas privadas autorizadas para la práctica de la IVE (18.983 IVE notificadas) y cuatro hospitales de la Red del Servicio Madrileño de Salud (59 IVE). Además, el Ministerio de Sanidad informó de otras 52 IVE realizadas en centros de fuera de la región a mujeres residentes en la misma.

Este incremento ha llevado la tasa anual de abortos por cada mil mujeres de entre 15 y 44 años a 12,76, lo que refleja una estabilización en comparación con los años previos a la pandemia.

Nacionalidad y rangos de edad

Destaca el hecho de que el 86,9% de estas interrupciones voluntarias del embarazo correspondieron a mujeres residentes en la región madrileña, con un total de 16.540 casos.

Otras 2.365 notificaciones correspondieron a mujeres de otras CCAA, principalmente de Castilla-La Mancha y en menor medida de Castilla y León, y las 137 restantes, a residentes de en otros países, la mayor parte de Portugal y Francia.

Entre las residentes en Madrid se observa un predominio de mujeres extranjeras, principalmente nacidas en países como Perú y Ecuador. Además, un porcentaje significativo de las IVE fueron practicadas a mujeres de entre 20 y 39 años, representando el 82,3% del total.

El 9,2% tenía menos de 20 años, con un 0,2% (35 mujeres) con menos de 15 años, mientras que el 0,7% (109 mujeres) más de 44 años. Por otra parte, para el 62,3% de las mujeres era su primera IVE, mientras que un 1,2% tenían cuatro o más previas.

Este incremento en los abortos se conoce en un contexto político marcado por la polarización y las diferencias de opinión. Una de ellas, la ministra de Sanidad, Mónica García, aboga por incluir el derecho al aborto en la Constitución española, siguiendo el ejemplo de Francia.

"Queremos blindar el derecho al aborto en la Constitución, siguiendo el ejemplo de Francia. Ya hay consenso social para garantizar el acceso a un aborto seguro, libre y gratuito en la pública, independientemente del gobierno de turno. Vamos a ello", escribió la titular de Sanidad en su cuenta personal en la red social 'X' (antigua Twitter).

Libertad sin celebrar

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha expresado su desacuerdo. Según Ayuso no es "ningún avance" el paso que ha dado Francia al blindar en su Constitución esa legislación y señaló ante la familia del Partido Popular Europeo (PPE) que su defensa debe ser la de "la vida".

Hace un año, en febrero de 2023, Ayuso ya sefirió al aborto expresando que no sabía "si es un derecho" de la mujer pero que, considera, hay "libertad para hacer", aunque a su parecer no es "nada para celebrar". Sus palabras llegaban en un momento en el que el Congreso aprobaba la reforma de la ley para impedir que las mujeres que deseen interrumpir su embarazo se vean sometidas a prácticas no científicas para condicionar su decisión.

Por aquel entonces, durante la II Asamblea de representantes y directores de Escuelas Católicas de Madrid, aseveró que es necesario que el aborto sea "seguro" y "legal", pero ve prioritario la sociedad trabajase en busca de que sea "poco frecuente". "Toda vida es única e insustituible", añadió.

Meses antes, en septiembre de 2022, durante una entrevista en Ondacero, defendió que las menores de edad puedan abortar sin consentimiento paterno, tal y como proponía la ley del aborto de Irene Montero. Según comentó Ayuso "no puedes obligar a nadie a llevar una vida contraria a la que tú has deseado". Aclaró que se debe informar al progenitor de la menor de 16 años aunque decisión "no sea vinculante".