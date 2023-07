Una de cada 10 mujeres que decide abortar en Madrid reside fuera de la región

Una de cada 10 mujeres que se practicaron un aborto en Madrid durante el 2022 no era residente en la Comunidad. Así lo ha notificado la Consejería de Sanidad en su último informe sobre IVE (interrupciones voluntarias del embarazo) realizado en la región durante el pasado año.

En este documento, Madrid da cuenta de dónde y quiénes decidieron abortar para "identificar aquellos grupos de mayor riesgo y prevenir la interrupción de los mismos". Concretamente, fueron 19.042 interrupciones voluntarias, cuyas demandantes eran principalmente residentes en la Comunidad de Madrid (16.540 de ellas) aunque también hubo 2.365 que llegaron desde otras regiones y unas 137 residentes en otros países.

Aunque un alto porcentaje de los abortos realizados eran residentes madrileñas, no todas ellas habían nacido en España. De hecho, el 52,4% de las mujeres que se practicaron un aborto tenían un país de nacimiento distinto a España.

El dato de mujeres que decidieron abortar en Madrid residiendo en otra región retoma la polémica suscitada en torno a la nueva ley del Aborto, liderada por Irene Montero, en la que se defendía que todas las mujeres tuvieran la oportunidad de abortar en su región.

Pero, tal y como muestran estos datos, hay más de 2.365 (el 13,1%) mujeres que vinieron desde otras regiones, mayoritariamente Castilla-La Mancha y en menor medida Castilla y León, para interrumpir su embarazo de forma voluntaria.

Aunque el documento no refleja si lo hicieron porque no podían abortar en sus regiones de origen por falta de médicos no objetores de conciencia, sí muestra que hay un cambio en el tipo de abortos.

Estas mujeres, no residentes de la Comunidad de Madrid, acudían a interrumpir su embarazo más por anomalías en el feto (el 5,1% de ellas) o por la denominada IVE tardía (15,7%). Una IVE tardía es aquel aborto que se realiza cuando el feto tiene más de 15 semanas.

Del total de IVE notificadas, el 47,6% correspondían a mujeres cuyo país de nacimiento es España (7.874) y el 52,4% restante a mujeres de origen extranjero con residencia en la Comunidad de Madrid, de las que un 13,1% son mujeres nacidas en Perú y en segundo lugar las nacidas en Ecuador que representan el 12,2%. El 41,4% de las mujeres nacidas en otro país habían llegado a España dentro de los últimos 5 años previos a la IVE y el 6% en el mismo año de la IVE.

Privada o Pública

En lo que respecta a dónde se hicieron las mujeres estas interrupciones, el 0,31% de las mujeres que abortaron en la Comunidad de Madrid durante el año 2022 lo hicieron en centros públicos. O lo que es lo mismo: 59 de los casi 20.000 abortos ejecutados. Puede parecer baja, pero refleja un incremento más que significativo respecto a años anteriores.

Y es que, en durante el informe de 2019, 2020 y 2021, se contabilizaron cero abortos hechos en centros que pertenecen a la Red del Servicio Madrileño de Salud. Desde que se tienen datos (en 2010), no hay una cifra tan alta, sólo se 'acercan' los 25 contabilizados en 2012.

Desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, desvinculan la elección personal de las posibles madres con la ley del Aborto de Irene Montero. Pero es cierto que, tras la aprobación de la ley, varios grupos de izquierda denunciaron que las mujeres no "tenían" centros públicos en muchas regiones donde interrumpir su embarazo.

El informe demuestra que en Madrid sí los hay. Por lo menos los cuatro en los que se han notificado los 59 abortos de este 2022: el Severo Ochoa (Leganés), el de Fuenlabrada, el de Torrejón y el Universitario Fundación Alcorcón.

Además, pese a que muchos abortos se hayan realizado en la privada, la gran mayoría han sido sufragados por la pública. El 51,5% de las mujeres que recurrieron a una IVE en 2022 fueron informadas de las posibilidades, condiciones y financiación de la misma en centros sanitarios públicos.

De hecho, la financiación pública alcanzó en 2022 al 70,8% de las IVE (78,5% en españolas y 63,8% para las mujeres nacidas en otro país).

