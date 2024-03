Juan Pedro Izquierdo, alcalde de Villaviciosa de Odón: "El castillo no puede estar cerrado. Debe ser accesible"

El alcalde de Villaviciosa de Odón, Juan Pedro Izquierdo, es una persona acostumbrada a encontrar los puntos intermedios. Lo hace al gestionar un ayuntamiento de 20.000 habitantes en el que hay ocho grupos políticos y en el que, aun así, busca la unanimidad para sacar adelante sus proyectos.

También cuando coordina la vida de una de las urbanizaciones más elitistas de Madrid, El Bosque, con la realidad de más de 60 familias que, cada día, deben ir a recoger el desayuno para sus hijos a servicios sociales.

Combina la vida universitaria de uno de los centros privados más internacionales del país, la Universidad Europea, con la tranquilidad de los vecinos que no quieren que los pisos de estudiantes les 'quiten le sueño'.

Entrevista a Juan Pedro Izquierdo

Bromea durante su entrevista con Madrid Total, cuando le decimos que es un "alcalde de consensos" porque, aunque viene de la empresa privada y ahora está en la administración pública, cree que lo mejor sería "conjugar ambos mundos". "Que la privada aprenda de la pública y que la pública aprenda de la privada".

Con un semblante tranquilo, explica todas sus iniciativas sin querer pisar ningún callo. Quiere recuperar para sus vecinos el castillo de Villaviciosa de Odón, propiedad del Ministerio de Defensa, pero que considera que debe de estar abierto al público. Lo hará con el consenso de todos, como no podía ser de otra forma.

PREGUNTA: ¿Cómo están siendo sus primeros ocho meses al frente del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón?

RESPUESTA: Frenéticos. Hemos empezado la legislatura con muchos proyectos y muchas ganas. Pero, la verdad es que estamos muy contentos porque vemos que los vecinos están contentos y, poco a poco, vamos sacando cosas adelante.

P: Le voy a llamar el alcalde de la conciliación, porque he visto que ha sacado adelante muchos proyectos con diferentes partidos y, sobre todo, lo más difícil todavía: unos presupuestos. ¿Cuál es la clave del éxito?

R: Nosotros, en nuestra coalición con Vox, tenemos una mayoría absoluta muy estable, pero queríamos ir a más. Hemos conseguido que los presupuestos los apoyará el Partido Socialista y Más Madrid. En Izquierda Unida se abstuvieron. Incluso algún partido independiente también ha aprobado nuestros presupuestos.

P: ¿Cómo son?

R: Principalmente inversiones para Villaviciosa de Odón a corto y medio plazo. A corto plazo lo que vamos a hacer es contratar la redacción distintos proyectos que, durante la legislatura, se van a ir ejecutando. Son casi son 47 millones de euros y, de ellos, diez son de inversión.

P: Cuéntenos cómo se van a materializar

R: Pues, por ejemplo, tenemos dos avenidas en Villaviciosa que se han quedado desfasadas y vamos a empezar a arreglar. Además, estamos redactando un nuevo cementerio porque al actual le queda muy poca capacidad. Y también vamos a contratar al equipo redactor del nuevo Plan General de Ordenación Urbana. El actual es del año 99 y nos hace falta uno nuevo para poder tener más suelo. Hay gente que piensa que un Plan general es construir por construir, pero no es sólo eso. Es el futuro del municipio. Con este proyecto podemos solventar el problema de las buhardillas, las viviendas unifamiliares... y sacar muchas más viviendas de protección para nuestros jóvenes.

En Villaviciosa de Odón hace falta vivienda. José Verdugo

P: ¿Hace falta vivienda en Villaviciosa?

R: Sí. Ahora mismo tenemos una promoción de vivienda pública que estamos terminando ya y, tras esto, queremos sacar una nueva promoción de otras 100 viviendas más. Yo sé que las promociones podrían ser de 200 viviendas, en lugar de 100, pero soy de la opinión de que es mejor dividir en pequeños lotes.

P: ¿Por qué?

R: Si sacas un paquete grande pueden pasar muchos años hasta que vuelvan a tener la opción de adjudicar más. Y eso es un problema. Imagina un joven que ha empezado a trabajar y ahora mismo no tiene los ingresos suficientes, le estás quitando las expectativas durante mucho tiempo. Dividiéndolo en varios lotes pequeños, podemos abarcar más años y a más gente.

P: En su municipio no se puede construir con más de tres alturas, imagino que eso también será un problema.

R: Además, queremos que las viviendas, aunque sean así, sean de alto standing y tengan buenas calidades, con sus zonas ajardinadas y con su piscina.

P: Para que los jóvenes se quieran quedar en Villaviciosa de Odón, necesitan empleo. Sus datos son muy buenos.

R: Sí, ahora mismo el paro en Villaviciosa es mínimo. De hecho, pedimos alguna ayuda de programas de empleo de la Comunidad de Madrid y nos lo deniegan por la baja tasa de paro que tenemos.

P: Casi cumple el que, según la presidenta de la Comunidad, es uno de sus mayores deseos: el pleno empleo. Hablando de la Puerta del Sol, ¿Qué tal son sus relaciones con ellos? Hace un tiempo pedían un centro de salud.

R: La relación es excelente. Las obras del centro de salud empezarán en julio y tenemos un plan de inversiones regional por el que también van a hacer un colector. Tenemos una biblioteca pendiente que estamos viendo dónde ubicarla.

Lo que sí tenemos ahora mismo es un tira y afloja por el tema del transporte. Para nosotros es fundamental y no tenemos un buen transporte público. El único transporte que tenemos es el transporte rodado. No tenemos tren ni metro liguero, sólo autobús y por eso pedimos mayor frecuencia y que haya dos líneas distintas para acercarse a Madrid. Una por la carretera de Extremadura y otra que nos conecte con Colonia Jardín. Lo estamos peleando y, de momento, nos están escuchando. Esperemos que sea una realidad en breve.

P: Cuando llegó al Ayuntamiento hizo dos auditorías al Ayuntamiento, tal vez arrastrando 'vicios' de su etapa en la privada. ¿Qué ha encontrado?

R: La primera que hicimos fue por el tema del deporte. Veíamos que las instalaciones deportivas no estaban en condiciones. Lo que nos ha dicho la empresa externa es que tenemos que hacer una inversión de 2.300.000 € para poner las instalaciones al día. Y a eso hay que sumarle nuestros planes de hacer una ciudad del deporte. Luego la segunda auditoría fue de las zonas infantiles. Ahí estamos hablando de una inversión de en torno a unos 300.000 €.

El alcalde durante su entrevista en las oficinas de El Español. José Verdugo

P: ¿Cómo va a ser esa ciudad del deporte?

R: Vamos a aglutinar todo lo que tenemos disperso por el municipio y construir una pista de atletismo que sea el eje central de esa ciudad del deporte. En Villaviciosa hay mucha gente que practica atletismo y no tienen una pista homologada.

P: Hablando de deporte, el Villaviciosa hay una villa deportiva, en este caso de gestión privada, que ha dado algunos problemas a los vecinos de la urbanización del Bosque. Se quejan del ruido y la luz. ¿Qué solución tiene?

R: Hay dos aspectos respecto a este centro de alto rendimiento. Por un lado, está la licencia para estar allí, que es del anterior equipo. Nosotros hemos comprobado toda la parte jurídica y toda la parte urbanística y está todo correcto.

Luego está el aspecto de los ruidos y de la iluminación de las torres. Hemos contratado a una empresa para que haga una sonometría y un estudio de iluminación para ver si hay que tomar algún tipo de medida. También algunos vecinos aseguran que estas instalaciones se usan de hotel. Hemos abierto un expediente sobre el uso que se ha hecho y está en trámite. Si vemos que hay algo irregular, tendrán la sanción correspondiente.

P: Respecto a esta urbanización. Ecologistas en Acción denunció la rotura de un pozo y la posible contaminación del agua. ¿Se ha solucionado este problema?

R: Sí, se ha solucionado. Pero hay que dejar claro que la urbanización del Bosque, igual que las otras dos urbanizaciones que en Villaviciosa, no consumen agua del Canal Isabel II, sino de un pozo del que ellos mismos llevan la gestión. Entonces, aunque sea de una entidad externa, hemos hecho un análisis y observamos que había subido el nivel del consumo de arsénico, pero ya está en los niveles adecuados. Aun así seguiremos haciendo el seguimiento.

P: Ha hecho una auditoría del estado del municipio, pese a que su predecesor era también del Partido Popular. También analizó las licencias del centro de alto rendimiento... ¿Qué tal es su relación con su compañero de partido y exalcalde Raúl Martínez?

R: Es una relación cordial. Es diputado autonómico y viene a los actos oficiales.

P: ¿Le ha pedido consejo?

R: Claro, como a todos. También a los anteriores alcaldes. Yo estuve de teniente de alcalde en la legislatura hasta el 2007, pero eso no es lo mismo que ser alcalde, ni mucho menos. Aquí el responsable eres tú.

Desde hace poco han puesto a la venta una Oficina de Atención al Cliente. José Verdugo

P: Además, usted celebra cafés con sus vecinos, ha abierto un canal de WhatsApp...

R: Hay que estar muy cerca de los vecinos. Eso es la política municipal. Lo que no puede ser es que, como pasa en algunas ocasiones, que nos acordemos del ciudadano cada cuatro años. Además, nuestros vecinos son los que pasean las calles y los que saben qué falla. Hay que escucharles porque, a lo mejor, yo no he caído en la solución de un problema de una calle y ellos sí.

P: ¿Y la nueva Oficina de Atención al Ciudadano?

R: Funciona muy bien. Hasta ahora la zona del ayuntamiento de atención al ciudadano se ha quedado desfasada. Estamos trabajando con nuestros funcionarios para dar una atención al ciudadano personalizada. Como cuando llegas a la empresa privada. Te sientas en una mesa y sales con todo el problema resuelto. Que no te estén mareando de una sección a otra. Que todo se resuelva de una vez.

P: Villaviciosa tiene un casco histórico muy importante que quieren proteger. ¿Cómo lo van a hacer?

R: Tenemos dos cosas muy importantes. Por un lado, el casco histórico con la casa de Godoy y el Castillo de Odón. Por eso, estamos viendo con la Comunidad para ser reconocidos como Bien de Interés Histórico. Vamos a empezar los trámites. Y, por otro lado, tenemos nuestras zonas forestales que queremos potenciar mediante el turismo medioambiental. Por eso nuestra oficina turística tiene que estar abierta los fines de semana y por las tardes. No sólo de lunes a viernes.

P: ¿En qué va a beneficiar a los vecinos de Villaviciosa de Odón el nombramiento de Bien de Interés Histórico? Además, de al que tenga un bar en la plaza del pueblo.

R: Hostelería tenemos bastante en la plaza del pueblo. (Se ríe). Además, somos villa universitaria. Nuestra parte de tapeo es estupenda. Pero, volviendo al BIH, al vecino le va a repercutir, sobre todo, en conservación del patrimonio.

La posibilidad de ampliar las visitas a la casa Godoy potencia las visitas de los jardines. José Verdugo

P: ¿En los propios monumentos?

R: Por ejemplo, en la casa de Godoy hay un restaurante donde hay unos jardines muy bonitos que se pueden visitar. Pero, si potenciamos Godoy, ampliamos la visita a los jardines porque la parte que se ve es sólo un 25% de todo lo que queda por explotar.

Actualmente, el Castillo acoge el Archivo histórico del Ejército del Aire y pertenece al Ministerio de Defensa. El castillo se puede visitar muy pocas veces, y queremos que sea una parte turística más de la ciudad. El castillo de Villaviciosa de Odón es una parte muy importante de la historia de España. Allí murió Fernando VI, allí se hizo en la Escuela de Ingenieros de Montes hace 175 años. Allí estuvo la Corte de España durante unos años. Entonces, todo eso, queremos potenciarlo.

P: ¿Y que sea más accesible para los vecinos?

R: Hay muchas autoridades implicadas, pero lo fundamental es dejar claro que un castillo con esa historia tiene que ser accesible. No puede ser que algo histórico, de esta importancia, esté cerrado.