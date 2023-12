Los dos madrileños que facturan 2,6M al mes con sus sudaderas Scuffers: "Nathy Peluso hizo un pedido"

Jóvenes de todo el mundo llevan sus sudaderas. La marca urbana de ropa Scuffers está de moda, pero lo que muchos no saben es que hay dos madrileños detrás de ella.

Más concretamente, la crearon dos adolescentes de 16 y 17 años que se conocían por ser vecinos en el distrito de Aravaca y empezaron a vender sus diseños a colegas. "Siempre hemos sido chavales inquietos que teníamos ganas de hacer algo gordo", informan ellos mismos a Madrid Total.

Y tan gordo. Ahora, siete años después, Jaime Cruz y Javier López tienen 24 y 25 años, y su empresa ha crecido hasta llegar a facturar en un solo mes, el pasado noviembre, 2,6 millones de euros.

Hace unas semanas, esta marca desataba la locura en un barrio de Madrid cuando hasta 10.000 jóvenes de todas partes de España hacían cola durante horas para comprar una de sus demandadas prendas de ropa rebajadas en uno de sus pops up efímeros, que finalmente tuvieron que cancelar. "Fue una locura. Era imposible estimar cuánta gente iba a venir y en ningún punto de venta habíamos visto una cosa así", confiesan Jaime y Javier todavía asombrados.

De Madrid al mundo. Hasta el momento, sólo venden online y más del 50% de sus ventas son fuera de España, principalmente Alemania, Francia, Inglaterra, Estados Unidos e Italia.

Cuentan con casi 250 mil seguidores en Instagram y son tendencia. Este 2023 han crecido tanto como para igualar en un sólo mes las ventas de todo su año anterior, de 2,5 millones de euros. "En 2021 fue cuando terminamos de estudiar nuestro grado en Administración de Empresas y nos pudimos dedicar enteramente a la marca", cuentan.

Desde ese momento, jóvenes, principalmente entre los 15 y 27 años, quieren llevar Scuffers en sus prendas. Su ropa se fabrica en China y lleva el concepto as always with love. "Es amor a uno mismo. La marca va cambiando según Javi y yo vamos cambiando", detalla Javier López.

Así, han conseguido crear un estilo urbano de estética limpia con un toque mediterráneo. Seguramente hayas visto a alguien con alguna de sus características prendas: camisetas, sudaderas, pantalones, jerséis...

Al principio les hacía ilusión ver a gente por las calles de Madrid con su marca. "Ahora ya no. Pero todavía nos impresiona que famosos como Nathy Peluso nos hayan hecho un pedido y ni nos hayan escrito para una colaboración", dicen los fundadores de Scuffers.

A pesar de este crecimiento empresarial tan brusco, Jaime y Javier siguen creando los diseños de la marca desde su sede en Madrid. Sus propósitos para 2024 son todavía más ambiciosos.

Quieren consolidarse a nivel europeo y empezar a abrir tiendas, primero en España, con una preferencia personal por Madrid. "Nuestro sueño es tener presencia física en las ciudades punteras de la moda como Los Ángeles", afirman.

Ser fundadores y directores creativos de una marca de estas dimensiones obviamente les ha cambiado la vida. "Estamos conociendo gente que no pensábamos que llegaríamos a conocer nunca y nos permite hacer viajes con experiencias distintas".

Pero Scuffers tiene un mensaje oculto que tanto Jaime como Javier llevan grabado a fuego. Las dos F de su marca significan Friends and Familiy.

Por ello, a pesar de todo, estos jóvenes que han dado con la calve del éxito no cambian por nada del mundo seguir viviendo en Madrid con sus amigos y familia.

