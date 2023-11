El PP ve "muy bien" que Aguirre se manifieste en Ferraz contra la amnistía: "Es una mujer libre"

La expresidenta del PP madrileño Esperanza Aguirre acaparó todas las miradas durante la concentración ante la sede del PSOE de Madrid contra la amnistía.

Situación que no parece molestar a la nueva Ejecutiva del PP madrileño que ha calificado positivamente la actitud de la también expresidenta de la región.

Y es que, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces celebrada en la Asamblea de Madrid, el portavoz del PP, Carlos Díaz Pache ha asegurado que Aguirre es una mujer "muy libre" que se suma a las manifestaciones "que le da la gana". "Y me parece muy bien que lo haga", ha apuntado.

A preguntas de los medios, Pache ha querido dejar claro que en esa movilización "espontánea" no está el PP como partido, "pero se suma quien de la gana". Y, eso, le parece "estupendo".

"Para la izquierda ahora cualquier manifestación en la calle es un ataque a la convivencia y eso refleja que la izquierda está muy nerviosa, porque han perdido la calle. La población española está muy harta de los pactos a sus espaldas y se está rebelando", ha finalizado.

Desde la ironía, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, también ha echado un capote a Aguirre quiénes muchos la han tachado de ser la propulsora de la movilización.

Almeida ha ironizado con que "no tiró adoquines ni incendió". Preguntado por si Aguirre tenía o no permiso, Almeida ha sostenido que España es un país en el que "no tener permiso parece ser que no importa".

Vivas a Franco

Sobre los gritos de vivas a Franco que se escucharon en la movilización, y que han sido foco de las críticas de los partidos de izquierdas, Díaz Pache les ha restado importancia.

Ha asegurado que esos gritos los dijo un "afiliado del PSOE de Chamberí" que era ajeno a la movilización. "No fue algo generalizado sino puntual".

Esperanza Aguirre dijo en 2011 que manifestarse era una "privatización" del espacio público. La misma que privatizó la sanidad hoy está cortando el tráfico con gente que grita 'Viva Franco'. Al menos mientras hacen eso no dan tamayazos. España no les pertenece.

Pero los que para el Partido Popular son gritos aislados, para Más Madrid son clamores continuos. Ha defendido esta postura su portavoz, Mónica García, quién ha acusado a Aguirre de "cortar el tráfico con gente que grita viva Franco".

García ha aprovechado además para recordar una de las frases más recordadas de la expresidenta cuando, en 2011, dijo que manifestarse era una "privatización" del espacio público. "Al menos mientras hacen eso no dan tamayazos. España no les pertenece", ha apuntado.

Desde el PSOE, el diputado Santi Rivero ha utilizado la intervención de Aguirre para acusarla de ser presidenta "secuestrando los resultados electorales" para "presidir el gobierno que más ha robado a los madrileños de la historia".

Con Esperanza Aguirre te tienes que reir.



Porque si no lo haces, te das cuenta de que fue presidenta secuestrando los resultados electorales para presidir el gobierno que más ha robado a los madrileños de la historia.

pic.twitter.com/PbC9wqO6lE — Santi Rivero 🏳️‍🌈🌹🏳️‍⚧️ (@Santi__Rivero) November 5, 2023

