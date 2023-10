Archivada la investigación contra el diputado del PSOE de Madrid denunciado por violación a una militante

El Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid ha archivado la investigación derivada de la denuncia por agresión sexual presentada por una militante socialista contra el diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid Javier Guardiola.

Así consta en un auto, en el que la juez Rosa María Freire tacha de poco creíbles los hechos narrados por la joven, que pertenecía hasta hace varios meses a las Juventudes Socialistas de Madrid, organización que encabezaba Guardiola.

"El testimonio de la denunciante no resulta sólido ni convincente para sostener la apertura de un procedimiento penal contra el denunciado", indica la resolución, a la que ha tenido acceso Madrid Total, la sección local de EL ESPAÑOL.

"Su testimonio no sólo presenta lagunas inexplicables a la vista de los dictámenes médicos y médico-forenses, que le aprecian plena integridad de sus funciones cognitivas y volitivas en el momento de los hechos, sino que entra en contradicciones con los propios testigos de referencia", añade. Al no haber quedado "debidamente justificada la perpetración del delito", la juez cierra el caso.

Este periódico avanzó que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) había ordenado a la juez que investigase más esta causa, después de que la magistrada hubiera elevado las actuaciones al TSJM —el único órgano que podía citar como investigado a Guardiola, al ser aforado— al poco de recibir la denuncia y el atestado policial.

El Tribunal Superior madrileño mandó a la juez "practicar la prueba que estime mínimamente necesaria", ya que, al elevar el caso, se limitó "a recoger las afirmaciones vertidas por la denunciante (...) sin realizar la más mínima averiguación de los hechos denunciados".

Es por ello que, tal y como informó EL ESPAÑOL, la denunciante fue citada a declarar. También, como testigos, tres personas de su entorno. Uno de ellos manifestó que la supuesta víctima le había dicho "que fue todo consentido".

El auto de sobreseimiento reprocha que la joven sólo califica lo sucedido de agresión sexual tras conversar con una "experta en violencia de género", que imparte talleres de temática feminista y que fue uno de los tres testigos antes mencionados que declaró ante la juez.

"La paciente nunca relató la existencia de la agresión sexual que ahora imputa a Javier Guardiola a sus médicos, psicólogos o psiquiatras hasta febrero o marzo de 2023, tras hablar con la experta en violencia de género", reza la resolución, que revela que la joven también había denunciado por abusos a otro hombre y que sufre bipolaridad. Pese a ello, ha abandonado y retomado el tratamiento "de vez en cuando".

"La denunciante refiere en varias ocasiones que no le dio importancia a lo sucedido [con el diputado del PSOE de Madrid] hasta hablar con la experta. Desconocemos si es de carácter influenciable o si su larga evolución como paciente [desde 2009] afectada de un trastorno depresivo mayor grave y trastorno bipolar, con altas y bajas, y el seguimiento desigual del tratamiento pautado por psiquiatras, puede alterar su memoria de lo que le va sucediendo y configura la realidad y sus recuerdos de acuerdo con su entorno de amistades o personas de influencia, pero esto no puede servir de base sólida, firme y seria de un procedimiento penal por unos hechos graves contra el denunciado", expone el auto.

Esta decisión de la juez no es firme y tanto la defensa de la joven como la Fiscalía aún pueden presentar un recurso en contra. Fuentes jurídicas consultadas por EL ESPAÑOL señalan que, por el momento, ninguna de las partes lo ha hecho.

"Denuncia falsa"

En conversación con este diario, el abogado de Guardiola sostuvo que los hechos denunciados —puestos por la joven en conocimiento de la Policía año y medio después de cuando habrían sucedido— no eran reales y estaban narrados "de forma absolutamente inconcreta".

De hecho, el letrado Antonio Tapia apuntó a un posible "fuego amigo" dentro de las Juventudes, entre el sector afín a Guardiola y el opuesto a él.

"El hecho concreto es inventado, no hubo contacto sexual", declaró, tajante, el abogado del político a este periódico. "En política no todo vale... Es una denuncia que está ligada a tiempos e intereses políticos", indicó cuado el TSJM ordenó a la juez seguir investigando la denuncia, que el abogado tachó de "falsa".

El atestado policial recoge que la exmilitante socialista aseguró que el 4 de septiembre de 2021 —fecha en la que sitúa los hechos denunciados— había ingerido, "de golpe, nueve pastillas". Por ello, tuvo que acudir a Urgencias y, después, debido a su estado, se quedó a dormir en casa del diputado.

Al narrar lo ocurrido a la experta en violencia de género, la joven le relata que "con Javier pasaron cositas". Y la profesional le advierte que "esas cositas son una violación".

En febrero de 2022, Guardiola dejó de ser el secretario general de JSM. Fue sustituido por el alavés Adrián Fernández, que acabó renunciando al cargo apenas un año después.

Cuando aún encabezaba las Juventudes madrileñas, Javier Guardiola se presentó como candidato a dirigir las Juventudes Socialistas de España (JSE). Finalmente, el valenciano Víctor Camino (nacido en 1994) obtuvo el cargo, con el 69,16% de los votos. Éstas fueron las primeras elecciones primarias que se celebraron en la organización juvenil socialista en sus 120 años de vida.

JSE no forma parte, orgánicamente, del PSOE. Los cachorros socialistas, de hecho, se rigen por unos estatutos propios y la militancia en las Juventudes no implica hacerlo en el partido. Ahora bien, ambas esferas mantienen una adscripción mutua más que evidente, como cantera de formación de los futuros cargos políticos, mediante asistencia a eventos del Partido Socialista y conferencias de sus líderes, etc.

Como recoge la web de la organización juvenil, ésta "se relaciona con el PSOE a través de una colaboración que compagina su independencia orgánica y política con la necesaria coordinación con las opciones estratégicas del PSOE, definida por sus congresos y comités federales, salvaguardando siempre los planteamientos emanados de nuestros propios congresos y comités federales".

